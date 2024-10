Allaitement maternel : les avantages et les inconvénients

L’allaitement maternel est souvent considéré comme l’option naturelle idéale pour nourrir les nouveau-nés. Il est recommandé par des institutions comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF. Mais, comme pour chaque choix parentale, il y a des avantages et des inconvénients à l’allaitement maternel. Si pour beaucoup de femmes, l’allaitement est un choix évident, pour d’autres, il peut s’avérer plus difficile. Il est essentiel de peser le pour et le contre avant de prendre une décision, car ce qui fonctionne pour certaines mères ne conviendra peut-être pas à d’autres.

Les avantages de l’allaitement maternel

Premièrement, il y a plusieurs avantages à l’allaitement maternel, donc à donner du lait à son bébé au sein et non au biberon.

1. l’apport nutritionnel complet et personnalisé

Le lait maternel est conçu pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque bébé. En fonction de l’âge de l’enfant et même de la période de la journée, sa composition peut changer pour répondre aux besoins nutritionnels.

En plus de contenir des protéines, des glucides et des graisses, il regorge d’anticorps et de cellules vivantes qui aident à renforcer le système immunitaire du bébé. Le colostrum, le premier lait produit juste après l’accouchement, est particulièrement riche en nutriments et en anticorps, agissant comme un « vaccin » naturel pour le nourrisson.

Une étude à connaître : Une étude publiée dans le Lancet a montré que les bébés allaités présentent un risque plus faible de développer des infections respiratoires, des otites, des diarrhées, et même certains types d’allergies plus tard dans la vie. Le lait maternel contribue également à prévenir l’obésité infantile, car les bébés allaités apprennent à réguler eux-mêmes leur apport calorique.

2. L’allaitement maternel favorise un lien émotionnel fort

L’allaitement favorise la proximité physique et émotionnelle entre la mère et le bébé. Le contact peau à peau, les regards échangés, et les câlins créent un environnement sécurisant et apaisant pour le nouveau-né.

Ce moment spécial permet également à la mère de libérer de l’ocytocine, l’hormone qui favorise le sentiment de bien-être et renforce le lien avec le bébé.

De nombreuses mères rapportent un sentiment de plénitude et de connexion lorsqu’elles allaitent, contribuant à une relation solide et rassurante dès les premiers jours de vie de l’enfant.

VOIR AUSSI : Pourquoi les bébés ne marchent-ils pas dès la naissance, contrairement aux animaux ?

3. Des avantages pour la santé de la mère aussi

L’allaitement n’est pas seulement bénéfique pour le bébé. Les mères qui allaitent bénéficient également de nombreux avantages pour leur santé. L’allaitement aide l’utérus à retrouver sa taille normale plus rapidement après l’accouchement, grâce à la production d’ocytocine. De plus, il contribue à la perte de poids post-partum, car il brûle des calories supplémentaires.

Selon une étude de l’Institut national américain du cancer, les mères qui allaitent ont un risque plus faible de développer un cancer du sein et de l’ovaire. Allaiter pendant une durée prolongée peut également réduire les risques de diabète de type 2 et d’ostéoporose plus tard dans la vie.

4. Le côté économique et pratique

L’allaitement maternel est gratuit, ce qui représente une économie significative par rapport à l’achat de lait infantile, de biberons, et de stérilisateurs.

De plus, le lait maternel est toujours disponible et à la bonne température, ce qui en fait une option pratique, surtout la nuit ou en déplacement. Le lait en poudre est souvent très cher.

Pour les mères qui voyagent ou qui doivent gérer un emploi du temps chargé, l’allaitement peut s’avérer beaucoup plus pratique que d’avoir à préparer et chauffer des biberons à tout moment.

VOIR AUSSI : Comment prendre soin de la peau de votre bébé ?

Les inconvénients de l’allaitement maternel

D’un autre côté, il y a quelques désavantages à connaître avant de se lancer. Voici les plus notables, du moins selon nous.

1. Des contraintes physiques et un épuisement

L’allaitement peut être physiquement exigeant pour la mère. Les tétées fréquentes, surtout pendant les premiers mois, peuvent entraîner de la fatigue et de l’épuisement.

De plus, certaines femmes peuvent souffrir de douleurs aux seins, de crevasses, ou d’infections comme la mastite, une inflammation douloureuse du sein. Ces complications peuvent rendre l’allaitement difficile à maintenir sur la durée. Notez cependant qu’il existe des accessoires pour éviter par exemple les « morsures » du bébé.

Une nouvelle maman pourrait se sentir débordée par la demande constante de son bébé, surtout si l’allaitement est la seule source de nutrition. Les nuits sans sommeil peuvent peser lourdement sur la récupération post-partum.

2. Une possible difficulté de production de lait

Toutes les mères ne produisent pas naturellement suffisamment de lait pour nourrir leur bébé. Cette insuffisance peut être source d’angoisse et de frustration.

Dans certains cas, il devient nécessaire de compléter avec du lait infantile. Les femmes qui doivent retourner au travail peu de temps après l’accouchement peuvent également trouver difficile de maintenir une production de lait suffisante.

3. La pression sociale et la stigmatisation

Allaiter ne devrait pas être une honte. Cependant, les mœurs mettent du temps à changer. Malgré les nombreux avantages de l’allaitement, certaines femmes ressentent une pression sociale intense à allaiter, et cela peut entraîner de la culpabilité ou de l’anxiété si elles rencontrent des difficultés.

De plus, allaiter en public peut encore être mal perçu dans certaines cultures, ce qui rend les sorties plus compliquées pour les nouvelles mères.

Une mère peut par exemple hésiter à allaiter dans un restaurant ou un parc par crainte des regards désapprobateurs ou des commentaires désobligeants. Cette pression sociale peut réduire son confort et son bien-être.

VOIR AUSSI : Fille ou garçon : Les signes qui ne trompent pas pendant la grossesse

4. L’impact sur la vie personnelle et professionnelle

L’allaitement exige une disponibilité constante. Cela peut restreindre la liberté de la mère, car elle doit être présente pour nourrir son bébé à des intervalles réguliers.

Reprendre une activité professionnelle peut s’avérer plus compliqué, et le retour au travail nécessite souvent de jongler avec l’expression du lait, la gestion des pauses, et l’organisation des biberons.

Notez cet article