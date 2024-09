Early retirement : comment partir à la retraite à 40 ans ?

Métro, boulot, dodo jusqu’à jusqu’à 65 ans environ, cela ne vous fait pas rêver ? Certains n’ont qu’une idée en tête : prendre une retraite anticipée. Alors, ils ont mis tout en place pour partir à la retraite jeune, le plus tôt possible, avec des stratégies bien rodées. Le mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early) est né aux États-Unis dans les années 90 et soutient cette volonté de « early retirement ». Évidemment, cette hypothèse séduit de nombreux jeunes (et moins jeunes) qui ont envie de profiter d’une vie libérée des contraintes professionnelles bien avant qu’il ne soit trop tard. Mais est-il vraiment possible de partir à la retraite à 30 ou 40 ans ? Et bien, certains motivés l’ont bel et bien fait ! On vous explique comment ils ont fait pour que ce rêve devienne accessible.

Le mouvement FIRE : une nouvelle approche de la vie et des finances

Les mentalités ont changé. Les nouvelles générations ne misent pas tout sur la potentielle retraite et l’avenir. Après la crise sanitaire, les conflits géopolitiques, le réchauffement climatique, l’inflation, le futur semble incertain sur beaucoup de points. Ainsi, certains n’ont pas envie d’attendre 40 ans de carrière pour profiter de la vie, alors, ils tentent d’inventer leurs propres règles et systèmes.

Le mouvement FIRE repose sur une idée simple : atteindre l’indépendance financière le plus tôt possible pour pouvoir prendre une retraite anticipée. Utopie ou réalité ? Les adeptes de cette méthode, comme Mr Money Mustache ou Mr Tako, ont démontré qu’il est possible de quitter le monde du travail bien avant l’âge légal de la retraite. Bien évidemment, il y a quand même des conditions et des règles strictes à respecter.

Comment atteindre l’indépendance financière ?

Le secret réside dans une épargne rigoureuse et des investissements judicieux. Les adeptes du FIRE commencent souvent dès leur entrée sur le marché du travail. Ces actifs motivés épargnent parfois jusqu’à 75% de leur salaire.

Cette épargne est ensuite placée dans divers supports : actions, immobilier locatif (notamment via des SCPI), et autres produits financiers comme l’assurance-vie. Ces placements permettent de générer des revenus passifs, essentiels pour constituer un patrimoine suffisant afin de vivre sans avoir à travailler.

Réduire les dépenses pour accélérer le départ en retraite

Mais comme on n’a rien sans rien, ces adeptes sont aussi prêts à faire de nombreux sacrifices pendant plusieurs années. Par exemple, une autre clé du succès de cette méthode est la réduction des dépenses annuelles. Les adeptes du FIRE adoptent un mode de vie frugal. Ils privilégient l’essentiel et évitent les dépenses superflues.

Ces derniers préfèreront vivre près de leur lieu de travail pour économiser sur les frais de transport, éviteront les crédits à la consommation, et réduirons les dépenses liées aux loisirs. Cette discipline permet de maximiser l’épargne et de réduire la durée nécessaire pour atteindre l’indépendance financière, tout en évitant les effets de l’inflation sur leur pouvoir d’achat.

Les avantages et contraintes de l’early retirement

Une liberté retrouvée

Combien de travailleurs sont arrivés à la retraite fatigués et las ? Combien n’ont même pas pu y arriver ? Alors, partir à la retraite jeune, c’est un rêve pour beaucoup. Ou en tout cas, avoir la liberté de choisir de travailler ou non, sans avoir de pression, c’est un luxe que nombreux espèrent. Les jeunes retraités peuvent alors consacrer leur temps à leurs passions, à leur famille, ou à des projets personnels. Ce qui est difficile quand on a un emploi puisqu’on manque de temps. Mais, avec le early retirement, c’est fini de remettre ses aspirations à plus tard. Voyager, se lancer dans des activités créatives, ou encore s’investir dans des causes devient alors possible ! Le temps et l’argent sont là grâce aux rendements générés par leurs actifs placés. Mais à condition de faire les sacrifices pour…

Une vie d’ascète ?

