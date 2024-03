Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque ?

Boire du café tous les jours peut avoir de nombreux bienfaits pour la santé, surtout s’il est sans sucre. En France, en moyenne, un seul habitant consomme du café à hauteur de 3 kg par an, soit environ 500 tasses.

Oui, l’overdose de café est totalement possible

La plupart des gens en boivent donc plus de deux par jour. Et une grande majorité en boit à minima un par jour, le matin au réveil. On voit pourquoi le fameux café / clope est très culturel dans le pays.

Mais, en réalité, il faudrait éviter d’en boire trop. C’est comme tout, il faut éviter d’en faire des excès car c’est mauvais pour la santé, mais aussi pour éviter l’addiction. L’overdose de café, menant à l’hospitalisation, peut arriver. C’est par exemple arrivé au rappeur 6ix9ine.

Quelle dose de caféine ne pas dépasser chaque jour ?

Et du coup, quelle est la dose de café recommandée au maximum par jour ? Tout dépend de votre capacité de digestion, mais pour donner une moyenne, on estime qu’il faudrait éviter de boire plus de 400 mg de caféine chaque jour.

C’est ce qu’a estimé l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cela correspondrait à environ 4 à 5 tasses par jour de café. Notez que cela comprend le Coca qui contient aussi de la caféine.

Excitant, cette boisson peut perturber le sommeil à trop grande dose, mais aussi la digestion et la circulation sanguine, en passant par la santé cardiaque. Pour les gens fragiles comme les femmes enceintes, les personnes malades, les malades chroniques, les personnes âgées, il est même conseillé d’éviter de boire plus de 2 tasses par jour.

