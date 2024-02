Sommier en kit : à lattes ou tapissier pour votre hôtel ?

La sélection du sommier pour votre hôtel ne doit pas être prise à la légère. Le confort et la qualité de sommeil de vos clients dépendent en grande partie de ce choix. Deux grandes catégories s’offrent à vous sur le marché : les sommiers à lattes et les sommiers tapissiers. Quels sont leurs différences ? Quels sont leurs atouts ? Comment les entretenir ?

Les différences entre les sommiers à lattes et tapissiers

En matière d’écologie, le sommier à lattes est constitué de bois issu de forêts gérées de manière durable. Cette caractéristique séduit les consommateurs soucieux de leur empreinte environnementale. Le sommier tapissier à l’inverse, avec son garnissage et son revêtement, implique en général l’utilisation de matériaux moins respectueux de la planète. En ce qui concerne le coût, le tarif du sommier à lattes est plus abordable : un bon compromis entre qualité et budget. Les sommiers tapissiers tendent à se positionner pour leur part dans une gamme de prix supérieure due, en partie, à leur conception plus sophistiquée et à leurs finitions élaborées.

Sur des sites spécialisés, vous trouverez différents sommiers en kit adaptés à un hôtel qui vous permettront de faire un choix éclairé. Un modèle à lattes est plus léger et aisé à manœuvrer. Cette commodité facilite son transport et son installation dans des emplacements réduits ou difficiles d’accès. Les seconds offrent robustesse et stabilité, bien que leur poids et leur encombrement nécessitent de prévoir un espace adéquat pour une pose sans trop de difficulté.

Les avantages des sommiers en kit à lattes pour votre hôtel

L’assemblage est intuitif : c’est un atout notable pour les gérants d’établissements hôteliers qui sont en général confrontés à des changements d’ameublement. La facilité de montage permet une mise en place rapide et efficace des chambres.

La version en kit simplifie le transport et l’accès aux étages supérieurs, même quand les escaliers sont étroits ou les ascenseurs ont une faible capacité. Les sommiers s’adaptent parfaitement aux contraintes architecturales des bâtiments et réduisent les défis logistiques.

La robustesse des matériaux de grande qualité assure une longévité accrue du produit. Elle génère des économies substantielles sur le long terme. Sur le plan de l’hygiène, de bons sommiers en kit offrent une circulation d’air optimale entre les lattes. Ils limitent la prolifération des punaises de lit et des bactéries. Ce facteur est crucial pour les entreprises soucieuses de proposer un cadre sain et propre à leur clientèle. Sur le marché compétitif de l’hôtellerie, l’esthétique est aussi déterminante. Au vu du nombre de modèles en kit disponibles sur le marché, vous en trouverez forcément un qui s’intègre aisément à tout type de décoration, des plus classiques aux plus contemporaines.

Pourquoi opter pour un sommier tapissier pour les lits de votre établissement ?

La surface capitonnée du sommier tapissier assure une répartition uniforme de la pression et un soutien incomparable. La diversité des revêtements permet d’assortir le couchage avec le design intérieur de chaque chambre. Face aux aléas du quotidien, ce matériel s’avère en outre simple à entretenir.

L’utilisation du sommier tapissier démontre une attention particulière aux détails : c’est une marque de luxe et de raffinement. Les clients en quête de prestations haut de gamme apprécient cette touche de confort supplémentaire. La structure intégrale est gage d’une robustesse accrue. Elle réduit la fréquence des remplacements. Le bénéfice économique à long terme devient donc un argument de poids en sa faveur.

La durabilité de ces châssis s’appuie sur l’usage de matières premières de qualité, résistantes aux affres du temps. Leurs composantes internes maintiennent leur forme et leur soutien au fil des années. Cette caractéristique est essentielle pour entretenir une excellente réputation au sein de l’industrie hôtelière.

L’adaptabilité du sommier tapissier à différentes tailles de lit lui permet de répondre à une gamme étendue de configurations. De la chambre simple à la suite présidentielle, il existe une solution adéquate, capable de créer une harmonie visuelle et un confort constant.

Les autres critères pour le choix de vos sommiers en kit

Les essais préalables permettent d’évaluer la résilience et le soutien qu’apporte le matériel à chaque morphologie. Une attention particulière portée sur la réaction des matériaux sous différents poids et positions garantit le choix le plus pertinent.

Tenez aussi compte de la possibilité de personnalisation : optez pour un modèle permettant une harmonisation précise avec le design de chaque pièce. Il convient de sélectionner des fournisseurs offrant cette flexibilité, car elle participe à créer une ambiance unique et un cadre confortable pour les résidents.

Une analyse des certifications permet d’être sûr de la qualité et de la sécurité des châssis de lit. De nombreux labels garantissent l’absence de substances nocives et la conformité de leurs conceptions à des normes industrielles reconnues. La possession de ces certifications donne une tranquillité d’esprit pour l’hôtelier et ses clients.

Assurez-vous que le service après-vente est réactif et efficace. Les prestataires doivent être capables de répondre rapidement en cas de pièces manquantes ou de problèmes techniques. La disponibilité d’une assistance professionnelle limite les désagréments et offre une expérience d’achat satisfaisante.

Conseils d’installation et d’entretien

Choisissez un espace adéquat pour le montage et contrôlez l’intégrité de chaque composant avant l’assemblage. Cette démarche prévient les désagréments futurs. Suivez méticuleusement les instructions fournies et utilisez l’outillage approprié pour éviter d’endommager les pièces.

En ce qui concerne la maintenance du sommier à lattes, faites une inspection régulière de l’état des lattes et des fixations. Pour dépoussiérer, privilégiez un chiffon sec ou légèrement humide afin de ne pas imprégner le bois. Assurez une bonne ventilation pour contrer la prolifération des moisissures.

Les modèles tapissiers exigent quant à eux une attention particulière en matière d’entretien des revêtements. Utilisez un aspirateur doté d’une brosse souple pour retirer la saleté et les acariens régulièrement. En cas de tache, agissez rapidement avec des produits adaptés. Ne vous servez pas des nettoyants abrasifs afin de ne pas altérer la couleur ou la texture du matériel.

