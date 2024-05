Le fasting, terme tendance d’aujourd’hui, représente une pratique ancestrale revisitée par les adeptes du bien-être moderne. Il suscite un intérêt croissant pour ses effets potentiels sur la santé. Parmi ses nombreux bienfaits allégués, les effets positifs du jeûne sur le système immunitaire sont particulièrement mis en avant. Mais qu’en est-il réellement ? Existe-t-il des preuves scientifiques pour étayer cette affirmation ? Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le jeûne et le système immunitaire.

Prenez toujours les précautions nécessaires avant d’entamer n’importe quelle cure, surtout celles auxquelles votre organisme doit encore s’adapter. Le jeûne en fait, bien évidemment, partie. Renseignez-vous et si vous souhaitez essayer la méthode, faites un bilan de santé pour voir si c’est bel et bien adapté à votre métabolisme. N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant pour avoir un avis médical et fiable.

Un processus de régénération profonde

Lorsque vous entamez un jeûne, qu’il soit intermittent ou prolongé, votre corps se voit privé de son apport habituel en nourriture. Cette privation temporaire le contraint à puiser dans ses réserves et à enclencher des mécanismes d’adaptation profonds. Parmi ceux-ci, on observe une stimulation notable de l’autophagie, un processus cellulaire essentiel au nettoyage et à la régénération de l’organisme.

L’autophagie, littéralement « manger soi-même », permet ainsi à vos cellules d’éliminer les éléments endommagés et dysfonctionnels. Ces derniers, tels que les protéines mal repliées, les organites endommagés et les agents pathogènes intracellulaires, sont des sources d’inflammation chronique et de vieillissement prématuré. En favorisant ce processus d’auto-nettoyage, l’effet du jeûne sur le système immunitaire est sans appel. Il contribue, en effet, à créer un environnement cellulaire plus sain et plus propice à son bon fonctionnement.

Vous l’aurez compris, le jeûne agit comme une véritable cure de jouvence pour votre organisme en stimulant les mécanismes naturels de réparation et de régénération. Ce dernier point, expliqué ci-bas.

Comment le jeûne peut-il renforcer les défenses immunitaires ?

Des études scientifiques menées sur des animaux et chez l’homme ont apporté des preuves tangibles de l’effet positif du jeûne sur le système immunitaire. On observe notamment une stimulation de la production de nouvelles cellules souches hématopoïétiques (CSH), à l’origine des globules blancs. Comme vous l’avez sûrement déjà entendu, ce sont des éléments clés de la défense immunitaire.

La régénération est possible grâce à plusieurs mécanismes, à savoir :

La stimulation de l’autophagie, expliquée précédemment ;

L’augmentation de la production de FGF21.

Tous ces processus contribuent à maintenir les CSH en bonne santé et à stimuler la production de nouvelles cellules sanguines.

Le jeûne stimule la production d’une hormone appelée FGF21 (Fibroblast Growth Factor 21). Cette hormone joue un rôle important dans la régulation du métabolisme et de la longévité. Elle augmente la prolifération et la différenciation des CSH, favorisant ainsi la production de nouvelles cellules sanguines. De plus, le FGF21 protège les CSH du stress oxydatif et de la mort cellulaire et les maintient ainsi en bonne santé.

En vidéo une explication plus poussée :

Lutte contre les infections et les maladies chroniques

Comment est-ce possible ?

Le jeûne semble moduler et avoir des effets sur l’activité des cellules immunitaires existantes. Il les rend plus efficaces dans la lutte contre les infections et les maladies chroniques. Il a également été démontré que le jeûne peut réduire l’inflammation chronique, un facteur important dans le développement de nombreuses pathologies. Cela est possible en diminuant la production de cytokines pro-inflammatoires.

Des chercheurs russes ont été parmi les premiers à explorer les effets du jeûne sur les humains pendant plus de 40 ans, mais leurs travaux originaux n’ont jamais été largement diffusés. En parallèle, c’est le médecin allemand Otto Buchinger qui a largement popularisé le concept de jeûne thérapeutique au début du 20e siècle.

