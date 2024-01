Quels sont les différents types de pensions financières existantes ?

Au fil de notre vie, il n’est pas rare de faire face à certaines situations où l’on reçoit (ou envoie) de l’argent au titre de la pension. Selon notre situation, par exemple à la retraite, on peut toucher une pension pour nous permettre de mieux vivre, voire de vivre tout simplement… C’est à partir de ce principe simple que nous avons fait le choix de porter notre attention sur les différents types de pension que l’on peut avoir au cours de notre vie. Explications.

Qu’est-ce qu’une pension ?

Si l’on devait définir en quelques mots ce qu’est une pension, nous pourrions dire qu’il s’agit d’une somme d’argent versée régulièrement à une personne dans le cas de circonstances spécifiques. La pension la plus connue est sans aucun doute celle de la retraite. D’ailleurs, attention de ne pas confondre la retraite en tant que tel et la pension de retraite ! En effet, la retraite correspond au fait de se retirer de la vie active professionnelle : on stoppe donc toute activité dans le monde du travail. Pour la pension, c’est donc l’argent que l’on reçoit au titre de notre retraite, et ce, à chaque mois jusqu’à la fin de notre vie. Enfin, sachez qu’une pension peut tout aussi bien être en votre faveur que l’inverse, notamment lors de la séparation d’un couple (voir la partie suivante).

VOIR AUSSI : Plan Épargne Retraite (PER) : fonctionnement, fiscalité, avantages et conseils

Quelles sont les pensions que l’on peut avoir ?

Si vous n’avez jamais touché (ou payé…) de pension, alors cette partie de l’article devrait vous intéresser. En effet, à partir du principe qu’il existe différentes pensions, il convient de faire le point sur chacune d’entre elles :

Retraite de base : c’est la pension commune à tous les travailleurs déclarés en France. Après une vie entière à cotiser pour votre retraite, vous avez droit à cette pension dite “retraite de base” : celle-ci dépendra de vos revenus, mais aussi du nombre de trimestres cotisés.

: c’est la pension commune à tous les travailleurs déclarés en France. Après une vie entière à cotiser pour votre retraite, vous avez droit à cette pension dite “retraite de base” : celle-ci dépendra de vos revenus, mais aussi du nombre de trimestres cotisés. Retraite complémentaire : dans certains cas, il est possible de bénéficier d’une retraite complémentaire. Cela dépendra du régime, de votre entreprise ainsi que de votre emploi. Comme son nom l’indique, elle vient en complément de la retraite de base.

: dans certains cas, il est possible de bénéficier d’une retraite complémentaire. Cela dépendra du régime, de votre entreprise ainsi que de votre emploi. Comme son nom l’indique, elle vient en complément de la retraite de base. Pension d’invalidité : lorsque l’on ne peut travailler à cause d’une invalidité partielle ou totale, il est possible de toucher une pension pour compenser la perte d’argent liée à l’arrêt du travail. Dans certains cas, la souscription à une assurance de prêt peut aider à toucher cette pension.

: lorsque l’on ne peut travailler à cause d’une invalidité partielle ou totale, il est possible de toucher une pension pour compenser la perte d’argent liée à l’arrêt du travail. Dans certains cas, la souscription à une assurance de prêt peut aider à toucher cette pension. Pension alimentaire : quand un couple se sépare (ou lors d’un divorce), l’un des deux conjoints peut verser une pension alimentaire. Cela est souvent lié à la présence d’un enfant, mais pas seulement. En effet, un couple marié peut voir apparaître une pension alimentaire en cas de divorce pour le conjoint ayant le moins de ressources.

: quand un couple se sépare (ou lors d’un divorce), l’un des deux conjoints peut verser une pension alimentaire. Cela est souvent lié à la présence d’un enfant, mais pas seulement. En effet, un couple marié peut voir apparaître une pension alimentaire en cas de divorce pour le conjoint ayant le moins de ressources. Pension de réversion : lors du décès d’un des deux conjoints, une pension de réversion peut être attribuée au second. Cette dernière correspond à une partie de la pension de retraite du conjoint décédé.

Vous l’aurez compris, la pension, dans son aspect général, cherche à protéger les personnes les plus faibles. Si la pension de retraite n’existait pas, comment pourraient vivre les retraités après avoir travaillé plusieurs dizaines d’années ?

5/5 - (2 votes)