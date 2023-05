Qu’est-ce que le CBD ? Pourquoi et comment en consommer ?

Depuis plusieurs années, le CBD s’impose sur le marché de la santé. Réputé comme un anti-stress naturel, un produit calmant qui aiderait à lutter contre les douleurs, qu’est-ce qu’implique vraiment la prise de ce cannabinoïde ? Est-il légal et quel est le véritable intérêt de consommer du CBD ? En huilez, en infusion, à fumer ou encore en crème… Voici ce que vous devez savoir sur cette substance thérapeutique.

Le CBD, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le CBD, ou cannabidiol, est une substance naturelle de la famille des cannabinoïdes que nous pouvons trouver dans le chanvre. Composé du cannabis, le CBD possède les mêmes vertus thérapeutiques et anti-stress que la marijuana qui, elle, est illégale en France.

La grosse différence entre le CBD et le cannabis illégal ? L’absence ou le taux amoindri (quelques résidus) de THC dans le CBD. Le THC et le CBD sont deux composants de la drogue qu’est le cannabis. Le CBD est un composant réputé comme non dangereux au contraire du THC.

« Calmant », le CBD a un effet non psychoactif. C’est lui qui est responsable de l’effet endormant du cannabis par exemple.

De son côté, le THC a un effet psychoactif. Lorsque vous consommez du cannabis et que vous « délirez », c’est donc le THC qui est majoritairement en cause. C’est d’ailleurs le THC que la police recherche lorsqu’elle effectue des tests de positivité au cannabis. Pour cause, c’est le THC qui est bien souvent responsable de la violence ou des crises psychotiques liées à la consommation de cannabis. De son côté, le CBD est donc dépourvu de THC. Il peut seulement subsister quelques résidus non nocifs.

Notez aussi qu’il est aussi à différencier du CBG. Également légal, le CBG est aussi une composante du cannabis. Il a davantage d’effets anti-inflammatoires et anti-douleur que le CBD qui, lui, est davantage un anti-stress.

Légalisation du CBD : Le CBD est-il légal en France ?

Cette substance active issue des fleurs ou des feuilles de chanvre est donc vendue comme étant une sorte d’alternative au cannabis. Pauvrement addictif, puisque que c’est également le THC qui provoque en partie l’addiction au cannabis, le CBD est donc légal en France et dans de nombreux autres pays européens.

Vous pouvez en acheter dans de multiples magasins dédiés, mais aussi dans des enseignes pharmaceutiques. La substance n’est pas considérée comme un stupéfiant dans la législation française. Ainsi, si vous prenez du CBD chez vous ou en public, vous ne risquez pas d’être arrêté par la police ou d’avoir une amende.

À noter que les forces de l’ordre peuvent prendre l’odeur du CBD pour l’odeur du cannabis. Nous vous conseillons de toujours garder vos factures d’achat pour justifier que vous ne consommez pas de drogue, mais bien une substance légale.

Le CBD est bien légal en France, mais les vendeurs sont soumis à certaines conditions. Par exemple : Le produit doit avec une teneur en THC qui n’est pas supérieure à 0,3 %.

Par ailleurs, pour les produits cosmétiques, seul le CBD pur, sous forme d’isolat, est autorisé. Les liquides de vapotage sont également autorisés, mais importateurs et vendeurs doivent s’assurer que leurs fournisseurs aient respecté la réglementation européenne, REACH.

Également, on ne peut pas venter les vertus thérapeutiques d’un produit CBD, sauf si celui-ci a été autorisé comme médicament pour Homme ou autres animaux. La publicité pour le CBD est interdite si celle-ci fait la promotion du cannabis.

VOIR AUSSI : Ostéopathe : Comment se faire rembourser ses séances ?

Pourquoi consommer du CBD, à quoi ça sert ?

