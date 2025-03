L’eau du robinet est généralement potable, mais elle peut contenir des résidus de pesticides, des métaux lourds, du chlore ou encore des micropolluants. Filtrer son eau permet d’améliorer son goût, de réduire les substances indésirables et d’assurer une meilleure qualité sanitaire. C’est aussi un geste écologique et économique, permettant de réduire la consommation de bouteilles en plastique.

Quels sont les effets des polluants sur la santé ?

Chlore : utilisé pour désinfecter l’eau, il peut altérer son goût et provoquer des irritations de la peau chez certaines personnes sensibles.

: utilisé pour désinfecter l’eau, il peut altérer son goût et provoquer des irritations de la peau chez certaines personnes sensibles. Pesticides : issus de l’agriculture, ils peuvent perturber le système hormonal et représenter un risque pour la santé à long terme.

: issus de l’agriculture, ils peuvent perturber le système hormonal et représenter un risque pour la santé à long terme. Métaux lourds (plomb, cuivre, mercure) : présents dans d’anciennes canalisations, ils peuvent causer des troubles neurologiques et rénaux.

: présents dans d’anciennes canalisations, ils peuvent causer des troubles neurologiques et rénaux. Nitrates : particulièrement présents dans l’eau des zones agricoles, ils sont nocifs pour les nourrissons et peuvent affecter la santé en grande quantité.

: particulièrement présents dans l’eau des zones agricoles, ils sont nocifs pour les nourrissons et peuvent affecter la santé en grande quantité. Résidus médicamenteux : certains traitements rejetés dans l’eau peuvent avoir des effets encore méconnus sur l’organisme.

Quelles sont les différentes solutions pour filtrer son eau ?

1. Les carafes filtrantes

Les carafes filtrantes sont une solution simple et accessible. Grâce à un filtre à charbon actif et résine échangeuse d’ions, elles retiennent le chlore, le calcaire et certains métaux lourds (plomb, cuivre). Elles nécessitent toutefois un changement régulier de filtre.

2. Les filtres à charbon actif

Le charbon actif est une méthode naturelle efficace pour absorber les impuretés, les pesticides et le chlore. Disponible sous forme de bâtons à plonger dans une carafe ou intégré dans des systèmes plus sophistiqués, il améliore la qualité et le goût de l’eau.

3. Les perles de céramique

Fabriquées à partir d’argile enrichie en micro-organismes, ces perles réduisent le chlore et empêchent le développement des bactéries dans l’eau. Elles ne filtrent pas les métaux lourds mais améliorent la structure de l’eau et limitent les dépôts de calcaire.

4. Les filtres sur robinet

Ces petits dispositifs se fixent directement sur le robinet et contiennent des cartouches filtrantes combinant charbon actif et membranes filtrantes. Ils sont efficaces pour éliminer chlore, pesticides et métaux lourds, avec un débit d’eau optimisé.

5. Les filtres sous évier

Moins encombrants que les filtres sur robinet, ils s’installent directement sous l’évier et assurent une filtration efficace en continu. Ils nécessitent un changement de cartouche régulier mais offrent une meilleure performance et une plus grande capacité de filtration.

6. Les osmoseurs

L’osmose inverse est l’une des méthodes les plus performantes. Ce système élimine jusqu’à 99% des impuretés, y compris les nitrates, les résidus médicamenteux et les bactéries. Cependant, il nécessite une installation spécifique et génère un certain volume d’eau rejetée.

7. Les adoucisseurs d’eau

Si votre eau est très calcaire, un adoucisseur à résine échangeuse d’ions peut être une solution. Il élimine le calcaire mais ne filtre pas les autres polluants. À privilégier en complément d’un autre système de filtration.

Quelle solution choisir ?

Le choix dépend de votre budget, de la qualité de votre eau et de votre consommation.

Pour une filtration légère et naturelle , optez pour le charbon actif ou les perles de céramique .

, optez pour le . Si vous cherchez une solution plus complète, les filtres sur robinet ou les osmoseurs sont plus performants.

A retenir sur les solutions pour filtrer l’eau

Solution Efficacité Entretien Coût Impact écologique Carafe filtrante Bonne (chlore, calcaire, métaux lourds) Filtre à changer régulièrement Faible Réduction des bouteilles plastiques Filtre à charbon actif Excellente (chlore, pesticides, impuretés) Remplacement du charbon après quelques mois Faible à moyen Naturel et durable Perles de céramique Moyenne (chlore, amélioration de la structure de l’eau) Durée de vie très longue Très faible Naturel et durable Filtre sur robinet Très bonne (chlore, pesticides, métaux lourds) Cartouches à remplacer régulièrement Moyen Réduction des bouteilles plastiques Filtre sous évier Très bonne (chlore, pesticides, métaux lourds, nitrates) Changement de cartouche régulier Moyen à élevé Bonne alternative aux bouteilles plastiques Osmoseur Excellente (nitrates, bactéries, résidus médicamenteux) Besoin d’un entretien et d’un rejet d’eau Élevé Consommation d’eau accrue Adoucisseur d’eau Spécifique (calcaire uniquement) Régénération régulière avec du sel Élevé Utilisation de sel pour régénération

Filtrer son eau est un geste simple pour préserver sa santé et limiter son empreinte écologique. Adoptez la solution qui vous convient le mieux et profitez d’une eau plus pure au quotidien.

