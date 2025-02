En 2025, il est tout à fait possible de s’équiper d’un smartphone performant sans se ruiner. Que vous soyez à la recherche d’un téléphone pas cher pour naviguer sur Internet, prendre des photos de qualité ou jouer à des jeux mobiles, plusieurs modèles offrent un excellent rapport qualité-prix sous la barre des 200 euros. Voici notre sélection des cinq meilleurs smartphones accessibles sans compromis sur les performances.

1. Xiaomi Redmi Note 13 4G

Le Xiaomi Redmi Note 13 4G est une référence incontournable dans cette gamme de prix. Ce téléphone pas cher dispose d’un écran de 6,5 pouces, offrant une bonne qualité d’affichage pour les vidéos et la navigation.

Son processeur efficace assure une fluidité suffisante pour les tâches du quotidien. L’un de ses points forts réside dans son appareil photo principal de 50 Mpx, permettant de capturer des images nettes et détaillées. De plus, son autonomie remarquable en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent un téléphone endurant.

2. Samsung Galaxy A15

Le Samsung Galaxy A15 est un modèle équilibré, idéal pour ceux qui cherchent une interface fluide et intuitive. Il propose un écran de 6,5 pouces, une connectivité 5G, et un appareil photo de 50 Mpx.

Son autonomie et son optimisation logicielle offrent une expérience utilisateur très agréable, faisant de ce smartphone une option sûre pour un budget contenu. Ce téléphone pas cher est l’un des meilleurs pour ce genre de prix.

3. POCO M6 Pro

Si vous recherchez un smartphone performant pour le multimédia et le gaming, le POCO M6 Pro est un excellent choix. Doté d’un écran FHD+ de 6,67 pouces, il garantit une très bonne qualité d’affichage.

Son processeur Snapdragon 4 Gen 1 assure des performances fluides, y compris pour des applications exigeantes. Avec son appareil photo de 50 Mpx et sa batterie de 5000 mAh, il allie polyvalence et autonomie, ce qui en fait un excellent compagnon du quotidien.

4. Realme C67

Le Realme C67 se distingue par son autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 6000 mAh. Parfait pour ceux qui ne veulent pas recharger leur téléphone trop souvent.

Son écran de 6,5 pouces et son appareil photo principal de 48 Mpx permettent une expérience utilisateur satisfaisante, que ce soit pour regarder des vidéos, naviguer sur les réseaux sociaux ou capturer des souvenirs en photo. Un téléphone pas très cher qui peut vraiment faire le taff.

5. Motorola Moto G54

Le Motorola Moto G54 est un téléphone pas cher fiable qui propose un écran de 6,5 pouces, un processeur performant et une batterie longue durée. Son appareil photo principal de 50 Mpx et son interface utilisateur épurée offrent une expérience fluide et agréable. C’est un très bon choix pour ceux qui recherchent un smartphone accessible et efficace pour une utilisation quotidienne.

Ces cinq modèles démontrent qu’il est possible de trouver des smartphones performants à des prix très abordables en 2025. Lequel allez-vosu choisir ?

