Allergie au pollen : comment la reconnaître et s’en débarrasser ?

Avec l’arrivée du printemps, de nombreuses personnes sont sujettes à une allergie très populaire et répandue, l’allergie au pollen. Mais, concrètement, quels sont les signes qu’on est allergique au pollen et comment faire pour éviter les symptômes et désagréments ? Faisons le point ensemble et voici tout ce que vous devez savoir sur le sujet.

Comment devient-on allergique au pollen ?

L’allergie au pollen touche de nombreuses personnes en France. On estime le nombre d’allergiques à 25 % de la population française, à tous les âges. Cela équivaut à environ 16 millions de personnes. Tout le monde peut être touché au cours de sa vie, du jour au lendemain parfois. Le degré d’allergie varie d’une personne à l’autre, et peut même varier au cours de la vie de l’allergique. Elle peut arriver un jour, repartir un autre.

Comment devient-on allergique au pollen ? Comme nous vous l’avons dit plus haut, tout le monde peut le devenir et perdre cette allergie au cours de sa vie. Cela peut intervenir à tous les âges. On devient allergique au pollen à cause d’une réaction du corps à certaines protéines jugées allergènes par le corps de l’allergique.

La personne allergique au pollen sécrète davantage d’immunoglobulines E ou IgE, des anticorps, par rapport à une personne qui n’aura pas de réaction allergique. C’est la sécrétion de ces anticorps qui, au contact des protéines allergènes contenues dans le pollen, va créer la réaction allergique.

Globalement, vous aurez une réaction allergique si votre corps accueille ces protéines contenues dans le pollen comme une sorte de virus / parasite et donc déclenche la synthèse d’anti-corps pour combattre cette « infection ».

Le système immunitaire en cause ?

Les gens non allergiques, donc sans réaction allergique, ont un corps qui ne considère pas ces protéines comme un danger. Leur corps ne produit pas d’anti-corps pour les contrer et donc pas de réaction allergique.

Généralement, la réaction allergène vient du fait que la personne va respirer les protéines contenues dans le pollen, lesquelles entrent dans ses voies respiratoires et ses muqueuses (dans les yeux, par exemple). Pour combattre les protéines jugées dangereuses par votre corps, vous allez éternuer, larmoyer, etc.

Les allergies peuvent intervenir à n’importe quel moment de la vie car votre corps va développer une intolérance à la protéine allergène à force de cohabitation. Certaines personnes sont davantage sensibles aux allergies toutefois, tout dépend de chacun et du système immunitaire également.

Nous ne sommes pas tous égaux face à cela. Et d’ailleurs, le plus souvent, l’allergie se déclenche du jour au lendemain à la suite d’une baisse ou d’un dérèglement du système immunitaire.

Quels sont les signes d’une allergie au pollen ?

Parmi les symptômes de l’allergie au pollen, à reconnaître pour poser le diagnostic, il y a les yeux larmoyants et piquants, le nez qui coule ou qui est bouché, la gorge qui pique, mal à la gorge, de la toux, des rougeurs, difficultés à avaler, des démangeaisons, des éternuements, des gonflements de la peau, de l’eczéma, une fatigue…

Cela peut aussi aggraver l’asthme, causer des conjonctivites, augmenter les risques d’angine ou de rhinopharyngite, provoquer des maux de tête, des douleurs au niveau des oreilles, des sifflements dans les oreilles, des insomnies…

La plupart du temps, l’allergie au pollen intervient entre le mois de janvier et de mai, alors que le pollen est abondant dans l’air. Le pollen sont des petits grains de poussière qui arrivent facilement à entrer dans les voies respiratoires. Comme pour l’allergie à la poussière ou aux acariens, il est difficile de passer outre. Durant le printemps, le pollen est partout en extérieur.

Le pollen se libère dans l’air par les plantes à fleurs, il sert à féconder les autres plantes en se déposant sur le pistil des autres végétaux. C’est le système de reproduction des plantes, globalement. Vous ne pouvez pas y couper, le pollen sera toujours présent.

Quelle solution à l’allergie au pollen ?

Mais, du coup, comment faire pour guérir de l’allergie au pollen ? En réalité, vous pouvez tout à fait limiter les dégâts en portant un masque en extérieur, ou encore en évitant les sorties en extérieur durant la période printanière. Mais, ce n’est qu’une solution pansement.

Déjà, pour traiter l’allergie, il faut poser le diagnostic auprès de médecin, lequel peut aussi vous aiguiller sur divers traitements des symptômes. En suite, il y a deux grands leviers pour éviter l’allergie, mais aussi et surtout de trop fortes réactions allergiques.

Le premier levier va passer par le renforcement du système immunitaire. Comme dit plus haut, l’allergie au pollen intervient surtout quand votre système immunitaire est en baisse ou déréglé. Comment faire pour renforcer son système immunitaire ? Il n’y a pas de secret, il faut s’alimenter au mieux. Mangez de tout et de manière équilibrée, c’est l’essentiel, couplé à un peu d’activité physique.

Protéines animales, protéines végétales, plusieurs couleurs de légumes et de fruits par jour, manger des aliments riches en fer, en vitamines D et C, en zinc, de bonnes graisses… Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires. Et veillez à faire au moins 30 minutes d’activité physique, même si c’est que de la marche, par jour. Buvez assez d’eau aussi et limitez le sucre.

Et le second levier va être la désensibilisation. Pour ne plus être allergique, le chemin peut être long, mais la désensibilisation va être le meilleur moyen. L’idée est de s’exposer au pollen, mais pas de trop. Sortez sur une petite durée en respirant le pollen, mais pas trop longtemps. Augmentez la durée de sortie face à l’allergène dès que vous sentez que vous êtes capable de tenir plus longtemps.

En associant les deux « thérapies », vous pouvez limiter les dégâts, voire ne plus être allergique du tout. Bien entendu, demandez l’avis d’un médecin avant tout chose. Vous pouvez aussi acheter des médicaments en prévention pour traiter les symptômes de manière individuelle afin de limiter les désagréments. Par exemple, des pastilles pour la gorge, des produits décongestionnant pour le nez, des sirops pour la toux.