Le CBD est une substance qui est très utile pour certaines personnes au quotidien, y compris pour les animaux (uniquement avec des produits CBD destinés aux animaux !). Le CBD a pour effet d’apaiser celui qui en prend, de le calmer, de le détendre. Selon les vendeurs, il pourrait même détendre les muscles, soulager les douleurs musculaires, accélérer le transit. Il aurait aussi des effets anxiolytiques, anti-inflammatoires, anti-convulsivantes, neuroprotectrices et antalgiques.

D’après de nombreux vendeurs, cela serait aussi efficace contre les insomnies. Ainsi, les vendeurs conseillent ce produit aux personnes qui ont besoin de se déstresser, de calmer leurs angoisses également. Pour les animaux, cela peut avoir un effet bénéfique sur l’anxiété et sur l’hyperactivité.

Attention : Il convient de rappeler que cette substance, même si elle semble « magique » ne doit pas être prise en trop grandes doses. Comme tout, le risque d’accoutumance est quand même présent même qu’il est faible.

De plus, les effets néfastes du CBD n’ont pas encore été prouvés par la science et donc il subsiste beaucoup de zones d’ombre au sujet de ce produit et de ses effets sur le corps et sur l’esprit. En l’absence d’études fiables sur le sujet, il demeure important de faire attention et donc de ne pas prendre ces produits pour des médicaments. D’autant que certaines personnes peuvent mal réagir à ce type de produit, encourageant, à de fortes doses, la somnolence ou la sédation.

Quand et comment prendre cette substance ?

Si vous êtes intéressé par le CBD, sachez qu’il y a plusieurs manières de prendre ce produit. Les effets de la substance sont visibles dès la première dose et tout de suite. Ainsi, il est conseillé de prendre le CBD aux moments où vous en avez besoin seulement : en cas d’une crise de stress, de douleurs, par exemple.

Petit conseil : limitez la prise à 3 prises par jour. Vous pouvez en prendre à toute heure. Pour le sommeil, il est évidemment recommandé d’en prendre avant d’aller dormir. Par contre, les vendeurs proscrivent sa prise juste avant de prendre le volant, à cause de ses effets sédatifs. Il est même conseillé d’attendre environ 6 heures après la prise de CBD avant de conduire.

Vous pouvez prendre ce produit de plusieurs façons : huiles alimentaires, infusions, produits cosmétiques (maquillages, gels douches, crèmes calmantes, etc), en fleurs à fumer, en e-liquide pour la cigarette électronique, en compléments alimentaires, en bonbons…

En fonction du besoin, la forme du produit peut varier. Par exemple, pour les insomnies on conseille le CBD en infusion. Pour les douleurs musculaires, préférez la crème au CBD. Et pour le stress ? L’huile, la fleur ou bien l’infusion seront très efficaces.

VOIR AUSSI : Effet placebo : Pourquoi un placebo guérit quand même ?

Où pouvez-vous acheter du CBD et pour quel prix ?

En France, le CBD est donc totalement légal. Mais, il demeure important de bien choisir l’enseigne où vous achetez ces produits. Il faut toujours se renseigner sur la légitimité d’un magasin à vendre un produit comme celui-là. Comme pour toutes les substances du genre, il existe effectivement des arnaques et donc des vendeurs malhonnêtes. Ainsi, évitez les vendeurs de rue, les produits sans facture ou encore les produits sans traçabilité, non identifiable avec des informations fournies sur un emballage par exemple.

Dans le pays, vous avez donc plusieurs possibilités : vous pouvez acheter vos produits en bureau de tabac, dans une boutique physique spécialisée, en pharmacie, sur des sites internet spécialistes du CBD comme lafermeducbd.fr, dans des boutiques cosmétiques également, en animalerie pour vos compagnons à poils et en épicerie et grande surface pour des produits alimentaires au CBD.

Acheter dans ces types de magasins vous permet donc de garder une trace de votre achat. Et donc d’être couvert en cas de problème. Vous êtes aussi certain de la qualité du produit consommé. Vous aurez davantage de bienfaits à choisir de bonnes fleurs encadrées par la loi. Un meilleur goût également. Mais aussi des propriétés bénéfiques et naturelles pour votre corps, surtout si vous achetez des produits actifs qui sont bio.