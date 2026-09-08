Une bouteille oubliée depuis quelques jours dans le réfrigérateur, un vin à la couleur étrange ou une odeur suspecte dès l’ouverture… Le doute arrive vite : ce vin est-il encore bon ? Pour reconnaître un vin qui a tourné, il faut observer sa robe, sentir ses arômes et, si rien ne semble franchement anormal, goûter une petite quantité. Attention toutefois : un dépôt, un bouchon émietté ou une odeur inhabituelle ne signifie pas nécessairement que la bouteille est perdue.

Que signifie réellement « un vin qui a tourné » ?

Dans le langage courant, cette expression désigne un vin dont les qualités d’origine se sont fortement dégradées. Ses arômes fruités ont disparu, son goût est devenu aigre ou sa couleur a évolué de manière anormale. Cette altération peut survenir dans une bouteille conservée trop longtemps après son ouverture, mais aussi dans un vin fermé ayant subi de mauvaises conditions de stockage.

D’un point de vue œnologique, « tourné » n’est cependant pas un diagnostic précis. Le vin peut être trop oxydé, présenter une acidité volatile excessive, avoir souffert de la chaleur ou être contaminé par un goût de bouchon. Ces défauts possèdent des signes différents. Aucun indice isolé n’est donc totalement infaillible : c’est leur accumulation qui permet de se faire une opinion.

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Une couleur brunâtre peut révéler une oxydation

Commencez par verser un peu de vin dans un verre transparent et observez-le à la lumière. Lorsqu’un vin est exposé trop longtemps à l’air, sa couleur se modifie progressivement. Un vin blanc oxydé peut passer du jaune pâle à une teinte dorée très soutenue, ambrée ou brunâtre. Un rosé risque de prendre des nuances orangées, tandis qu’un rouge perd de son éclat et évolue vers le brun ou la couleur brique.

Cette transformation s’accompagne généralement d’une disparition de la fraîcheur et des arômes fruités. Le Wine & Spirit Education Trust indique notamment qu’un vin oxydé peut présenter des notes de pomme abîmée, de noix ou de miel.

Il faut néanmoins tenir compte de l’âge du vin. Un vieux bordeaux rouge peut naturellement afficher des reflets tuilés, tandis qu’un vin blanc évolué peut devenir plus doré sans être impropre à la dégustation. Le changement devient suspect lorsqu’il paraît prématuré ou ne correspond pas au style attendu, notamment pour un sauvignon blanc jeune censé être clair, vif et frais.

Un aspect trouble ou des bulles : faut-il s’inquiéter ?

Un vin tranquille qui devient soudainement trouble ou qui produit des bulles alors qu’il n’est pas censé être pétillant peut avoir subi une reprise de fermentation ou une altération microbiologique. Le phénomène est surtout préoccupant lorsqu’il s’accompagne d’une odeur désagréable, d’un goût inhabituel ou d’une forte pression à l’ouverture.

Mais un vin trouble n’est pas systématiquement mauvais. Certains vins non filtrés, notamment des cuvées naturelles, peuvent présenter un léger voile sans être altérés. De même, un dépôt foncé au fond d’un vieux vin rouge provient souvent de la combinaison des pigments et des tanins au cours du vieillissement.

De petits cristaux translucides ou rougeâtres ne signalent pas non plus un vin tourné. Il s’agit généralement de cristaux de tartre, formés naturellement sous l’effet du froid. Ils sont sans danger et n’altèrent pas le goût du vin, comme le rappelle Decanter. Il suffit de verser doucement le vin ou de le décanter pour les laisser au fond de la bouteille.

Une odeur de vinaigre ou de solvant doit alerter

Le nez reste souvent le moyen le plus efficace pour reconnaître un vin qui a tourné. Une odeur dominante de vinaigre constitue l’un des signes les plus nets. Elle peut être liée à une concentration trop importante d’acide acétique, notamment lorsque certaines bactéries se développent en présence d’oxygène.

