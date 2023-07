L’été fait sa grande entrée. Arrive avec lui, l’envie de passer du temps à l’extérieur, de profiter du soleil et de déguster de délicieuses grillades. Que cela soit entre amis ou en famille, le barbecue est sans aucun doute l’un des symboles de la saison estivale. Saviez-vous toutefois que maîtriser cet art peut transformer vos repas en véritables festins ? Voici donc quelques conseils et astuces infaillibles pour un barbecue digne de ce nom.

Un bon matériel de barbecue

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un barbecue de qualité. Optez pour un modèle adapté à vos besoins et à votre espace extérieur. Pour vous aider, sachez que les barbecues à charbon de bois offrent une saveur authentique et une expérience traditionnelle. Les barbecues au gaz quant à eux sont plus pratiques. Ils permettent un contrôle plus précis de la température. Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre barbecue soit en bon état de fonctionnement et propre avant chaque utilisation. Sortez vos pinceaux, vos pinces et les accessoires dédiés pour votre grill et nettoyez-les minutieusement.

VOIR AUSSI : Essentiels de survie : quels objets avoir avec soi en cas d’apocalypse ?

Côté saveur et cuisson

Si un pro du barbecue ne devait vous donner qu’une seule astuce, il vous dirait : « Préparez vos grillades à l’avance ! ». La clé d’un barbecue réussi réside en effet dans la préparation. Assurez-vous donc de mariner vos viandes et légumes à l’avance. Cela leur donnera plus de saveur et de tendresse. Vous aurez également plus de temps pour vous adonner à d’autres tâches le jour J. Un BBQ bien organisé fera toute la différence.

Veillez ensuite à choisir des marinades adaptées à chaque type d’aliment. Laissez vos préparations macérées reposer au réfrigérateur pendant quelques heures, voire toute la nuit. Vous permettrez aux saveurs de se développer et d’imprégner parfaitement les viandes choisies.

Maintenant que vos invités sont arrivés, il va falloir passer à l’étape de la cuisson sur le grill. La cuisson est un élément crucial pour des grillades parfaites. Assurez-vous alors de préchauffer votre barbecue à la bonne température. Pour les viandes épaisses, assez complexes à cuire, utilisez la technique de la cuisson indirecte. La méthode consiste à placer les braises sur les côtés du barbecue et la viande au centre. Cela permet une cuisson uniforme et évite les brûlures excessives.

Les erreurs à éviter lors d’un barbecue

L’une des erreurs les plus courantes lors du barbecue est de retourner constamment les aliments. Pour obtenir une belle croûte croustillante et des saveurs bien développées, laissez vos grillades cuire sur un côté pendant un certain temps avant de les retourner. Cela permet aux jus de rester à l’intérieur, assurant ainsi une viande juteuse et tendre.

L’une des erreurs les plus courantes lors du barbecue est de retourner constamment les aliments.

Une fois vos grillades cuites, ne les servez pas immédiatement. Il est important de les laisser reposer quelques minutes avant de les servir. Cela permet aux jus de se redistribuer dans la viande, assurant ainsi une dégustation optimale. Couvrez vos grillades avec du papier d’aluminium pendant cette période de repos pour les garder chaudes.

Le guide des marinades pour barbecue

Voici quelques suggestions de marinades adaptées à différentes viandes :

Les viandes rouges : Marinade à base de vin rouge : mélangez du vin rouge, de l’huile d’olive, de l’ail émincé, des herbes aromatiques (comme le thym et le romarin), du sel et du poivre. Cette marinade convient particulièrement aux steaks, aux côtes de bœuf et aux filets de bœuf. Marinade asiatique : combinez de la sauce soja, du miel, du gingembre râpé, de l’ail haché, de l’huile de sésame et du jus de citron ou de lime. Cette marinade est délicieuse pour les viandes comme le bœuf et l’agneau.

