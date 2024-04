Extraire du texte à partir d’une image est aujourd’hui une tâche facile, à condition que vous y preniez de la bonne manière. Que ce soit pour récupérer des informations à partir de captures d’écran pour en faire un document, ou simplement recueillir les instructions sur une affiche et les traduire dans votre langue, ce procédé est omniprésent dans notre vie numérique quotidienne. Nous allons donc vous faciliter la tâche, en vous présentant différentes méthodes pour extraire du texte à partir d’une image sur différents appareils et plateformes.

Extraire du texte à partir d’une image sur Windows

Extraire et copier un texte à partir d’une image est assez simple sur Windows. Vous disposez de deux méthodes pour le faire : via la fonction OCR (la reconnaissance optique de caractères) de OneNote ou via Microsoft PowerToys.

Via OneNote

La fonction OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) sur OneNote est une fonctionnalité intégrée à OneNote, permettant de convertir des images ou des documents numérisés en texte éditable. Cela vous permet de rechercher, copier et modifier le texte dans OneNote comme si vous l’aviez tapé vous-même. C’est donc l’outil par excellence si vous voulez extraire du texte à partir de documents physiques, d’images ou de captures d’écran :

Voici comment faire :

Ouvrez OneNote sur votre ordinateur.

Cliquez sur Insérer > Images .

. Rendez-vous dans l’emplacement de l’image à partir de laquelle vous souhaitez extraire le texte, puis cliquez sur Ouvrir .

. Une fois que l’image est importée sur OneNote, faites un clic droit dessus et sélectionnez Copier le texte de l’image.

Et c’est tout ! Le texte sera copié dans votre presse-papiers. Vous pouvez désormais le coller dans n’importe quel outil de traitement de texte comme Microsoft Word, Google Docs ou le Bloc-notes.

Via PowerToys

Microsoft PowerToys est une application développée par Microsoft depuis Windows 95 et XP. Elle propose plusieurs utilitaires, dont un gestionnaire de fenêtres, un sélecteur de couleurs et bien sûr, un extracteur de texte. Elle n’est pas disponible par défaut sur Windows 10 et 11, mais vous pouvez la télécharger et l’installer gratuitement à partir du Microsoft Store.

Nous vous montrons comment extraire du texte à partir d’une image avec Power Toys :

Rendez-vous sur Microsoft Store et recherchez Power Toys.

Une fois que l’outil s’affiche dans les résultats de recherche, cliquez sur Obtenir.

Ouvrez l’application quand l’installation est terminée.

Dans le menu à gauche de la fenêtre, cliquez sur Text Extractor puis cochez la case Enable Text Extractor dans le volet de droite.

dans le volet de droite. Power Toys vous propose le raccourci Windows + Maj + T pour activer l’extracteur de texte à n’importe quel moment. Vous pouvez le modifier si vous le voulez.

pour activer l’extracteur de texte à n’importe quel moment. Vous pouvez le modifier si vous le voulez. Fermez Power Toys.

Et voilà ! Désormais, vous pouvez extraire et copier du texte à partir d’une image sur votre écran. Pour cela, suivez les indications ci-dessous :

Ouvrez l’image à partir d’une visionneuse d’image ou sur votre navigateur web.

Appuyez sur le raccourci Windows + Maj + T : le curseur de votre souris se transformera en une croix.

: le curseur de votre souris se transformera en une croix. Maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris, puis faites glisser le curseur sur le texte à extraire.

Le texte sera enregistré dans votre presse-papiers, prêt à être collé dans n’importe quel logiciel de traitement de texte.

VOIR AUSSI : Comment faire une capture d’écran défilante sur Windows ?

Extraire du texte à partir d’une image sur Mac

MacOS propose également quelques outils pour extraire des textes à partir d’une image via la fonction Aperçu dans la visionneuse d’images par défaut et la fonction Live Text de l’application Photos. Cela facilite grandement l’extraction des textes sur d’une capture d’écran ou d’une image enregistrée.

Ci-dessous les méthodes à utiliser :

Via Aperçu

Rendez-vous dans l’emplacement de l’image sur laquelle on va extraire le texte.

Faites un clic droit sur l’image en question puis sélectionnez Ouvrir avec > Aperçu .

. Passez le curseur de votre souris sur le texte pour le sélectionner, puis faites un clic droit et sélectionnez Copier le texte.

C’est tout ! Le texte est disponible dans votre presse-papiers.

Via Live Text

Rendez-vous dans l’emplacement de l’image sur votre Mac et faites un double clic dessus pour l’ouvrir en plein écran.

Cliquez sur l’icône Live Text dans le coin inférieur droit de la fenêtre (vous le reconnaissez à sa forme de carré avec 3 lignes à l’intérieur).

dans le coin inférieur droit de la fenêtre (vous le reconnaissez à sa forme de carré avec 3 lignes à l’intérieur). Cliquez sur Copier tout situé en bas à gauche de la fenêtre. L’intégralité du texte sera alors copiée dans votre presse-papiers.

Il ne vous reste plus qu’à le coller dans le logiciel de votre choix.