Le vin peut également sentir le dissolvant, le vernis ou la colle. Ces arômes proviennent notamment de l’acétate d’éthyle, un composé qui rappelle le dissolvant pour vernis lorsqu’il est présent en excès. D’après l’Australian Wine Research Institute, l’acidité volatile se manifeste généralement par une odeur de vinaigre, parfois dominée par cette note de dissolvant.

Dans les deux cas, laisser le verre s’aérer ne réglera pas le problème. Si ces odeurs restent puissantes après quelques minutes et masquent complètement le fruit, le vin a probablement dépassé le stade où il reste agréable à boire.

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Pomme blette, noix et paille : les arômes d’un vin oxydé

Un vin trop longtemps exposé à l’air ne sent pas toujours immédiatement le vinaigre. L’oxydation commence souvent par un affaiblissement des arômes : le vin semble terne, fatigué et beaucoup moins expressif qu’au moment de son ouverture.

Des odeurs de pomme blette, de noix, de paille sèche, de foin ou de xérès peuvent ensuite apparaître. L’Australian Wine Research Institute associe justement l’oxydation à des arômes allant du carton et de la paille aux notes rappelant le xérès ou le madère.

Ces parfums ne sont cependant pas toujours des défauts. Ils sont volontairement recherchés dans certains vins, notamment le xérès, le madère ou le vin jaune. C’est donc leur présence dans un vin normalement jeune, frais et fruité qui doit vous mettre sur la piste d’une oxydation anormale.

L’odeur de carton humide indique plutôt un vin bouchonné

Un vin qui sent la cave humide, le carton mouillé, la moisissure ou le vieux journal n’a pas nécessairement « tourné » après son ouverture. Il peut être atteint par le TCA, un composé principalement associé à la contamination du bouchon.

Ce défaut, appelé goût de bouchon, étouffe également les arômes fruités et donne l’impression d’un vin sans relief. Son intensité varie : dans certains cas, l’odeur de carton humide saute immédiatement au nez ; dans d’autres, le vin paraît seulement anormalement terne. Le WSET rappelle que les morceaux de liège flottant dans le verre ne sont pas responsables de ce défaut. Un bouchon émietté peut être filtré sans que le vin soit nécessairement altéré. Contrairement à l’oxydation d’une bouteille ouverte, le goût de bouchon était généralement présent avant même le débouchage. Il ne disparaîtra ni avec l’aération ni avec le passage en carafe.

Œuf pourri ou égout : le vin est-il forcément perdu ?

Une odeur d’œuf pourri, de chou cuit, d’ail ou de canalisation correspond plutôt à un défaut de réduction. Elle apparaît lorsque certains composés soufrés sont présents dans le vin. À faible intensité, les notes peuvent rappeler la fumée ou une allumette frottée.

La réduction se distingue des défauts précédents parce qu’elle peut parfois diminuer au contact de l’air. Versez le vin dans un verre, faites-le tourner doucement et attendez une dizaine de minutes. Si l’odeur s’atténue nettement et que le fruit réapparaît, le vin peut encore être dégusté. Une aération en carafe peut également l’aider, selon les conseils du WSET.

En revanche, si l’odeur d’œuf pourri ou d’égout reste très prononcée, le vin présente un défaut important. Il ne faut pas confondre cette odeur persistante avec la simple fermeture aromatique de certaines bouteilles venant d’être ouvertes.

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Le goût confirme généralement le diagnostic

Si l’aspect et l’odeur ne suffisent pas, prenez une toute petite gorgée. Un vin qui a tourné perd souvent sa rondeur, ses saveurs fruitées et son équilibre. Il peut sembler plat, particulièrement aigre ou agressif, avec une finale sèche et désagréable.

Un goût rappelant fortement le vinaigre, le fruit pourri ou le solvant confirme que le vin est altéré. L’acidité normale du vin doit rester intégrée aux autres saveurs. Lorsqu’elle domine tout le reste et provoque une sensation piquante ou brûlante, la bouteille a probablement mal évolué.

Ne confondez toutefois pas défaut et préférence. Un vin très tannique, naturellement acide ou doté d’arômes particuliers n’est pas nécessairement mauvais. Dans le doute, comparez son état actuel à son style, à son âge et, pour une bouteille ouverte, à son goût du premier jour.

