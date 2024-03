Depuis plusieurs mois, un collectif citoyen à Caen-la-mer se mobilise pour une cause qui leur tient à cœur. Mention est faite de la gratuité des transports en commun pour tous les habitants de la communauté urbaine. Ce mouvement est inspiré par des initiatives similaires réussies dans d’autres villes françaises. Il cherche à sensibiliser le public et à influencer les décideurs politiques pour adopter cette mesure de gratuité.

L’argument du collectif

Le collectif est composé de membres de divers horizons, y compris des groupes écologistes. Il a commencé à faire entendre sa voix en avril. Son argument est simple, en rendant les transports publics gratuits, on favorise la justice sociale. Aussi, cela participe à la protection de l’environnement et réduit la circulation automobile.

Les actions de sensibilisation

Les membres du collectif ont organisé des actions de sensibilisation. Ils ont distribué des tracts et recueilli des signatures pour une pétition. Jusqu’à présent, ils ont réussi à rassembler 5 000 signatures. Cela témoigne de l’intérêt et du soutien du public pour cette initiative.

Les obstacles

Leur démarche n’est pas sans obstacle, car certains résidents expriment des réticences. Ces dernières sont basées sur l’idée que la gratuité pourrait entraîner une redistribution inéquitable des ressources ou dévaloriser le service. Mais, le collectif reste déterminé, armé d’exemples où la gratuité des transports a été mise en œuvre avec succès. C’est le cas par exemple à Dunkerque ou Montpellier.

L’attente des militants

Le débat autour de la gratuité des transports à Caen-la-mer est donc lancé. Les militants espèrent qu’un dialogue ouvert et constructif pourra avoir lieu, permettant d’exposer les avantages et défis d’une telle politique. Ils insistent sur le fait que la décision devrait être prise dans l’intérêt de tous les citoyens. Celle-ci doit tenir compte des bénéfices sociaux et environnementaux à long terme.

La gratuité des transports est une question complexe qui touche à de nombreux aspects de la vie. À Caen-la-mer, le collectif des transports gratuits a lancé un défi audacieux aux élus. Il exige que les dirigeants reconnaissent la mobilité comme un droit fondamental. Il leur demande d’investir dans un avenir où chacun, indépendamment de sa situation financière, peut se déplacer librement dans la ville. Reste à voir si leur plaidoyer portera ses fruits.

