Le lien entre la consommation de sel et le cancer gastrique suscite légitimement des inquiétudes, compte tenu de son impact potentiel sur la santé. Comprendre les détails de cette relation est essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant notre alimentation et notre bien-être.

Les risques liés à la forte consommation de sel

Une forte consommation de sel est couramment liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. En effet, le sel a des effets notables sur la pression artérielle et les accidents cardiovasculaires. Cette forte consommation est également associée à une augmentation du risque de rétention d’eau et d’ostéoporose.

Une étude menée par l’université de médecine de Vienne (MedUni Vienne) a mis en lumière un nouveau danger potentiel. Selon cette recherche, les individus qui ajoutent régulièrement du sel à leurs repas présentent un risque accru d’environ 40 % de développer un cancer de l’estomac. Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur une analyse approfondie des données recueillies auprès de plus de 470 000 adultes. Des questions ont été posées sur les habitudes alimentaires, notamment la fréquence d’ajout de sel aux repas. Ils ont ensuite croisé ces informations avec les niveaux d’excrétion de sel dans l’urine et les données des registres nationaux du cancer. Cette étude a permis une vision globale et précise des risques associés à la consommation élevée de sel.

Une consommation de moins de 5g de sel par jour

Les résultats de l’étude indiquent que les individus qui déclarent ajouter régulièrement du sel à leurs repas présentent un risque accru de 40 % de développer un cancer de l’estomac. Les auteurs soulignent que le cancer gastrique est le cinquième cancer le plus fréquent dans le monde. Chez les adultes de moins de 50 ans, la préoccupation est très croissante. En plus des facteurs de risque comme le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité, il convient désormais d’y ajouter une forte consommation de sel.

L‘Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter la consommation de sel à 5g par jour pour les adultes et 2g pour les enfants. Mais, en Europe, la consommation moyenne de sel par jour varie entre 8 et 19g, dépassant ainsi largement les recommandations de l’OMS.

Le rapport entre la consommation de sel et le risque de cancer gastrique souligne l’importance de modérer notre apport en sel pour préserver notre santé. Être conscient des implications de nos choix alimentaires peut contribuer à réduire les risques et à promouvoir un mode de vie sain.

