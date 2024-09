La rentrée bat déjà de son plein, mais il n’est pas trop tard pour investir dans un nouveau PC si vous êtes étudiant. Que vous n’ayez pas encore fait votre choix ou que vous vous rendiez compte que votre équipement actuel n’est pas à la hauteur… Cet article peut encore vous être utile. Un ordinateur performant et adapté aux besoins académiques peut faire toute la différence dans votre quotidien. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles pour 2024, adaptés à tous les budgets et tous les usages.

Ce qu’il faut avoir en tête lors de l’achat d’un PC pour étudiant

Un ordinateur portable pour les études doit répondre à plusieurs critères, parfois incompatibles. Performances, prix, portabilité et durabilité… Voici quelques éléments essentiels à considérer.

Tout d’abord, les performances. Les étudiants ont besoin d’un PC capable de gérer une variété de tâches. De la prise de notes à l’utilisation de logiciels spécialisés pour certaines filières, comme la programmation ou la création graphique… Un bon processeur (Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 minimum) est de mise. Une mémoire RAM d’au moins 8 Go est aussi souvent indispensable pour éviter les ralentissements.

Ensuite, il y a la portabilité. Votre machine doit être légère et facile à transporter. En effet, elle sera probablement utilisée dans différentes situations. À la maison, à la bibliothèque, en classe, ou même dans des cafés. Le poids est donc un facteur clé. Nous recommandons de viser un ordinateur pesant moins de 1,5 kg.

L’autonomie est également primordiale. En tant qu’étudiant, vous passerez parfois de longues heures à la fac sans accès à une prise électrique. Il est donc essentiel de choisir un ordinateur avec une bonne autonomie (au moins 8 heures). Heureusement, de nombreux modèles récents offrent une autonomie plus que suffisante pour une journée entière de cours.

Le budget reste évidemment une préoccupation majeure. Il est souvent tentant de se tourner vers les options les moins chères, mais attention ! Opter pour le modèle le moins coûteux risque de se révéler une fausse économie. Un ordinateur de mauvaise qualité peut tomber en panne rapidement. Il est donc préférable de considérer cet achat comme un investissement sur plusieurs années.

Enfin, il est essentiel de penser à la polyvalence. Votre PC ne servira pas uniquement à travailler. Il sera aussi votre outil pour vous détendre, regarder des séries ou jouer à des jeux.

Honor MagicBook AMD 14 (2022) : le meilleur rapport qualité-prix

Le Honor MagicBook 14 AMD (2022) est une option à considérer sérieusement pour les étudiants qui recherchent un excellent compromis entre prix et performances. Ce PC pour étudiant est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U. Cela vous offre une bonne puissance pour la majorité des tâches académiques. La navigation internet, la gestion de documents, et même un peu de montage vidéo ou de programmation seront facilement à votre portée.

Ce modèle est particulièrement apprécié pour son design léger et compact, avec un poids d’environ 1,38 kg. Il est donc facile à transporter entre les cours et les différents endroits où vous étudiez. De plus, avec une autonomie allant jusqu’à 11 heures, il est parfait pour les longues journées sans accès à une prise de courant.

Côté écran, le MagicBook 14 propose un écran de 14 pouces en Full HD. Idéal pour travailler sur des présentations ou regarder des vidéos en haute qualité. Il est également équipé de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Vous aurez un démarrage rapide du système et une fluidité dans l’utilisation des logiciels.

En termes d’inconvénients, le MagicBook 14 n’a pas de carte graphique dédiée. Cela le rend moins adapté aux tâches graphiques exigeantes. Si vous êtes friand de gaming intensif ou de montage vidéo professionnel, cherchez une autre option. Cependant, pour un étudiant qui cherche un bon équilibre entre prix et performances, c’est un excellent choix. Si votre budget tourne autour des 600 à 700 euros, ça sera bon pour vous.

Ci-dessous une vidéo détaillant ce laptop avec un avis :

VOIR AUSSI : Quels sont les avantages d’un PC de gaming assemblé ?

