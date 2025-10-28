C’est quoi la tendance « Messy girl » sur les réseaux sociaux ?

La tendance Messy girl s’est emparée des réseaux sociaux. On le voit partout, mais c’est quoi exactement ? Si l’on pense que c’est une réaction à l’ère « Clean girl », en fait, le Messy girl prend ses racines dans d’autres mouvements esthétiques plus anciens.

C’est quoi une « Messy girl » ?

La tendance Messy girl est une esthétique (Messy girl aesthetic) Instagram dans laquelle on montre un mode de vie dit « messy », soit « désordonné ». En fait, la « Messy girl », c’est une fille qui a un mode de vie un peu chaotique, qui vit dans le désordre.

Généralement, la Messy girl va être une fille qui sort jusqu’à tard, qui a un appartement en « bordel », une fille qui fait la fête, qui va se coucher encore maquillée, une fille qui aime le café et qui fume des cigarettes, une fille qui va conjuguer vie adolescente / jeune adulte et trash.

En fait, si vous connaissez Skins, c’est un peu l’esthétique d’Effy Stonem. C’est aussi l’antithèse de la Clean girl, toujours parfaite, qui boit du matcha et qui fait du sport.

La Messy girl, elle, fume des cigarettes, sort en boite, s’habille n’importe comment, a les cheveux en bataille, le maquillage qui coule, le vernis écaillé, sans pour autant perdre en beauté. C’est le remplacement de la Clean girl, trop parfaite et de son minimalisme (décoration épurée et simple), par une fille plus trash et vagabonde, adepte du maximalisme (décoration intérieure fouillie, chargée).

VOIR AUSSI : C’est quoi le mouvement de la « red pill » sur les réseaux ?

D’où vient cette esthétique ?

Le style Messy girl est clairement revenu en force ces derniers mois, peut-être à cause de Charli XCX, avec son album Brat, clairement dans l’esthétique de la Messy girl. Mais, ce style est surtout un retour d’autres esthétiques plus anciennes.

Par exemple, avant, nous avions aussi le style héroïne chic de Kate Moss qui montrait notamment des mannequins ayant une vie de « débauche », et qui ont toujours l’air d’être sous héroïne, entre maquillage « messy » et maigreur. D’ailleurs, le culte de la maigreur est également revenu avec le style Messy girl, avec le #skinnytok, très actuel.

Mais, notez que cette esthétique existait aussi au travers du grunge, puis du Soft Grunge, une esthétique qui était très connue dans les années 2010 sur Tumblr.

Dans les années 1990, le grunge concernait principalement les hommes cependant. Mais, dans un milieu trop masculin, des femmes comme Courtney Love ont créé leur mouvement : le Kinderwhore, très ressemblant au Messy girl. L’idée était de conjuguer ironiquement le style enfantin (style petite fille qui va à l’église) avec le style messy (bas résilles, gros maquillage, cheveux en bataille).

Notez cet article