L’achat ou la vente d’un bien immobilier est une étape cruciale dans la vie de chacun. Trouver le bon agent immobilier pour cette tâche peut faire toute la différence. Dans un marché où la concurrence est forte et les enjeux financiers importants, vous devez savoir choisir un expert de confiance. Mais quels sont les secrets pour dénicher le meilleur agent immobilier ?

Gestion des appels et des visites puis expertise juridique

Selon Frédéric Hafner, directeur de l’agence ERA à Marcq-en-Barœul, le recours à un agent immobilier présente divers avantages. Tout d’abord, ces professionnels sont en mesure de prendre en charge les visites et les appels, ce qui s’avère précieux pour les personnes chargées. En outre, ils fournissent une expertise tant juridique que technique, particulièrement essentielle dans un secteur où les lois et les règlements sont en perpétuelle évolution.

Les critères permettant de reconnaître un agent immobilier de qualité

Frédéric Hafner met en avant l’essentiel de choisir un agent immobilier qui démontre un réel intérêt pour le projet et les besoins du client. Un agent de qualité ne se limite pas à présenter des propriétés. Celui-ci s’efforce de saisir les attentes et le mode de vie de ses clients pour leur proposer des biens correspondant parfaitement à leurs exigences. De plus, il doit fournir des conseils précieux, notamment en ce qui concerne les diagnostics immobiliers obligatoires. Cela permettra de protéger au mieux les intérêts de ses clients.

Quelle est la valeur ajoutée qu’apporte un agent sur le marché immobilier ?

La conversation inclut une analyse de la conjoncture actuelle du marché immobilier et les obstacles rencontrés en raison de l’augmentation des taux d’intérêt. Malgré ces difficultés, certaines entreprises maintiennent leur essor grâce à une orientation clientèle et à des prestations de haut niveau. Selon les observations de Frédéric Hafner, les taux d’intérêt amorcent une baisse, une tendance qui pourrait dynamiser les transactions immobilières dans les mois à venir.

