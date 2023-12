De la joaillerie aux œuvres d’art, de nombreux individus possèdent des biens personnels précieux chargés d’une valeur sentimentale ou monétaire. Ces biens, qu’ils aient été collectionnés par passion ou représentent des décennies d’efforts, sont souvent chéris par la famille. La planification successorale se concentre souvent sur les actifs financiers. Il s’avère cependant crucial de considérer des approches spécifiques pour intégrer ces collections et propriétés de grande valeur. En accordant une attention appropriée à ces patrimoines, vous garantirez une transition harmonieuse. Vous préserverez aussi les souhaits et volontés de chacun tout en enrichissant la vie des générations futures de propriétaires.

La planification successorale pour les biens personnels

Les bijoux, les œuvres d’art et les collections ne représentent pas seulement une valeur monétaire. Les biens personnels se présentent également comme des héritages culturels et émotionnels. Ces patrimoines peuvent avoir une signification profonde pour la famille. Ils peuvent être liés à des moments spécifiques de l’histoire familiale, à des passions partagées ou à des traditions transmises de génération en génération. La planification successorale offre l’opportunité de préserver cet héritage immatériel. Cela assure que les générations futures comprennent et apprécient pleinement la richesse de leur patrimoine.

Sans une planification claire et précise, la distribution des bijoux, de l’art et des collections peut devenir source de tension et de conflits au sein de la famille. Des préférences personnelles peuvent surgir, créant des désaccords qui pourraient compromettre les relations familiales. En intégrant ces biens dans la planification successorale, vous minimiserez le risque de litiges. Vous offrez également une structure claire pour la distribution, respectant ainsi les souhaits du défunt.

La planification successorale bien pensée permet également d’optimiser les avantages fiscaux liés aux biens personnels. En comprenant les implications fiscales et en utilisant des stratégies adaptées, vous pouvez réduire la charge financière pour les héritiers. La transition sera un succès et l’équilibre financier de la famille ne sera point perturbé.

En optant pour cette démarche, sachez que vous allez encourager la transmission responsable de ces biens. Cela implique non seulement de désigner les héritiers appropriés, mais aussi de fournir des orientations sur la manière de gérer et de préserver ces biens. De cette manière, ils continueront d’enrichir la famille au fil des générations.

Alors, quelles sont les étapes et les recommandations à suivre pour inclure et gérer ces biens lors d’une planification successorale ?

L’évaluation des biens personnels : votre point de départ

La première étape cruciale dans la planification successorale des biens personnels consiste à évaluer leur valeur. Faites appel à un évaluateur professionnel pour déterminer la juste valeur marchande des bijoux, de l’art et des collections. Cette évaluation servira de base solide pour la répartition équitable des différents biens personnels.

Recourir à des professionnels présente incontestablement une série d’avantages. L’objectivité qu’ils apportent au processus est essentielle. Dépourvus d’attachement émotionnel, ils garantissent une estimation précise et fiable. Ils ont une connaissance approfondie du marché des biens précieux, une capacité à suivre les tendances et à évaluer les fluctuations de la valeur. Cela assure une évaluation réaliste et actualisée. De plus, les évaluateurs professionnels fournissent une documentation légale détaillée. Celle-ci est essentielle pour la planification successorale, les transactions d’assurance et autres situations juridiques.

L’incorporation des biens personnels dans le testament

Les biens personnels doivent être explicitement mentionnés dans le testament. Il s’avère judicieux d’utiliser des termes clairs et précis pour détailler la manière dont vous souhaitez qu’ils soient distribués. Il est essentiel de détailler spécifiquement quels biens reviennent à chaque héritier. Cela évite ainsi toute ambiguïté qui pourrait potentiellement donner lieu à des conflits familiaux.

Lors de l’incorporation de biens précieux dans le testament, il est impératif de tenir compte des implications fiscales et légales. Un conseiller juridique peut fournir des conseils précieux pour minimiser les charges fiscales associées à ces biens. Il assurera également une conformité totale avec les lois en vigueur. Cela garantit une gestion transparente et efficiente du processus successoral.

Considérez également la possibilité de créer un trust pour protéger ces biens et les transmettre selon vos souhaits. Dans certains cas, l’utilisation de cette méthode peut être une stratégie judicieuse pour assurer une protection supplémentaire des bijoux, des œuvres d’art et des collections. Les trusts permettent de définir des conditions spécifiques pour la distribution des biens. Ils offrent ainsi une flexibilité dans la gestion et la préservation de ces actifs précieux au fil du temps.

