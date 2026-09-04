Une bouteille ouverte après un dîner ne doit pas forcément terminer dans l’évier. Placé au réfrigérateur et correctement rebouché, le vin peut encore être dégusté pendant plusieurs jours. Mais attention : blanc, rouge, rosé ou pétillant ne résistent pas tous aussi longtemps. Découvrez ce que vous devez faire avec votre bouteille de vin entamée.

Une bouteille de vin entamée : tous les vins peuvent aller au réfrigérateur

Contrairement à une idée très répandue, le réfrigérateur n’est pas réservé aux vins blancs et rosés. Une bouteille de rouge entamée y trouvera également sa place. Le froid ralentit l’oxydation, ce phénomène qui modifie progressivement les arômes au contact de l’air.

En règle générale, un vin blanc ou rosé rebouché se conserve entre trois et cinq jours au frais. Les blancs légers et très aromatiques sont souvent meilleurs pendant les deux ou trois premiers jours. Les vins blancs plus charpentés peuvent parfois tenir un peu plus longtemps, même si leur goût évolue.

Pour un vin rouge ouvert, comptez également trois à cinq jours au réfrigérateur. Certains rouges tanniques résistent davantage que des vins légers comme le pinot noir. Avant de les servir, sortez simplement la bouteille de vin entamée une vingtaine de minutes afin qu’elle retrouve une température plus agréable. Le réfrigérateur reste préférable à une cuisine chauffée, confirme notamment Wine Folly.

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Le vin pétillant se montre beaucoup plus fragile

Champagne, prosecco et crémant ont une durée plus courte : ils conservent généralement leurs bulles pendant un à trois jours, à condition d’utiliser un bouchon spécialement conçu pour les vins effervescents. Sans cette protection, le contenu peut devenir plat dès le lendemain.

À l’inverse, les vins fortifiés, comme le porto, le madère ou certains xérès, peuvent rester agréables plusieurs semaines. Leur teneur supérieure en alcool les rend généralement plus résistants à l’oxydation. Ces durées restent toutefois indicatives : le style du vin, son âge et la quantité restante dans la bouteille de vin entamée font varier sa conservation.

Pour protéger votre bouteille de vin entamée, gardez-la debout et fermée. Cette position réduit la surface de vin exposée à l’air. Replacez le bouchon immédiatement après le service ou utilisez une pompe à vide. Plus la bouteille est vide, plus elle contient d’oxygène et plus le vin évolue rapidement. Si vous savez que vous ne terminerez pas la bouteille, vous pouvez verser immédiatement le vin restant dans une petite bouteille propre, remplie presque jusqu’en haut et fermée hermétiquement. L’espace laissé à l’air étant réduit, l’oxydation sera ralentie.

Enfin, faites confiance à vos sens. Une odeur de vinaigre, de pomme blette ou de solvant, une couleur brunâtre et un goût particulièrement aigre indiquent que le vin a dépassé son meilleur moment. Il n’est alors plus intéressant à boire, ni même à verser dans une sauce : la cuisson ne fera pas disparaître ses mauvais arômes. Pour la plupart des vins tranquilles, la règle facile à retenir reste donc trois à cinq jours au réfrigérateur, comme l’indiquent également les conseils de conservation de Coravin.

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En résumé, le réfrigérateur reste le meilleur endroit pour conserver une bouteille de vin entamée, y compris lorsqu’il s’agit d’un rouge. Correctement rebouchés, la plupart des vins tranquilles peuvent y rester entre trois et cinq jours, contre un à trois jours pour les pétillants. Au moindre doute, fiez-vous à l’odeur et au goût : un vin devenu aigre ou vinaigré n’a malheureusement plus grand-chose à offrir.

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