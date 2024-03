Imaginez : vous naviguez sur internet, et tout à coup, vous tombez sur un article ou une image que vous adorez. Vous pensez donc à faire une capture d’écran afin que vous puissiez l’enregistrer rapidement sur votre ordinateur. Seul hic : le contenu du site Web dépasse la taille de votre écran. Et bien que les outils de capture Windows comme Win +PrtScn ou Fn +PrtScn peuvent réaliser une capture d’écran, ils ne permettent de capturer que le contenu se trouvant dans les dimensions de votre moniteur.

Alors, comment faire ? Une seule solution s’offre à vous : la capture d’écran défilante. Notre article vous dévoilera donc les meilleures méthodes pour faire une capture d’écran défilante sur Windows, ainsi que les outils dont vous aurez besoin.

Faire une capture d’écran défilante via Microsoft Edge

En plus d’être le navigateur natif de Windows, Microsoft Edge propose quelques outils et extensions pour faciliter la vie de son utilisateur. L’un d’eux vous permet de faire une capture d’écran défilante sur une page Web entière, afin de l’enregistrer en un seul fichier.

Voici comment faire :

Ouvrez Microsoft Edge et rendez-vous sur la page Web que vous voulez capturer.

Rendez-vous sur le coin supérieur droit du navigateur et cliquez sur l’icône de menu à trois points.

Cliquez sur Capture Web dans le menu déroulant (vous pouvez également appuyer sur le raccourci clavier Ctrl+Maj+S ).

dans le menu déroulant (vous pouvez également appuyer sur le raccourci clavier ). Une petite fenêtre d’options s’affiche alors sur le navigateur, vous proposant quelques options de capture d’écran. Cliquez sur Capturer la page Web complète .

. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir sur le navigateur. Vous pouvez y dessiner dessus, si vous voulez ajouter quelque chose.

Une fois que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur l’icône en forme de disquette pour enregistrer la page Web sur votre ordinateur en format JPEG.

Et voilà ! Vous pouvez consulter l’image de la capture d’écran défilante dans votre dossier Téléchargements.

En vidéo le guide :

Faire une capture d’écran défilante sur Firefox

Une fois installé sur votre système Windows, Firefox propose un outil natif de capture d’écran défilante en son sein. De ce fait, il est le seul navigateur Web permettant d’accéder à cette fonctionnalité sans que vous ayez à installer une extension.

Voici comment faire une capture d’écran défilante avec Firefox :

Lancez Firefox sur votre ordinateur.

Cliquez sur les Paramètres généraux (l’icône du menu à trois lignes sur le coin supérieur droit du navigateur), puis rendez-vous sur Plus d’outils > Personnaliser la barre d’outils .

. Cliquez sur l’icône Capture d’écran dans le volet de gauche, puis faites-la glisser vers votre barre d’outils Firefox.

dans le volet de gauche, puis faites-la glisser vers votre barre d’outils Firefox. Quittez la fenêtre de personnalisation en cliquant sur Terminé.

Et c’est tout ! En activant cette fonctionnalité, vous pouvez facilement faire une capture d’écran défilante sur le navigateur. Pour ce faire, suivez les simples consignes ci-dessous :

Ouvrez la page Web que vous souhaitez capturer sur Firefox.

Une fois que vous êtes dessus, rendez-vous dans la barre d’outils de Firefox et cliquez sur l’icône de capture d’écran.

Cliquez sur Enregistrer la page complète . La capture de la page Web s’affiche alors sur le navigateur.

. La capture de la page Web s’affiche alors sur le navigateur. Vous pouvez l’enregistrer sur votre PC en cliquant sur Télécharger.

Cette vidéo vous guidera :

Faire une capture d’écran défilante sur Google Chrome

Via une commande

Afin d’effectuer une capture d’écran défilante sur une page Web entière via Chrome, vous pouvez utiliser les outils du développeur du navigateur. Voici comment procéder :

Ouvrez Google Chrome sur votre PC.

Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite du navigateur, puis rendez-vous dans Plus d’outils > Outils du développeur .

. Une fois dans l’outil du développeur, cliquez sur les trois points à côté des Paramètres et sélectionnez Exécuter la commande.

Astuce : vous pouvez également appuyer sur le raccourci Ctrl+Maj+P.

Tapez screenshot . Ceci affichera une liste de commandes de capture d’écran dans le navigateur.

. Ceci affichera une liste de commandes de capture d’écran dans le navigateur. Sélectionnez Faire une capture d’écran en taille réelle pour effectuer une capture d’écran défilante de la fenêtre du navigateur.

La page Web capturée sera enregistrée en format image JPEG dans votre dossier Téléchargements.

Faire une capture avec GoFullPage

Vous pouvez également réaliser des captures d’écran défilante sur Chrome via une extension. Nous vous recommandons d’utiliser l’extension GoFullPage pour plus de facilité.

Procédez comme ci-dessous :

Rendez-vous dans Chrome Web store ( chromewebstore.google.com ).

). Recherchez GoFullPage et cliquez dessus quand l’extension apparaîtra dans les résultats de recherche.

et cliquez dessus quand l’extension apparaîtra dans les résultats de recherche. Cliquez sur Ajouter à Chrome pour installer GoFullPage sur le navigateur.

Une fois qu’elle est installée, épinglez-la sur la barre de navigation de Chrome en cliquant sur son icône dans le coin supérieur droit de votre navigateur, puis sur l’icône en forme d’épingle.

GoFullPage pourra désormais accéder facilement aux sites Web que vous allez ouvrir sur Chrome.

Maintenant, rendez-vous sur la page Web que vous voulez capturer.

Cliquez sur l’icône GoFullPage sur le coin supérieur droit de Chrome pour qu’elle analyse l’ensemble de la page Web. Une fois cela fait, elle affiche l’état « Capture d’écran en cours ». Le processus peut être assez long, donc ayez de la patience !

Une fois que GoGullPage a fini de capturer l’intégralité de la page Web, vous pouvez modifier et télécharger la capture d’écran sous forme de fichier PDF ou PNG.

Découvrez comment installer et utiliser GoFullPage :

Faire une capture d’écran défilante avec une application tierce

Bien que très efficaces, les méthodes décrites ci-dessus ne peuvent pas faire une capture d’écran défilante en dehors des navigateurs Web.

Alors, si vous voulez capturer l’intégralité d’une fenêtre d’application ou un jeu, vous devez télécharger et installer un logiciel tiers sur votre ordinateur. Parmi les plus populaires, on retrouve PicPick et ShareX : ces outils offrent des options de personnalisation supplémentaires pour capturer facilement des fenêtres déroulantes.

PicPick

PicPick est un logiciel de capture d’écran et de retouche d’images, développé par NGWIN. Il offre une gamme de fonctionnalités pour capturer des images d’écran, éditer des captures, annoter des images, et bien plus encore. PicPick propose divers outils de capture d’écran : Plein écran, Fenêtre active, Contrôle de fenêtre, Fenêtre défilante, Région, Région fixe et Main levée.

De plus, elle offre quelques outils de retouche d’image tels que la redimension, le recadrage, le flou, et plus encore. Il est largement utilisé pour sa facilité d’utilisation, sa richesse en fonctionnalités et sa compatibilité avec les versions récentes de Windows.

Ci-dessous une vidéo qui vous montre comment faire une capture d’écran défilante via PicPick :

ShareX

Logiciel gratuit et open source, ShareX offre une multitude de fonctionnalités pour capturer des images d’écran, enregistrer des GIFs, annoter des images, et partager des captures en ligne. ShareX prend en charge diverses méthodes de capture, y compris la capture d’écran défilante, la capture d’une zone spécifique, et la capture de fenêtres. En plus de ses fonctionnalités de capture, ShareX offre également des outils de post-traitement et de téléversement automatique vers des services d’hébergement d’images.

Voici une vidéo vous expliquant les différentes fonctionnalités de ce logiciel :