Vous pouvez également appliquer cette astuce si vous êtes sur iPhone ou iPad.

VOIR AUSSI : Comment afficher les fichiers et dossiers cachés sous Windows ?

Extraire du texte à partir d’une image sur Android

Vous avez l’habitude de travailler sur une tablette Android ? Ou voulez-vous extraire rapidement un texte sur une image en naviguant sur votre smartphone ? Vous pouvez le faire en toute facilité en utilisant l’application Google Lens. De plus, cette application est préinstallée sur la plupart des nouveaux appareils sous Android. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez bien sûr vous rendre sur Play Store et l’installer gratuitement.

Une fois que vous avez Google Lens installée sur votre smartphone/tablette Android, voici les démarches à suivre :

Ouvrez l’application Google Lens.

Pointez l’appareil photo de votre smartphone vers l’image contenant le texte que vous souhaitez extraire. Vous pouvez également sélectionner une image dans votre galerie en appuyant sur l’icône correspondante

Laissez Google Lens analyser l’image. L’application détectera et identifiera automatiquement le texte présent et le mettra en surbrillance.

Appuyez sur le texte que vous souhaitez extraire, puis appuyez sur le bouton Copier le texte .

. Le texte extrait sera copié dans le presse-papiers de votre appareil Android et vous pourrez le coller dans une application de votre choix.

Et c’est tout ! Cette astuce fonctionne également pour les utilisateurs d’iPhone et iPad, avec Google Lens installée dans leur appareil.

Bonus : Google Lens peut également détecter du texte dans plusieurs langues, traduire le texte ou rechercher des informations supplémentaires sur Internet.

Extraire du texte à l’aide de la suite Google

À part Google Lens, la suite d’applications de productivité de Google est un moyen efficace pour extraire du texte à partir d’une image enregistrée sur votre appareil. Pour cela, vous pouvez utiliser le combo Google Drive + Google Docs ou Google Keep.

Ci-dessous comment procéder :

Utiliser Google Drive + Google Docs

Connectez-vous à votre compte Google depuis un ordinateur ou votre smartphone/tablette.

depuis un ordinateur ou votre smartphone/tablette. Une fois connecté, ouvrez Google Drive ou l’application Google Drive si vous êtes sur mobile.

ou l’application Google Drive si vous êtes sur mobile. Sélectionnez l’image sur laquelle vous voulez extraire du texte puis importez-le dans Google Drive par un simple glisser-déposer.

Faites un clic droit sur l’image importée dans Google Drive et sélectionnez Ouvrir avec > Google Docs .

. Un nouveau document Google Doc s’ouvre dans un autre onglet du navigateur : vous verrez l’image dans le document, avec le texte qu’il contient juste en dessous.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le texte et appuyer sur le raccourci Ctrl + C pour le copier.

Utiliser Google Keep

Pour ceux qui ne sont pas familier avec Google Keep, il s’agit d’une application de prise de notes incluse dans la suite de productivité de Google. Elle permet de créer, d’organiser et de synchroniser des notes, des listes, des photos et même des enregistrements vocaux sur plusieurs appareils. Vous pouvez également l’utiliser pour extraire le texte sur une image.

Nous vous montrons comment faire sur ordinateur :

Ouvrez le navigateur de votre choix et connectez-vous à votre compte Google.

Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur les menu Google sur le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez Google Keep.

Dans la section Créer une note de Google Note, cliquez sur l’icône Nouvelle note avec une image.

de Google Note, cliquez sur l’icône Rendez-vous dans le dossier où vous avez enregistré l’image contenant du texte et appuyez sur le bouton Ouvrir .

. Lorsque l’image est importée dans Google Keep, sélectionnez l’icône Plus en forme de trois points en bas de la page, puis cliquez sur Récupérer le texte de l’image .

en forme de trois points en bas de la page, puis cliquez sur . Le texte s’affiche automatiquement sous l’image. Vous pouvez maintenant le sélectionner et le copier dans votre presse-papiers.

Extraire du texte à partir d’une image avec un convertisseur en ligne

Les convertisseurs en ligne d’aujourd’hui sont assez puissants et intelligents pour extraire facilement du texte à partir d’une image. Ces outils utilisent généralement la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour analyser l’image et identifier les caractères qui la composent.

Parmi les plus populaires, nous pouvons vous en proposer les sites ci-dessous :

Online Convert

OCR2Edit

Le procédé est assez simple :

Vous téléchargez l’image contenant le texte que vous souhaitez extraire vers le convertisseur en ligne.

Le convertisseur en ligne analyse l’image et extraire le texte qu’il contient grâce à l’OCR.

Une fois le texte extrait, vous avez la possibilité de l’éditer directement dans l’interface du convertisseur en ligne avant de le télécharger.

Une fois que vous avez fini de modifier le texte, vous pouvez le télécharger le texte au format de votre choix (comme un fichier texte ou un document Word) ou simplement le copier dans le presse-papiers.

Découvrez également d’autres astuces dans la vidéo suivante :

Notez cet article