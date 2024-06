Les fleurs de Bach peuvent-elles favoriser la perte de poids ?

Même si le monde est de plus en plus digitalisé et artificialisé, le retour aux méthodes naturelles gagne en popularité. Nous sommes tous en quête de bien-être et cela peut passer par ce que la nature nous offre, notamment avec les Fleurs de Bach. Elles sont souvent associées à la gestion du stress et des émotions, mais ont bien d’autres bienfaits. Par exemple, on les utilise de plus en plus pour leur potentiel dans le cadre d’un régime de perte de poids. Découvrez le pouvoir de ces élixirs floraux et comment il est possible de les intégrer dans votre programme minceur. On vous dévoile également les résultats que vous pouvez espérer et où est-ce que vous pouvez vous les procurer.

Qu’est-ce que les Fleurs de Bach ?

Les fleurs de Bach sont un ensemble de 38 élixirs floraux. Ils ont été développés dans les années 1930 par le Dr Edward Bach, un médecin anglais. Chaque fleur est censée correspondre à un état émotionnel spécifique. En effet, elles permettent de traiter divers troubles émotionnels et physiques de manière naturelle. Les gouttes obtenues permettent d’harmoniser l’état mental, favorisant ainsi une meilleure santé globale.

La méthode de fabrication

Les Fleurs de Bach sont produites en utilisant deux méthodes principales, dépendant de la nature de la fleur : la méthode de solarisation et la méthode par ébullition.

Méthode de Solarisation : Cette méthode est utilisée principalement pour les fleurs qui s’épanouissent en début d’été et qui sont les plus sensibles au soleil. Les fleurs fraîchement cueillies sont placées dans un bol d’eau de source claire et laissées au soleil pendant plusieurs heures. Cette exposition permet à l’eau d’absorber les énergies vibratoires de la fleur, ce qui est censé être le principe actif des élixirs. Méthode par Ébullition : Pour les fleurs plus robustes et celles cueillies plus tard dans la saison, la méthode par ébullition est préférée. Les fleurs sont placées dans un bol d’eau de source et le mélange est porté à ébullition. Ce processus est utilisé pour transférer les qualités de la fleur dans l’eau.

Dans les deux méthodes, après l’extraction, l’eau infusée est filtrée pour enlever les matériaux végétaux. Ensuite, elle est mélangée à une quantité égale d’alcool (généralement du brandy) pour la conserver. Le liquide résultant est la teinture mère. Cette dernière est ensuite diluée pour fabriquer les élixirs finaux utilisés dans les préparations des Fleurs de Bach.

Lien entre Fleurs de Bach, émotions et perte de poids

Bien que les fleurs de Bach ne soient pas directement conçues pour maigrir, elles jouent un rôle indirect important dans la perte de poids. Le lien entre les émotions et la perte de poids est un aspect important, mais trop souvent négligé dans les régimes traditionnels. Les émotions impactent nos habitudes alimentaires. Par exemple, quand nous sommes stressés, anxieux ou déprimés, nous avons tendance à « manger nos émotions », cherchant du réconfort dans la nourriture.

Ce comportement peut mener à des cycles de suralimentation émotionnelle, où la nourriture devient une réponse automatique à nos états émotionnels plutôt qu’une réponse à la faim physique. Pour aborder la perte de poids de manière efficace et durable, il faut comprendre et gérer ces dynamiques émotionnelles. C’est là que les Fleurs de Bach entrent en jeu. En gérant le stress et en stabilisant les émotions, les grignotages compulsifs peuvent être réduit.

Un zoom sur l’Élixir « Perte de poids durable – Fleurs de Bach »

Présentation du produit

L’élixir « Perte de poids durable – Fleurs de Bach » est formulé spécifiquement pour ceux qui souhaitent réduire leur poids de manière naturelle et sans effet yoyo. Conçu à partir de sept fleurs de Bach soigneusement sélectionnées, cet élixir aide à contrôler l’appétit, à réduire les fringales et à gérer les troubles du comportement alimentaire comme l’hyperphagie et la boulimie.

Ingrédients et action

L’élixir combine les propriétés uniques de sept fleurs de Bach pour offrir une triple action bénéfique :

Augmentation de la satiété : Grâce à ses composants, l’élixir aide à prolonger la sensation de satiété, ce qui réduit la nécessité de grignoter entre les repas et favorise l’adoption d’un rythme de repas plus régulier et équilibré.

