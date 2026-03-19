L’année 2026 n’est pas une simple transition calendaire pour les automobilistes français. En effet, plusieurs dispositions de lois nationales et européennes arriveront à maturité. Entre aides financières remodelées et contraintes renforcées, l’année sera marquée par un vaste ajustement du budget automobile et des habitudes de conduite. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter les mauvaises surprises et se préparer sereinement.

Pourquoi 2026 marque un tournant pour les automobilistes ?

Les réformes qui entrent en vigueur en 2026 ne sortent pas de nulle part. Elles s’inscrivent dans la continuité de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et du paquet « Fit for 55 » de l’Union européenne. La France doit, par exemple, adapter l’ensemble de ses voiries d’ici le 31 décembre 2026. Sur les routes construites ou rénovées, il est désormais interdit de créer des places de stationnement à moins de cinq mètres en amont des passages piétons afin d’améliorer la visibilité des personnes qui traversent. Ce délai, fixé par le code de la voirie, explique pourquoi de nombreuses communes suppriment des places en centre‑ville.

Dans le même temps, les obligations liées aux certificats d’économies d’énergie (CEE) vont augmenter. L’Union française des industries pétrolières estime que ces obligations feront grimper le prix des carburants de 4 à 6 centimes par litre à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. Le plan gouvernemental mise donc davantage sur les économies d’énergie que sur le soutien fiscal direct. Cela se ressentira évidemment dans le portefeuille des automobilistes.

Les mesures qui vont impacter directement votre portefeuille

Bonus écologique : des aides repensées, mais ciblées

Le bonus à l’achat d’un véhicule électrique est maintenu, mais recentré. Depuis mi‑2025, il est financé via les CEE et est prolongé jusqu’en 2026. Les montants varient selon le revenu fiscal de référence :

5 700 € pour les ménages modestes

4 700 € pour les foyers aux revenus intermédiaires

3 500 € pour les autres

Un supplément de 1 200 € à 2 000 € est accordé lorsque la batterie est produite en Europe.

🔴Le Gouvernement annonce la poursuite 2026 du bonus automobile pour l'achat des véhicules électriques neufs par les ménages, dans un cadre réglementaire inchangé par rapport au quatrième trimestre de l'année 2025.



Pour en savoir plus : https://t.co/rzku1Im33S pic.twitter.com/aXvS4uKZWX — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) November 27, 2025

Attention : pour en bénéficier, il y a des conditions. D’abord, le véhicule doit coûter moins de 47 000 € pour moins de 2,4 t. L’aide n’est pas cumulable avec le leasing social.

Crédit d’impôt pour les bornes de recharge : la fin d’un avantage

Jusqu’au 31 décembre 2025, l’installation d’une borne de recharge à domicile donne droit à un crédit d’impôt couvrant 75 % des dépenses, dans la limite de 500 € par système. Ce dispositif est supprimé pour les dépenses payées après le 1ᵉʳ janvier 2026.

Autrement dit, ceux qui veulent équiper leur domicile d’une borne ont intérêt à le faire en 2025 pour profiter de l’avantage fiscal.

Carburants et péages : des hausses à absorber

Outre l’inflation générale, le coût des carburants sera gonflé par les obligations de CEE. Selon l’UFIP, la contribution des CEE dans le prix du carburant passera de 11 centimes à 15 – 17 centimes par litre. Une hausse donc de 4 à 6 centimes par litre à la pompe dès 2026.

Les tarifs des autoroutes seront également réévalués. Un article du portail Service‑Public rappelle que les concessionnaires appliquent des hausses modérées. En février 2026, la hausse moyenne était de 0,86 %, après 0,92 % en 2025, avec des variations selon les réseaux (APRR, ASF, Cofiroute, etc.). Cette augmentation, moins spectaculaire que celle des carburants, s’inscrit dans les révisions annuelles prévues par les contrats d’exploitation.

Malus poids et malus CO₂ : des seuils plus bas, des amendes plus élevées

Le malus sur le poids s’applique désormais à partir de 1 500 kg : entre 1 500 kg et 1 699 kg, la taxe est de 10 € par kilogramme, puis elle augmente par paliers :

15 €/kg (1 700 – 1 799 kg)

20 €/kg (1 800 – 1 899 kg)

25 €/kg (1 900 – 1 999 kg)

30 €/kg au‑delà de 2 t.

Une page de Service‑Public précise qu’un véhicule de 1 950 kg sera ainsi taxé sur 450 kg (1 950 – 1 500).

Le malus CO₂ démarre quant à lui à 108 g de CO₂/km pour un montant de 50 € et augmente très vite. À 140 g/km, il atteint 2 205 € et peut grimper jusqu’à 80 000 € pour les émissions supérieures à 191 g/km. Ces barèmes incitent clairement à choisir des véhicules plus légers et moins polluants sous peine de voir la facture d’immatriculation flamber.