Les considérations fiscales

Pour les collections, œuvres d’art et antiquités

La gestion des biens personnels dans la succession ne se limite pas à la distribution. Il est essentiel de comprendre les implications fiscales liées à ces patrimoines. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel pour optimiser la stratégie fiscale et minimiser les charges pour vos héritiers. Pour vous guider au début, voici toutefois ce que vous devez connaître.

Une fiscalité spécifique s’applique dans le domaine de la transmission, qu’il s’agisse de donations, de successions, etc. Ainsi, les œuvres d’art, les collections et les antiquités ne bénéficient pas d’exonération des droits de mutation à titre gratuit ou de succession. Ce cas ne s’applique pas si le détenteur les offre aux collections publiques. Ces biens sont néanmoins assujettis à un système d’évaluation particulier réglementé par l’article 764 du Code général des impôts.

Il est important de ne pas céder à la tentation de sous-évaluer leur valeur dans le but de réduire les impôts sur la déclaration de succession. Un tel comportement peut entraîner des conséquences graves, notamment des redressements fiscaux et des sanctions pénales.

Les biens personnels comme les bijoux précieux

En raison de la hausse récente du cours de l’or, les bijoux représentent désormais la composante majeure du patrimoine mobilier pour plus de 90 % des ménages. L’évaluation, la répartition et la transmission des bijoux et des métaux précieux revêtent ainsi une importance cruciale.

Si les bijoux sont inclus dans l’inventaire du commissaire-priseur, les droits de succession sont réglés au moment de la succession. Par conséquent, aucune taxe supplémentaire n’est appliquée en cas de vente ultérieure, à condition de fournir les justificatifs nécessaires.

Les bijoux sont cependant souvent transmis du vivant des héritiers et ne figurent donc pas dans l’inventaire du commissaire-priseur. Le fisc a pris en compte cette réalité en instaurant la Taxe Forfaitaire sur les Objets Précieux (RPPM). Cette taxe entre en jeu lors de la vente d’un objet précieux conformément à la loi. Elle englobe non seulement les bijoux, mais aussi les objets de collection, les antiquités et les œuvres d’art. La taxe est soumise à deux taux, selon la nature de l’objet vendu :

Pour les métaux précieux tels que les lingots et les pièces de monnaie, le taux d’imposition est fixé à 11,5 % à partir du premier euro ;

Pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité, le taux d’imposition est de 6,5 % pour les objets vendus individuellement à plus de 5 000 euros.

Ainsi, dans le cadre d’une succession, les bijoux vendus à moins de 5 000 euros unitairement ne sont assujettis à aucune taxe.

Préservation de l’héritage artistique : un engagement émotionnel et culturel

La préservation de l’héritage artistique constitue bien plus qu’une simple transmission de biens. Ces œuvres d’art sont les gardiennes de l’histoire familiale, reflétant les goûts et les passions des générations précédentes. Intégrer ces éléments dans la planification successorale est une manière d’assurer la conservation de la mémoire familiale. Cela crée un lien tangible entre le passé, le présent et le futur. C’est un engagement émotionnel envers la préservation d’une essence culturelle qui transcende les simples considérations matérielles.

Vous pouvez opter pour la création d’une fondation artistique : un « Legs » ouvert à l’appréciation publique. Pour les collectionneurs dont les œuvres revêtent une importance particulière, la création d’une fondation ou d’un musée familial offre une approche unique. Vous contribuerez à la richesse culturelle de la communauté tout en préservant ces biens précieux. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme, assure la pérennité et la valorisation continue de l’héritage artistique.

Une bonne gestion des biens personnels dans l’héritage

La gestion des biens personnels dans la succession va bien au-delà de la simple distribution d’objets précieux. C’est un acte qui transcende les générations et crée un lien inaltérable entre le passé et le futur. Ces bijoux, œuvres d’art et collections sont des porteurs de mémoire, témoins d’histoires, de passions et de traditions. La planification successorale devient ainsi une œuvre artistique en soi. Ellefaçonne une toile qui raconte l’histoire de la famille et contribue à la richesse culturelle de la société.

