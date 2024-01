Avez-vous déjà entendu parler de l’héritage philanthropique ? C’est l’acte de léguer une partie ou la totalité de son patrimoine à des œuvres caritatives ou à des organismes à but non lucratif. Cette pratique est longtemps perçue comme réservée aux plus fortunés. Pourtant, la philanthropie successorale se démocratise peu à peu en France, et touche presque tout le monde, pas seulement les riches. Elle permet à chacun de faire le bien, quelle que soit l’étendue de sa richesse. Découvrons ensemble dans les lignes qui suivent de cet article ce que c’est, en quoi cela consiste et comment vous pourrez y participer.

Comprendre l’héritage philanthropique : définition, histoire et principe

La philanthropie successorale est encore peu connue du grand public et parfois mal comprise. Elle fait référence à toute personne décidant de donner tout ou une partie de son argent et de ses biens à des associations ou des organisations qui aident les autres. Autrement dit, c’est une manière de contribuer positivement à la société, en soutenant des causes importantes.

La grande différence entre l’héritage philanthropique et les dons de charité, c’est souvent la durée et la planification. Le premier fait généralement référence à un engagement à long terme. Quant au second, il peut être des réponses immédiates à des besoins spécifiques.

Cette autre forme de charité a toujours fait partie de la vie humaine, bien avant l’époque des Lumières. En fait, le terme « philanthropie » lui-même vient du grec ancien qui signifie « amour de l’humanité ». Avant, c’était souvent lié à la religion, comme quoi les gens aidaient les autres pour exprimer leur foi et leur amour pour Dieu. Cependant, plus le temps passe, la philanthropie ne cesse d’évoluer.

Quel est son principe de base ? Offrir ce que l’on a pour prêter assistance aux autres, sans attendre quelque chose en retour. Cela peut être de l’argent, du temps, ou des compétences. L’objectif reste inchangé : améliorer la vie d’autrui ou soutenir des causes auxquelles nous nous inspirons.

Des gens célèbres comme Bill Gates et Warren Buffett sont de bons exemples. Les deux hommes philanthropes ont créé leurs propres fondations, avec lesquelles ils contribuent financièrement pour aider les domaines comme la santé et l’éducation.

Pourquoi faut-il envisager ce type de don ?

Cela ne peut être surestimé si, pour vous, le bien-être de l’humanité est une priorité. Au fait, vous voulez contribuer à améliorer la vie des personnes dans le besoin. Voici les principales raisons pourquoi est-ce nécessaire de léguer une partie de votre patrimoine à des œuvres caritatives :

Faire perdurer vos valeurs et vos passions

L’héritage philanthropique est une manière puissante de perpétuer vos valeurs, même après votre départ, pour toujours. Il reflète ce qui compte le plus pour vous et assure que vos convictions continuent d’influencer positivement le monde. Ce concept va au-delà de la simple conservation d’un patrimoine ; il lui donne un sens et un but.

Par exemple, si vous aimez la nature, en donnant à des organisations environnementales, vous aidez à protéger la planète pour les générations futures. C’est comme si vous laissez une partie de vous-même pour continuer de faire du bien.

Soutenir des causes qui vous tiennent à cœur

Les philanthropes se sentent souvent concernés par les problèmes des autres et essaient de les aider comme ils le peuvent. Ils aident les pauvres ou les malades, et peut-être même les deux. Certains créent des écoles pour permettre à tous les enfants d’un village négligé d’aller à l’école.

Pour tout vous dire, il y a plusieurs causes humanitaires que nous pouvons soutenir. En général, ce sont ceux qui nous touchent beaucoup que nous choisissons. Il se peut que votre contribution soit minime, mais croyez-moi, même l’un des petits gestes compte déjà.

