Face à une augmentation alarmante des cas d’infections à méningocoques, la Haute Autorité de Santé (HAS) a révisé ses recommandations de vaccination. L’objectif de cette décision est de mieux protéger la population contre les septicémies et les méningites. Cette mise à jour des directives vise à adapter la stratégie vaccinale à l’évolution de la situation épidémiologique.

Les statistiques alarmantes

Les infections à méningocoques ont connu une hausse de 72 % entre 2022 et 2023, selon les données rapportées par plusieurs sources. Cette augmentation inquiétante souligne l’urgence d’agir pour prévenir la propagation de ces infections potentiellement mortelles.

La vulnérabilité des nourrissons

Les nourrissons de moins d’un an sont particulièrement vulnérables aux infections à méningocoques. Pour renforcer leur protection, la HAS recommande de rendre obligatoire la vaccination contre les sérogroupes A, C, W et Y chez tous les nourrissons de moins d’un an. Cette mesure remplace la vaccination dirigée contre le seul sérogroupe. Cela permet ainsi une couverture plus large et efficace.

Protection élargie pour les adolescents et jeunes adultes

Les adolescents et les jeunes adultes entre 11 et 24 ans sont également fortement touchés par les infections à méningocoques. Pour contrer la progression des souches virulentes, notamment les sérogroupes W et Y, la HAS suggère une vaccination étendue pour ces groupes d’âge. Cette recommandation vise à réduire le risque de contracter ces infections graves et à protéger la santé des jeunes.

Un vaccin tétravalent conjugué

Pour une protection large et efficace contre les sérogroupes A, C, W et Y, la HAS recommande l’utilisation du vaccin tétravalent conjugué. Ce vaccin est disponible sous différents noms commerciaux et pris en charge à 65 % par l’Assurance Maladie. Il représente une solution pratique et accessible pour se prémunir contre les septicémies et les méningites.