: Grâce à ses composants, l’élixir aide à prolonger la sensation de satiété, ce qui réduit la nécessité de grignoter entre les repas et favorise l’adoption d’un rythme de repas plus régulier et équilibré. Réduction des envies de sucre et de gras : L’élixir travaille à diminuer les envies liées au stress et à l’anxiété, souvent responsables de l’attrait vers des aliments réconfortants mais caloriques comme le chocolat, les gâteaux et les sucreries. En aidant à adopter des habitudes alimentaires plus saines, il soutient un mode de vie globalement plus sain.

: L’élixir travaille à diminuer les envies liées au stress et à l’anxiété, souvent responsables de l’attrait vers des aliments réconfortants mais caloriques comme le chocolat, les gâteaux et les sucreries. En aidant à adopter des habitudes alimentaires plus saines, il soutient un mode de vie globalement plus sain. Régulation des émotions : En stabilisant l’humeur et en améliorant la gestion des émotions, l’élixir contribue à une meilleure confiance et motivation, essentielles pour atteindre et maintenir les objectifs de perte de poids à long terme.

VOIR AUSSI : Les avantages du régime méditerranéen sur la santé

Les fleurs utilisées

Marronnier Blanc : Aide à calmer l’esprit et à contrôler la suralimentation émotionnelle.

: Aide à calmer l’esprit et à contrôler la suralimentation émotionnelle. Chicorée : Soutient le lâcher prise et aide à équilibrer le contrôle excessif sur l’alimentation.

: Soutient le lâcher prise et aide à équilibrer le contrôle excessif sur l’alimentation. Impatiente : Favorise la patience et diminue la tension liée aux défis de la perte de poids.

: Favorise la patience et diminue la tension liée aux défis de la perte de poids. Noyer : Facilite le changement des habitudes alimentaires et la résistance aux influences extérieures.

: Facilite le changement des habitudes alimentaires et la résistance aux influences extérieures. Pin Sylvestre : Aide à gérer la culpabilité et à améliorer l’estime de soi.

: Aide à gérer la culpabilité et à améliorer l’estime de soi. Gentiane : Renforce la motivation et la persévérance.

: Renforce la motivation et la persévérance. Charme : Booste l’énergie et la vitalité, encourageant ainsi une activité physique accrue.

Avec ses ingrédients 100% naturels, l’élixir « Perte de poids durable – Fleurs de Bach » est une alternative à essayer car c’est une aide naturelle pour mincir. En travaillant sur le plan psychique et émotionnel, ce produit offre un soutien holistique.

VOIR AUSSI : Karma : l’influence de nos actions sur notre santé physique et mentale

Découverte du pack holistique minceur par les Fleurs de Bach

Il existe également un pack de trois Fleurs de Bach dans la gamme baptisé Pack Holistique Minceur d’Été. Un ensemble de trois formules spécialement conçues pour soutenir le bien-être à tous les niveaux pendant la saison estivale. Chaque formule cible un aspect spécifique du parcours de perte de poids. Le but est d’apporter un soutien global, de prendre soin de sa silhouette, mais aussi de son mental, car tout est lié ! Découverte du pack de trois compositions :

Formule Perte de Poids : Cette composition utilise des essences traditionnelles des Fleurs de Bach qui aident à renforcer la concentration mentale, l’autodiscipline, et la persévérance. Des qualités indispensables pour réussir à atteindre ses objectifs de minceur. Elle vise à maintenir un état d’esprit optimiste, fournissant la motivation nécessaire pour surmonter les défis du régime.

: Cette composition utilise des essences traditionnelles des Fleurs de Bach qui aident à renforcer la concentration mentale, l’autodiscipline, et la persévérance. Des qualités indispensables pour réussir à atteindre ses objectifs de minceur. Elle vise à maintenir un état d’esprit optimiste, fournissant la motivation nécessaire pour surmonter les défis du régime. Formule Coupe-Faim : Conçue pour augmenter la maîtrise de soi et diminuer l’impulsivité, cette formule aide à contrôler les tendances à la suralimentation et les fringales d’aliments peu sains (trop salés ou trop sucrés). Elle permet de créer une relation plus saine avec la nourriture, en éloignant les problèmes d’alimentation émotionnelle qui peuvent souvent saboter les efforts de perte de poids.

: Conçue pour augmenter la maîtrise de soi et diminuer l’impulsivité, cette formule aide à contrôler les tendances à la suralimentation et les fringales d’aliments peu sains (trop salés ou trop sucrés). Elle permet de créer une relation plus saine avec la nourriture, en éloignant les problèmes d’alimentation émotionnelle qui peuvent souvent saboter les efforts de perte de poids. Formule Sommeil : le repos est essentiel pour rester en bonne santé et pour réussir à maigrir. Alors, cette formule est destinée à améliorer la qualité du sommeil. Un sommeil réparateur peut réduire le stress, prévenir la suralimentation et encourager des choix alimentaires plus sains. Les essences de Fleurs de Bach incluses dans cette formule aident à gérer les stress émotionnels, favorisant un état d’esprit plus stable et positif.