On dit que la liberté a un prix. Et bien, les adeptes du FIRE doivent adopter un mode de vie très austère pour pouvoir épargner suffisamment. Renoncer à des restaurants, des sorties, des sports, chaque euro est compté, rien n’est laissé au hasard. Être sérieux de la sorte n’est pas tenable pour tout le monde, surtout qu’il s’agit de plusieurs années. Ainsi, est-ce que ces personnes ne se coupent pas non plus des plus belles années de leur vie ? En sachant que personne ne sait de quoi sera fait demain, ne vaut-il pas mieux vivre le moment présent ? C’est une question de choix. En tout cas, ceux qui optent pour le early retirement ne peuvent pas déroger à la règle sous peine de faire tomber à l’eau leur projet de retraite anticipée.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le placement financier représente un risque. Selon vos options, il sera plus ou moins risqué et plus ou moins rentable. Le tout est de diversifier et de se faire accompagner par une gestionnaire de patrimoine par exemple.

Un rêve accessible à tous ?

Si le mouvement FIRE peut être une option judicieuse pour travailler le moins longtemps possible, il est important de noter qu’il n’est pas accessible à tous. En effet, tout le monde ne peut pas économiser une aussi grande partie de ses revenus, notamment quand ces derniers sont faibles et/ou dans des pays où le coût de la vie est élevé. Par ailleurs, cette méthode demande une forte discipline financière qui peut être décourageante, surtout à l’heure des réseaux sociaux. De plus, cela nécessite aussi d’avoir déjà des objectifs et une vision sur le long terme dans la vingtaine. C’est une maturité que tous les jeunes n’ont pas et c’est bien normal.

Le cas de la France

En France, le contexte fiscal et social est différent de celui des États-Unis, berceau du mouvement FIRE. Les impôts sur le revenu, la réglementation autour des investissements immobiliers et les taux de rendement sont autant de facteurs à prendre en compte pour les Français qui souhaitent suivre cette voie. Cependant, avec une bonne stratégie d’investissement et une gestion rigoureuse des finances, il est possible d’atteindre cet objectif.

FAQ : questions fréquentes sur l’early retirement

Quels sont les risques associés à l’early retirement ? Les principaux risques incluent l’inflation, qui peut réduire le pouvoir d’achat, et les fluctuations des marchés financiers qui peuvent affecter le rendement des placements. Il est crucial de diversifier ses investissements pour minimiser ces risques. Quel est le montant minimal nécessaire pour partir en early retirement ? Le montant nécessaire dépend du mode de vie souhaité. En général, les adeptes du FIRE estiment qu’il faut un capital équivalent à 25 fois les dépenses annuelles prévues pour pouvoir vivre confortablement grâce aux revenus passifs. L’immobilier est-il un bon investissement pour le FIRE ? Oui, l’investissement immobilier, notamment via des SCPI, est souvent recommandé pour générer des revenus passifs stables. Cependant, il faut bien évaluer le taux de rendement et les risques associés avant de se lancer. Comment protéger son patrimoine contre l’inflation ? Pour protéger son patrimoine, il est conseillé de diversifier ses actifs, en incluant des investissements indexés sur l’inflation, comme l’immobilier ou certains types d’obligations. Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut se lancer dans le mouvement FIRE ? Le premier conseil est de commencer par épargner le plus tôt possible, en adoptant un mode de vie modeste. Ensuite, diversifiez vos placements pour sécuriser vos revenus à long terme, et n’oubliez pas d’ajuster votre stratégie en fonction des changements économiques et fiscaux.

L’early retirement n’est donc pas un rêve complètement inaccessible, mais il nécessite une bonne préparation et une discipline de fer. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des opportunités de créer des revenus passifs et les adeptes du mouvement FIRE le prouvent. La retraite anticipée n’est pas qu’un rêve, mais un projet de vie. À condition de faire des sacrifices que tout le monde n’est pas prêt à faire. Pour ceux qui sont tentés, l’anticipation sera votre meilleur allié.