Stationnement et circulation : les contraintes du quotidien

Suppression des places près des passages piétons

La réforme la plus visible concerne le stationnement. Le code de la voirie interdit désormais de créer des places dans les cinq mètres précédant un passage piéton sur les routes nouvelles ou réaménagées.

Les collectivités doivent se mettre en conformité avant le 31 décembre 2026, ce qui explique la disparition de nombreuses places en centre‑ville. Cette mesure vise à améliorer la visibilité des piétons et à réduire les accidents.

ZFE : des zones à faibles émissions qui montent en puissance

La loi Climat & Résilience généralise les zones à faibles émissions (ZFE) dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. À partir de 2026, les collectivités devront renforcer les restrictions en fonction des normes Euro et des vignettes Crit’Air.

Un article de la société de transport Sinari rappelle que les poids lourds Euro 3 et 4 seront progressivement interdits dans plusieurs métropoles à partir de 2026. Mais les conditions varient selon la qualité de l’air locale. Même si les règles exactes diffèrent d’une ville à l’autre, l’objectif est le même : accélérer le renouvellement du parc et réduire les émissions polluantes.

Permis de conduire : ce qui change (et ce qui inquiète)

L’Union européenne prépare un nouveau cadre pour le permis de conduire. Selon le Service-Public, la réforme prévoit que les permis automobiles et motos seront désormais valables 15 ans au maximum. Des examens médicaux seront obligatoires (tests de vision et de santé cardiovasculaire) pour la délivrance et le renouvellement.

Les États membres auront la possibilité de réduire cette durée pour les conducteurs de plus de 65 ans. Ils disposeront de trois ans pour transposer ces règles dans leur droit national. En France, cette réforme pourrait entraîner des rendez‑vous médicaux périodiques pour conserver son permis. Une nouveauté qui suscite déjà des débats.

Leasing social et véhicule électrique : vraie solution ou rustine ?

Pour aider les foyers modestes à passer à l’électrique, le gouvernement a lancé un leasing social. Selon l’Agence de services et de paiement (ASP), ce dispositif est ouvert du 30 septembre 2025 au 31 décembre 2030 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 €. Les bénéficiaires doivent réaliser un trajet domicile-travail de plus de 15 km ou parcourir plus de 8 000 km par an. Ils doivent également s’engager sur une location longue durée d’au moins trois ans avec des mensualités plafonnées à 200 €. Le dispositif vise 50 000 véhicules, dont au moins 5 000 réservés aux habitants des ZFE, et ne peut pas être cumulé avec le bonus écologique.

Cette formule permet d’accéder à un véhicule neuf sans verser d’apport initial important, mais elle reste réservée à un public restreint. De plus, l’utilisateur n’est pas propriétaire du véhicule et doit parfois payer des frais supplémentaires en fin de contrat. Avant de souscrire, il est donc essentiel de comparer les offres de leasing privé et de prendre en compte la valeur de revente ou de restitution.

Comment se préparer sans subir ces nouvelles règles ?

Faire le point sur son budget automobile : l’augmentation des prix des carburants et des péages et la fin du crédit d’impôt pour les bornes de recharge obligent à revoir ses dépenses. Il peut être judicieux d’anticiper la conversion à l’électrique en profitant du bonus écologique tant qu’il est généreux. Choisir un véhicule adapté : privilégier des voitures légères et peu émettrices évitera les malus poids et CO₂. Un modèle électrique éligible au bonus écologique peut réduire fortement la facture à l’achat. Anticiper les restrictions de circulation : renseignez‑vous sur les règles de la ZFE de votre agglomération et sur les futurs interdits (Crit’Air, normes Euro). Un véhicule Crit’Air 1 ou zéro émission sera plus durable. Préparer son permis : la réforme européenne imposera des examens médicaux. Pensez à faire vérifier régulièrement votre vision et votre santé cardiovasculaire pour éviter un refus de renouvellement. Comparer les offres de leasing : le leasing social est attractif pour les foyers modestes, mais les offres commerciales peuvent être compétitives. Étudiez le coût total et les conditions (kilométrage, durée, restitution).

Que sera 2026 pour les automobilistes ?

L’année 2026 s’annonce comme un pivot pour l’automobiliste français. Entre aides repensées, nouvelles taxes écologiques et restrictions de circulation, il faudra adopter une stratégie claire pour ne pas subir. La clé ? Anticiper les coûts, comprendre les règles et envisager dès maintenant la transition vers des mobilités plus sobres.

Les mesures présentées ici peuvent sembler contraignantes, mais elles ont pour but d’améliorer la qualité de l’air et la sécurité de tous. Avec une bonne préparation, elles peuvent aussi devenir une opportunité de moderniser son mode de déplacement.

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