Plus tard, le biologiste américain Valter Longo a mené plusieurs études sur des modèles animaux. Il démontre qu’un jeûne court de 24 à 48 heures peut avoir un impact significatif sur le traitement du cancer. Longo a observé que pendant le jeûne, les cellules saines ralentissent leur métabolisme pour se protéger, tandis que les cellules cancéreuses continuent à consommer de l’énergie de manière vorace sans réduction. Cela entraîne donc la mort d’un tiers des cellules cancéreuses. En outre, les cellules cancéreuses ont tendance à absorber davantage de produits chimiothérapeutiques. Ce phénomène suggère que le fasting pourrait potentialiser l’efficacité de ce traitement.

Ces découvertes prometteuses ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur l’utilisation du jeûne comme adjuvant aux thérapies conventionnelles contre le cancer. Toutefois, des études cliniques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces observations et évaluer pleinement les bénéfices potentiels du jeûne chez les humains.

Liste des maladies affaiblies par le fasting : un coup de jeûne

Voici une liste exhaustive des maladies chroniques que vous pourrez éviter ou en diminuer les effets en jeûnant :

Les maladies métaboliques :

Diabète de type 2

Obésité

Syndrome métabolique

Hypercholestérolémie

Hypertension artérielle

Les maladies inflammatoires :

Arthrite rhumatoïde

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)

Psoriasis

Asthme

Allergies

Les maladies neurodégénératives :

Maladie d’Alzheimer

Maladie de Parkinson

Sclérose en plaques

Les maladies cardio-vasculaires :

Maladies cardiaques

Accidents vasculaires cérébraux

Les cancers :

Le jeûne pourrait potentiellement rendre les cellules cancéreuses plus sensibles aux traitements anticancéreux, ce qui pourrait améliorer l’efficacité de ces thérapies. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes sous-jacents. Il faudrait aussi déterminer comment intégrer le jeûne de manière sûre et efficace dans le cadre du traitement du cancer chez les humains.

Les autres maladies :

Maladie de Crohn

Maladie de Parkinson

Maladie de Huntington

Fibromyalgie

Fatigue chronique

Il est important de souligner que la recherche sur le jeûne et ses effets sur la santé est encore en cours. De nouvelles études émergent régulièrement, apportant des éclairages toujours plus précis sur ses mécanismes d’action et ses effets sur diverses pathologies. Il est donc important de se baser sur des sources scientifiques récentes et fiables pour s’informer et orienter vos choix de manière éclairée.

Jeûne et immunité : des nuances à prendre en compte

Si les recherches scientifiques soulignent les effets bénéfiques du jeûne sur le système immunitaire, il est important de noter que ce processus ne doit pas être considéré comme une solution miracle. Les effets du fasting peuvent aussi varier en fonction de la durée du jeûne, de votre état de santé et de vos habitudes alimentaires. Un jeûne prolongé, par exemple, peut entraîner une légère baisse temporaire de certaines cellules immunitaires. Cela nécessite une surveillance attentive et une renutrition progressive. Il s’avère donc crucial de respecter votre corps et d’adapter la durée du jeûne à ses besoins et à ses capacités.

De plus, associer le jeûne à une alimentation saine et équilibrée, à une pratique régulière d’activité physique et à une gestion adéquate du stress reste essentiel. Vous optimiserez ses bienfaits sur le système immunitaire et la santé globale.

Enfin, il se révèle toujours important de consulter un professionnel de la santé qualifié avant d’entamer votre cure. Ce professionnel pourra vous accompagner et vous guider dans ce processus en tenant compte de vos besoins spécifiques. Vous pourrez aborder votre abstinence d’aliments dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

Pour conclure…

Les recherches scientifiques actuelles permettent d’affirmer que le jeûne peut avoir un effet plus que positif dans le renforcement du système immunitaire. Veillez cependant continuellement, à l’intégrer avec une approche globale et raisonnée. Tenez toujours compte de vos besoins et des conditions spécifiques, s’il y en a.

N’oubliez pas : le fasting doit être une expérience positive et enrichissante pour le corps et l’esprit. Écoutez vos sensations, respectez vos limites et savourez les bienfaits profonds que cette pratique ancestrale peut vous apporter.