Les volailles : Marinade à base de jus d’agrumes : mélangez du jus d’orange ou de citron, de l’huile d’olive, de l’ail émincé, des herbes (comme le thym et le persil), du sel et du poivre. Cette marinade convient aux morceaux de poulet, de dinde ou de canard. Marinade à la moutarde et au miel : mélangez de la moutarde de Dijon, du miel, du vinaigre de cidre, de l’huile d’olive, de l’ail haché et des herbes (comme le romarin ou le basilic). Cette marinade apporte une saveur sucrée et épicée aux viandes de volaille.

Les poissons et fruits de mer : Marinade à base de jus de citron et d’herbes fraîches : mélangez du jus de citron, de l’huile d’olive, de l’ail émincé, des herbes fraîches (comme l’aneth, le persil ou la coriandre), du sel et du poivre. Cette marinade convient aux poissons comme le saumon, la truite ou la dorade. Marinade asiatique à la sauce soja : combinez de la sauce soja, du jus de citron vert, du gingembre râpé, de l’ail haché, du miel et de l’huile de sésame. Cette marinade est délicieuse pour les crevettes, les calmars et les coquilles Saint-Jacques.



Et pour les légumes ?

Vous pouvez bien sûr mariner vos légumes. Voici les différentes recettes que vous pouvez utiliser :

Marinade à base d’huile d’olive et d’herbes : mélangez de l’huile d’olive, de l’ail émincé, des herbes (comme le thym, le romarin ou l’origan), du sel et du poivre. Cette marinade est parfaite pour les légumes grillés comme les poivrons, les courgettes, les champignons et les aubergines ;

Marinade à la sauce soja et au miel : combinez de la sauce soja, du miel, de l’huile d’olive, de l’ail haché et des épices (comme le paprika ou le cumin). Cette marinade ajoute une saveur sucrée et salée aux légumes grillés.

Pour compléter votre repas barbecue, pensez à préparer des accompagnements savoureux. Des salades fraîches, des légumes grillés, des pommes de terre rôties ou des pains spéciaux ajouteront de la variété et de la texture à votre repas. N’oubliez pas de prévoir des sauces ou des « dips » pour agrémenter vos grillades et ravir vos invités.

Les DIY tendances pour un barbecue en 2023

Lors d’une journée barbecue, il est toujours agréable d’ajouter une touche personnelle et créative à l’événement. Voici quelques DIY (Do It Yourself) pratiques et originaux qui vous aideront à rendre votre journée BBQ encore plus spécial.

Créez un bar à boissons rafraîchissant : lorsqu’il fait chaud, il est essentiel de proposer des boissons rafraîchissantes à vos invités. Pour ajouter une touche de créativité, créez un bar à boissons personnalisé. Utilisez une vieille table ou un chariot et décorez-le avec des guirlandes lumineuses, des nappes colorées et des panneaux indiquant les différentes boissons disponibles ;

Aménagez un coin de détente confortable : outre la zone de cuisson, il est agréable d’avoir un coin de détente confortable où vos invités peuvent se relaxer. Utilisez des palettes en bois pour fabriquer des sièges et une table basse. Ajoutez des coussins colorés et des couvertures douillettes pour plus de confort. Vous pouvez également suspendre des guirlandes lumineuses au-dessus de la zone pour créer une ambiance chaleureuse en soirée.

Fabriquez un bar à condiments personnalisé : utilisez des bocaux en verre avec des étiquettes indiquant les différents condiments tels que la moutarde, le ketchup, la mayonnaise, les sauces barbecue, etc. Vous pouvez également ajouter des garnitures comme des oignons caramélisés, des cornichons tranchés et des tranches de fromage. Disposez le bar à condiments sur une table à côté du barbecue afin que chacun puisse agrémenter ses grillades selon ses préférences.

VOIR AUSSI : Idées de plateau repas faciles à préparer

Des astuces pour bien réussir votre barbecue

En suivant ces astuces infaillibles, vous serez en mesure de maîtriser l’art du barbecue cet été. Régalez votre famille et vos amis ! Que vous soyez un débutant ou un amateur expérimenté, le barbecue est une activité conviviale et agréable. Alors, sortez vos tabliers, préparez vos marinades et profitez de l’été en maîtrisant l’art du barbecue !