Ce pack holistique est une approche intégrée qui permet de prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle et physique.

L »utilisation des Fleurs de Bach

Les Fleurs de Bach sont généralement consommées sous forme de gouttes, directement ou diluées dans de l’eau. Voici les méthodes les plus courantes pour les consommer :

Directement sous la langue : Vous pouvez appliquer quelques gouttes (généralement 2-4 gouttes) directement sous la langue. Cette méthode permet une absorption rapide des essences dans le corps. Dans un verre d’eau : Diluez quelques gouttes dans un verre d’eau et buvez-le à intervalles réguliers tout au long de la journée. Cette méthode aide à diffuser les bienfaits des fleurs de Bach sur une période prolongée. Mélange personnalisé : Vous pouvez aussi mélanger plusieurs élixirs différents dans un flacon compte-gouttes rempli d’eau et prendre quelques gouttes de ce mélange plusieurs fois par jour. Cela permet d’aborder simultanément différentes émotions ou états d’esprit. Sur la peau : Bien que moins commun, il est possible d’appliquer les élixirs directement sur des points de pulsation comme les poignets ou derrière les oreilles.

La fréquence et le nombre de gouttes varient selon les besoins individuels et les recommandations du praticien. Il est préférable de commencer par une petite dose pour voir comment votre corps réagit avant d’ajuster la quantité. De plus, pour obtenir des résultats optimaux, il est nécessaire de prendre les Fleurs de Bach régulièrement sur une période de temps plutôt que seulement lors de crises émotionnelles aiguës. En France, vous pouvez acheter les fleurs de Bach en ligne sur différentes plateformes ou encore sur Amazon.

VOIR AUSSI : Mythe ou réalité : les noix font-elles grossir ?

FAQ sur les Fleurs de Bach

Quelle est la méthode originale d’utilisation des Fleurs de Bach ? La méthode originale d’utilisation des Fleurs de Bach implique de diluer quelques gouttes de l’élixir dans de l’eau. Il faut consommer cette préparation typiquement quatre fois par jour, en cours de journée. Pour des conseils personnalisés sur l’utilisation spécifique des élixirs en fonction de vos besoins émotionnels, consultez un praticien certifié. Comment les flacons de Fleurs de Bach sont-ils fabriqués et quelles sont leurs certifications ? Les flacons de Fleurs de Bach sont fabriqués avec soin pour préserver l’essence originale des fleurs utilisées. Beaucoup de ces produits sont certifiés bio et vegan, ce qui garantit qu’ils ne contiennent ni produits chimiques nocifs, ni composants d’origine animale. La fabrication inclut souvent l’ajout d’une petite quantité d’alcool comme conservateur naturel pour prolonger la durée de vie du produit. Est-il économique d’acheter des Fleurs de Bach en lot ? Acheter des Fleurs de Bach en lot peut être très économique. Les fournisseurs offrent souvent des réductions sur le prix par unité lorsque vous achetez plusieurs flacons à la fois. Prévoyez vos besoins pour plusieurs semaines ou mois pour bénéficier de prix réduits et parfois même de la livraison gratuite. Quels sont les conseils pour préserver la qualité des élixirs de Fleurs de Bach ? Pour maintenir la qualité optimale de vos élixirs de Fleurs de Bach, conservez les flacons dans un lieu frais et à l’abri de la lumière directe du soleil. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé après chaque utilisation pour éviter toute contamination. De plus, il ne faut pas toucher l’embout du compte-goutte pour éviter de transmettre des impuretés dans le liquide. Où peut-on trouver des élixirs de Fleurs de Bach certifiés bio et quelle est l’option de livraison ? Les élixirs de Fleurs de Bach certifiés bio sont disponibles sur plusieurs plateformes en ligne et dans les magasins spécialisés en produits naturels. Les sites comme Amazon proposent une large sélection de ces produits avec la possibilité de livraison gratuite pour les abonnés Prime. Cela vous permet de recevoir vos flacons confortablement à domicile tout en économisant sur les frais de livraison.

Les fleurs de Bach offrent donc une approche holistique et naturelle qui peut être intéressante dans un régime pour maigrir. Même si elles ne sont pas un remède miracle pour maigrir, elles vous permettront de gérer votre stress et vos émotions. Comme toujours, nh’ésitez pas à vous rapprocher de professionnels avant de débuter un traitement.

Notez cet article