Arrêter de fumer, peut-on retrouver une espérance de vie normale ?

Tout le monde en est bien conscient, en tout cas quand on est adulte : fumer peut tuer. La fumée de la cigarette est reconnue comme cancérigène, avec de nombreuses substances nocives pour le corps. Pour beaucoup de fumeurs, arrêter est compliqué. Non seulement parce que cela reste une addiction et qu’une addiction est dure à dompter. Mais aussi car beaucoup de fumeurs n’ont aussi pas envie d’arrêter de fumer.

Soit parce que ça leur plaît, soit parce que « de toute façon, c’est trop tard ». Mais, selon une nouvelle étude, il n’est jamais trop tard. En réalité, arrêter la cigarette ne peut que vous permettre d’aller mieux. C’est ça, qui est vrai. Et la phrase « vaut mieux tard que jamais », n’a jamais été aussi adaptée.

Quelle est l’espérance de vie d’un fumeur ?

Fumer des cigarettes, c’est un geste presque ancestral. Alors que les premières cigarettes industrielles apparaissent en 1830, il était courant de fumer un peu partout en France comme ailleurs.

L’histoire de la cigarette

Jusqu’en 2007, il était même possible de se faire une petite clope dans les lieux couverts, dans les aéroports, les avions, les transports, les magasins, les bars, les restaurants et même dans les salles de classe des écoles.

Les publicités pour le tabac étaient récurrentes, également, à la télévision. Il existait même des études et des pubs qui assuraient que la cigarette était bonne pour la santé, justement pour vendre plus de paquets.

Puis, un peu plus tard, l’OMS (et d’autres organismes de santé) a commencé à alerter la population, notant des effets très nocifs du tabac sur la santé. Notamment, il est dit que le tabac pourrait augmenter les risques de cancers, notamment du poumon ou de la gorge, augmenterait les risques d’AVC, les risques de RGO, les risques de maladies neuronales…

Finalement, le tabac finit par devenir comme tabou dans la société, comme quelque chose de parfois jugé comme sale, comme démontrant une mauvaise hygiène de vie. Malgré tout, le nombre de fumeurs est toujours aussi important, on les voit juste moins qu’avant 2007.

Une espérance de vie qui baisse

« Les Français sont toujours près de 12 millions à fumer » (sur presque 68 millions), selon le gouvernement, et « 6 fumeurs quotidiens sur 10 souhaitent arrêter ». Selon le CHU de Toulouse, « les adultes de 26 à 75 ans qui fument régulièrement consomment en moyenne 16 cigarettes par jour ».

Du côté de la mortalité, on estime que le tabac est responsable, de près ou de loin, de 75 000 décès par an. Selon le Quebec sans tabac, « fumer réduit l’espérance de vie des fumeurs de 10 ans« , en moyenne. Toujours selon lui, 50 % des personnes qui commencent étant ado et qui continue en étant adulte « mourront entre 35 et 69 ans, ce qui représente 22 ans de vie en moins. »

VOIR AUSSI : Fumer en location : le propriétaire a-t-il le droit de vous l’interdire ?

Arrêter de fumer avant 40 ans, une très bonne idée

Mais, il semble qu’il soit possible de retrouver une espérance de vie normale même en ayant fumé une grosse partie de sa vie. Selon une étude canadienne sortie récemment par les chercheurs de l’Université de Toronto, il serait possible de retrouver une espérance de vie proche de la normale si vous arrêtez avant vos 40 ans.

Attention, même si c’est après 40 ans, vous aurez quand même une meilleure espérance de vie moyenne. Arrêter de fumer, c’est réapprendre à respirer correctement, avoir un meilleur souffle, avoir moins de douleurs au ventre, moins de douleurs à la tête, un meilleur sommeil… Ce n’est pas rien.

Mais, cette étude publiée dans la revue NEJM Evidence, montre que les femmes qui arrêtent la cigarette avant 40 ans ont 87 % de chances d’atteindre l’âge de 80 ans. L’espérance de vie d’une femme est d’environ 85 ans en France et de 80 ans au Canada. Le taux pour les hommes est de 82 %, un peu moins mais quand même considérable. Mais, pour les femmes qui continuent à fumer après 40 ans, ce taux tomberait à 67 % et 59 % pour les hommes.

Les chercheurs ont mesuré ces données grâce à 1,5 million de personnes suivies sur 15 ans. « Les fumeurs âgés de 40 à 79 ans couraient un risque presque trois fois plus élevé de mourir que ceux qui n’avaient jamais fumé, ce qui signifie qu’ils perdaient en moyenne 12 à 13 ans de vie », expliquent les chercheurs dans un communiqué.

« Alors que les personnes qui arrêtent de fumer « retrouvent une survie proche de celle des non-fumeurs 10 ans après avoir arrêté et environ la moitié de ces bénéfices se produisent en seulement trois ans », lit-on également.

VOIR AUSSI : Hallucinant : découvrez comment fumer peut causer un ‘ventre caché’ !

Comment faire pour stopper la cigarette ?

Arrêter de fumer, mais déjà vouloir arrêter de fumer, c’est déjà un grand pas pour avoir une meilleure santé. Le vouloir, c’est déjà l’un des meilleurs moyens d’y arriver. Une addiction est difficile à stopper, et les gens qui ne connaissent pas cette addiction ne peuvent pas vraiment la comprendre. La volonté d’arrêter doit venir de vous.

Il n’y a donc pas une façon de faire, cela dépend de vous uniquement. Certains préfèrent arrêter du jour au lendemain, d’autres vont réduire la cigarette au fur et à mesures. Parfois, on y arrive, parfois on retombe. Se sortir d’une addiction est compliquée. Mais voici quelques pistes pour y parvenir :

Être suivi par un médecin, si possible un addictologue . Voir un psychologue spécialisé dans la thérapie cognitive et comportemental peut aussi aider.

. Voir un psychologue spécialisé dans la thérapie cognitive et comportemental peut aussi aider. Utiliser des subterfuges comme le chewing-gum, la gomme achetée en pharmacie, les patchs, une boisson à boire quand on a envie de fumer, une fausse cigarette pour avoir juste le geste, une cigarette électronique…

comme le chewing-gum, la gomme achetée en pharmacie, les patchs, une boisson à boire quand on a envie de fumer, une fausse cigarette pour avoir juste le geste, une cigarette électronique… Avant de fumer, prenez 5 minutes pour voir si vous en avez vraiment envie ou si c’est par habitude. L’envie partira si c’est par simple habitude.

En général, un sevrage complet dure entre 2 et 6 mois.

Notez cet article