MacBook Air M1 : un produit Apple fiable et désormais plus abordable

Si vous ne jurez que par les produits Apple, le MacBook Air M1 est sans doute le meilleur PC pour étudiant de la marque. Bien que le MacBook Air M2 soit disponible, nous recommandons ici le modèle M1 de 2020. La raison est simple : son prix a considérablement baissé. Il est maintenant disponible à moins de 900 euros, une aubaine pour les étudiants au vu de ses capacités.

Le MacBook Air M1 est propulsé par la puce Apple M1, qui offre des performances impressionnantes pour sa catégorie. Que vous ayez besoin de gérer des tâches multiples, de faire du montage vidéo ou de développer des logiciels, cet ordinateur saura répondre à vos attentes sans broncher. De plus, son autonomie est spectaculaire, atteignant 18 heures dans certaines conditions.

Avec un poids de seulement 1,29 kg et un design ultraportable, ce MacBook est parfait pour être transporté partout. L’écran Retina de 13,3 pouces offre une qualité d’image exceptionnelle. Cela en fait un excellent outil pour travailler confortablement et se divertir.

Malgré ces qualités, le MacBook Air M1 n’est pas exempt de quelques inconvénients. Il est équipé de seulement deux ports USB-C. Cela peut représenter un problème pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter plusieurs périphériques.

Voici un retour d’expérience récent sur le MacBook Air M1 :

VOIR AUSSI : Comment accélérer votre PC Windows : notre guide complet

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) : une bonne alternative sous Windows

Pour les étudiants qui préfèrent rester sous Windows, l’ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) est une excellente alternative au MacBook Air. Ce modèle se distingue par son écran OLED de 14 pouces, qui offre des couleurs vives et un contraste impressionnant. Si vous êtes étudiant en design ou que vous appréciez simplement un écran de qualité, ce PC est fait pour vous.

L’ASUS Zenbook 14 OLED est proposé en deux versions pour 2024 : une avec un processeur Intel Core Ultra et une autre avec un AMD Ryzen 7 8840HS. Les deux options offrent de très bonnes performances pour la bureautique, la gestion de projets et même des tâches plus exigeantes. À moins de 900 euros, c’est une très bonne affaire pour ceux qui souhaitent performance et durabilité.

Ce modèle est également très léger avec 1,39 kg et offre une autonomie de près de 10 heures. Il est également équipé de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

Cependant, comme pour le MacBook Air, certains utilisateurs pourraient regretter l’absence de nombreux ports. Il n’a que quelques ports USB-C, ce qui nécessitera peut-être l’achat d’adaptateurs.

Ci-dessous, une vidéo sur le PC par Cowcotland :

Acer CB315-4HT-C5B3 : optez pour un Chromebook à moins de 200 euros

Pour les étudiants au budget très serré, l’Acer CB315-4HT-C5B3 est une option à ne pas négliger. Ce Chromebook se distingue avant tout par son prix imbattable. Il est actuellement disponible à moins de 200 euros grâce à une remise spéciale rentrée.

Ce modèle propose un écran tactile de 15,6 pouces, idéal pour la navigation web, la gestion de documents et les travaux de bureautique. Il est équipé de 4 Go de RAM et d’un processeur Intel Celeron. Selon les utilisateurs, cela est suffisant pour les tâches basiques comme le traitement de texte ou la navigation sur internet. Son système Chrome OS est simple, rapide et sécurisé. Néanmoins, il est important de noter qu’il est limité par rapport à Windows ou macOS en termes de logiciels disponibles.

L’autonomie de ce Chromebook est également un atout majeur. Il offre environ 12 heures d’utilisation, ce qui est plus que suffisant pour une journée de cours. Cependant, il n’est pas adapté pour des tâches lourdes comme le montage vidéo ou les jeux.

Conclusion

Choisir le bon PC pour étudiant n’est pas seulement une question de budget ou de performance. C’est aussi trouver l’outil qui vous aidera à traverser ces années cruciales. Que ce soit pour rédiger vos devoirs, faire des recherches, ou même prendre une pause en regardant vos séries préférées… Un bon ordinateur sera un allié précieux. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins, et n’oubliez pas : ce PC vous accompagnera au quotidien. Un choix réfléchi aujourd’hui peut vraiment faciliter votre vie étudiante, alors faites-en une priorité !

Notez cet article