Base PG/VG pour e-liquide DIY : quel taux choisir ?

L’univers de la vape DIY (Do It Yourself) séduit de plus en plus d’adeptes, offrant la possibilité de personnaliser entièrement son expérience de vapotage. Cependant, choisir le bon ratio PG/VG pour son e-liquide peut s’avérer complexe. Voici un guide pour vous aider à déterminer le meilleur taux pour vos besoins.

⚠️ Note de prévention : La vape doit être utilisée uniquement comme outil de sevrage tabagique et non sur le long terme. Elle est destinée aux adultes et ne doit pas être utilisée par des mineurs, des femmes enceintes ou des personnes atteintes de maladies respiratoires. Si vous ne fumez pas, il est préférable de ne pas commencer à vapoter. Consultez toujours un professionnel de santé avant de changer vos habitudes de consommation de nicotine.

Points clés essentiels de la base PG/VG pour e-liquide DIY :

🎯 Besoin 🔢 Ratio PG/VG 💡 Recommandations Hit prononcé & Arômes 70/30 ou 60/40 ✅ Idéal pour débutants, inhalation indirecte (MTL), saveurs intenses Équilibre & Polyvalence 50/50 ⚖️ Bon compromis, convient à la plupart des appareils et des styles de vape Vapeur dense & Douceur 30/70 ou 20/80 🌫️ Parfait pour les amateurs de gros nuages, inhalation directe (DL), matériel puissant Sensibilité au PG 100% VG 🚫 Éviter si allergie au PG, demande un matériel adapté pour éviter l’encrassement

Comprendre le Propylène Glycol (PG) et la Glycérine Végétale (VG)

Pour commencer, il est crucial de comprendre les deux principaux composants de la base d’un e-liquide : le Propylène Glycol (PG) et la Glycérine Végétale (VG). Chacun d’eux joue un rôle distinct et influence votre expérience de vapotage.

Qu’est-ce que le Propylène Glycol ?

Le Propylène Glycol est un composé chimique largement utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Dans les e-liquides, il sert principalement à :

Fluidifier le liquide.

le liquide. Renforcer les arômes.

les arômes. Améliorer le hit en gorge, cette sensation de picotement recherchée par de nombreux vapoteurs.

Un taux élevé de PG dans votre base liquide rendra votre e-liquide plus fluide, intensifiera les arômes et procurera un hit plus prononcé. Cependant, il produit moins de vapeur.

Qu’est-ce que la Glycérine Végétale ?

La Glycérine Végétale est un liquide épais, inodore et légèrement sucré, couramment utilisé comme additif alimentaire. Dans les e-liquides, elle permet de :

Épaissir le liquide.

le liquide. Produire une grande quantité de vapeur.

une grande quantité de vapeur. Adoucir le hit en gorge.

Un e-liquide avec une forte proportion de VG produira donc plus de vapeur mais aura un hit plus doux et des arômes moins intenses.

VOIR AUSSI : 10 aliments à éviter quand on a mal au ventre

Choisir le bon ratio PG/VG : le guide

Le choix du ratio PG/VG dépend de plusieurs facteurs, notamment vos préférences personnelles, votre matériel et votre style de vapotage.

Matériel et compatibilité

Le type de cigarette électronique que vous utilisez influence grandement le choix de votre ratio PG/VG.

Matériel pour taux élevés de PG

Pour les cigarettes électroniques moins puissantes ou celles utilisées pour l’inhalation indirecte (MTL), il est préférable d’opter pour un ratio élevé de PG (par exemple, 70/30 ou 60/40). Ces appareils sont conçus pour des liquides plus fluides et un hit plus prononcé.

Matériel pour taux élevés de VG

Les dispositifs plus puissants, comme les mods sub-ohm, nécessitent des e-liquides plus épais, donc avec un ratio élevé de VG (par exemple, 30/70 ou 20/80). Ces appareils produisent plus de vapeur et sont idéaux pour ceux qui recherchent de gros nuages.

Expérience et préférences

Votre expérience en tant que vapoteur joue également un rôle dans le choix du ratio PG/VG.

Pour les débutants

Si vous débutez, un ratio 50/50 est souvent recommandé. Il offre un bon compromis entre hit, arômes et vapeur. Ce ratio convient à la majorité des cigarettes électroniques et permet de découvrir les différentes sensations de la vape.

Pour les vapoteurs expérimentés

Les vapoteurs plus expérimentés peuvent préférer ajuster le ratio PG/VG selon leurs goûts spécifiques. Par exemple :

Un ratio élevé de PG (70/30) pour ceux qui privilégient le hit et les arômes .

(70/30) pour ceux qui privilégient le et les . Un ratio élevé de VG (30/70) pour ceux qui recherchent une vapeur dense et volumineuse.

Santé et Sécurité

Enfin, il est essentiel de prendre en compte les aspects de santé et de sécurité liés à l’utilisation du PG et de la VG.

Sensibilités au PG

Certaines personnes peuvent présenter des sensibilités au Propylène Glycol, se manifestant par une irritation de la gorge ou des réactions allergiques. Dans ce cas, il est conseillé de choisir un ratio de VG plus élevé ou même un e-liquide 100% VG.

Impact sur les résistances

Un e-liquide riche en VG peut encrasser plus rapidement les résistances, nécessitant des remplacements plus fréquents. Il est donc important d’adapter votre matériel et d’entretenir régulièrement votre cigarette électronique.

Un fois que vous aurez défini vos besoins, il me vous reste plus qu’à commander la base pg vg correspondat pour commencer à fabriquer votre propre e-liquide.

VOIR AUSSI : Vitamine B3 : qu’est-ce que c’est et quels sont ses bienfaits ?

Ratio PG/VG et types de vapotage

Le choix du ratio PG/VG affecte également le type de vapotage que vous souhaitez pratiquer.

Inhalation indirecte (MTL)

L’inhalation indirecte, ou MTL, imite la sensation de fumer une cigarette traditionnelle. Pour cette méthode, un ratio de 70/30 ou 60/40 en faveur du PG est idéal, offrant un hit prononcé et des arômes intenses.

Inhalation directe (DL)

L’inhalation directe, ou DL, produit de gros nuages de vapeur. Pour cette méthode, un ratio de 30/70 ou 20/80 en faveur du VG est recommandé, permettant de générer une vapeur dense avec un hit doux.

Choisir le bon ratio PG/VG pour votre e-liquide DIY dépend de nombreux facteurs : votre matériel, vos préférences personnelles et votre style de vapotage. Expérimentez avec différents ratios pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Notez cet article