Laisser une trace positive dans le monde

Bill Gates lui-même a dit : « Si vous avez assez d’argent pour vous et votre famille, le mieux que vous pouvez faire avec ce qu’il reste, c’est d’aider les autres ». L’héritage philanthropique vous permet de laisser un impact inspirant dans la société, en plus de votre famille. C’est une façon de montrer que vous vous souciez aussi de vos compatriotes et que vous voulez contribuer à un monde meilleur. De plus, c’est un très bon exemple pour vos proches et pour les autres.

Quelles sont les différentes options disponibles ?

Lorsqu’on envisage un héritage philanthropique, il existe plusieurs méthodes pour le réaliser. Voici un aperçu des options les plus courantes, avec chacune leurs avantages et inconvénients :

Les dons directs sont la forme la plus simple. Vous donnez de l’argent ou une partie de vos biens directement à des associations caritatives. Elle est facile et immédiate, mais vous avez moins de contrôle sur l’utilisation à long terme de ces dons.

La création de fondations philanthropiques en est une autre. Comme indiqué, vous mettez en place votre propre organisation pour soutenir des causes spécifiques. L’avantage de cette option est que vous avez un contrôle total sur l’utilisation des fonds. Toutefois, cela implique une gestion plus complexe.

Les Fonds Conseillés par les Donateurs (FCD) sont un compromis entre flexibilité et contrôle. Vous contribuez à un fonds et vous êtes libre de définir en quoi le don sera utilisé. Vous bénéficiez des avantages fiscaux, mais cette forme de charité demande beaucoup de frais de gestion avec une reconnaissance personnelle moindre.

Les trusts philanthropiques offrent une manière structurée de gérer votre patrimoine. Ils permettent une gestion précise et peuvent générer des revenus à long terme pour les œuvres de charité. Cependant, leur mise en place peut être complexe et vous devez les gérer continuellement.

Les legs testamentaires consistent à inclure des dons dans votre testament. C’est une méthode simple et efficace pour s’assurer que vos souhaits philanthropiques sont respectés après votre mort. Comme inconvénient, elle offre moins de flexibilité et vous ne bénéficiez généralement de rien de votre vivant.

À vous donc de choisir la méthode qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre vision.

Comment s’y prendre pour réussir son projet philanthropique ?

Si vous tenez à ce que votre don de patrimoine serve efficacement des causes qui vous sont chères, voici quelques conseils pratiques :

1re étape : déterminer ce que vous voulez réaliser avec votre héritage

Pour cela, vous devez penser à ce qui compte vraiment pour vous. La question à se poser : quelles sont les causes qui vous touchent le plus ? Cela pourrait être l’éducation, l’environnement, la santé, ou autre chose. Vos valeurs vous guideront dans vos choix philanthropiques.

2e étape : rechercher des œuvres caritatives

Il y a beaucoup d’organisations qui travaillent dans différents domaines et qui sont en manque de ressources pour impacter plus de monde. Prenez le temps de découvrir celles qui correspondent à vos intérêts. Puis, regardez ce qu’elles font ; comment elles font dans leur activité ; ont-ils des résultats positifs ou négatifs ? Répondre à ces questions vous aidera à comprendre où votre contribution pourrait avoir le plus d’effet.

3e étape : contacter les organisations qui vous intéressent

Une fois que vous avez des organismes de charités en tête, contactez-les pour discuter, mieux comprendre leur travail et leur influence. Cela vous donnera une vision plus claire de la manière dont votre patrimoine pourrait être utilisé.

4e étape : faire un choix

Votre tâche, ici, est de choisir l’organisme qui est aligné avec vos valeurs, mais également reconnu pour son efficacité et sa fiabilité. Votre don doit aller là où il peut faire la plus grande différence.

5e étape : rédiger le testament ou une donation

Pour formaliser votre engagement philanthropique, rédigez un testament ou une donation. En cas de difficulté, un notaire peut vous aider. Il vous épaulera dans les démarches, tout en s’assurant que vos souhaits sont clairement exprimés et légalement solides. Il faut bien préciser dans votre testament les organisations que vous souhaitez soutenir et la nature de votre legs.