Le test simple à effectuer avant de jeter la bouteille

Pour éviter de condamner trop vite un vin, procédez en quatre étapes :

Observez sa couleur dans un verre propre et sous une lumière naturelle.

dans un verre propre et sous une lumière naturelle. Sentez-le sans l’agiter , puis faites doucement tourner le verre afin de libérer les arômes.

, puis faites doucement tourner le verre afin de libérer les arômes. Laissez-le respirer pendant dix à quinze minutes : certaines odeurs soufrées peuvent disparaître, contrairement au vinaigre ou au goût de bouchon.

pendant dix à quinze minutes : certaines odeurs soufrées peuvent disparaître, contrairement au vinaigre ou au goût de bouchon. Goûtez une petite quantité uniquement si l’aspect et l’odeur ne présentent rien de franchement repoussant.

Une odeur persistante de vinaigre, de dissolvant, de moisissure ou de fruit pourri, associée à une couleur anormalement brune et à un goût aigre, laisse peu de place au doute.

Peut-on boire ou cuisiner avec un vin qui a tourné ?

Un vin oxydé ou bouchonné est généralement surtout désagréable à boire. Le WSET précise qu’un vin bouchonné peut techniquement être consommé sans danger, même si son goût risque de le rendre imbuvable. L’Australian Wine Research Institute indique également que les composants de l’acidité volatile ne constituent pas en eux-mêmes une menace pour la santé.

Cela ne signifie pas qu’il faut boire n’importe quelle bouteille suspecte. En présence de moisissures visibles, d’un contenant endommagé, d’une contamination extérieure, d’une odeur franchement putride ou d’un doute sérieux sur les conditions de conservation, mieux vaut ne pas prendre de risque.

Un vin simplement moins aromatique peut encore servir pour une sauce, un risotto ou un plat mijoté. En revanche, n’utilisez pas un vin devenu vinaigré, bouchonné ou marqué par une odeur de solvant. La cuisson ne supprimera pas ces défauts et pourra même les concentrer dans le plat.

Que faire d’une bouteille défectueuse ?

Si une bouteille vient d’être achetée et présente immédiatement un goût de bouchon, une oxydation anormale ou un autre défaut manifeste, conservez le vin, le bouchon et la preuve d’achat. Un caviste ou un commerçant pourra généralement proposer un échange de bouteille.

Au restaurant, signalez simplement le problème au serveur ou au sommelier. Le fait de goûter le vin avant le service sert précisément à vérifier qu’il ne présente pas de défaut. Dire qu’un vin est bouchonné ou oxydé ne revient pas à déclarer que vous ne l’aimez pas : il s’agit d’un problème objectif de qualité.

Comment éviter qu’un vin ne tourne après son ouverture ?

Replacez le bouchon immédiatement après le service et conservez la bouteille debout au réfrigérateur, y compris lorsqu’il s’agit d’un vin rouge. Le froid ralentit les réactions d’oxydation. Sortez simplement le rouge quelques minutes avant de le servir.

Plus la bouteille est vide, plus elle contient d’air. Si vous souhaitez conserver une petite quantité, vous pouvez la verser immédiatement dans un récipient plus petit, propre et hermétique. Une pompe à vide ou un système utilisant un gaz inerte peut également prolonger la qualité du vin.

Pour la plupart des vins tranquilles, la conservation après ouverture dépasse rarement quelques jours. Mais il ne faut pas suivre le calendrier aveuglément : l’observation, l’odeur et le goût restent les meilleurs indicateurs.

Reconnaître un vin qui a tourné demande de combiner plusieurs indices. Une couleur anormalement brune, une disparition des arômes fruités, une odeur de vinaigre, de dissolvant, de pomme blette ou de moisissure et un goût très aigre signalent généralement une bouteille altérée. À l’inverse, un dépôt, des cristaux ou un morceau de bouchon ne suffisent pas à condamner le vin. Avant de vider la bouteille dans l’évier, laissez-lui quelques minutes dans le verre : un simple manque d’aération peut parfois ressembler à un véritable défaut.

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