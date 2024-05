Imaginons que vous puissiez tracer une ligne invisible, claire et indiscutable autour de tout ce qui vous appartient. Cette ligne, à la fois simple et puissante, élimine les doutes et sécurise votre espace dans le monde. Le bornage de terrain n’est pas juste une formalité ; c’est la manifestation concrète de ces lignes, essentielles pour vivre en harmonie à côté de nos voisins.

Qu’est-ce que le bornage de terrain ?

Le bornage de terrain est une opération juridique et technique qui définit avec précision les frontières d’une propriété foncière. C’est un géomètre-expert, professionnel agréé par l’état, qui est chargé de cette tâche délicate. Le résultat du bornage est la pose de bornes physiques, des repères en béton, en pierre ou en métal qui marquent les angles et les limites de votre terrain. Ces bornes sont ensuite enregistrées et elles rendent les divisions officielles et indiscutables.

Pourquoi et quand borner votre terrain ?

Borner un terrain est fondamental avant d’entreprendre des travaux importants comme la construction d’une maison ou l’installation d’une piscine. Mais aussi pour éviter les conflits avec les propriétaires voisins. Le bornage prévient les empiétements et les malentendus en définissant légalement où commence et où finit chaque propriété. C’est ce qui est recommandé lors de l’achat d’un nouveau terrain, avant de diviser une propriété pour la vente, ou quand des différends sur les limites existent déjà entre voisins.

Les différentes étapes du bornage de terrain

Le processus de bornage se déroule en trois étapes clés :

Recherche des limites existantes

Cela commence par une étude des documents cadastraux et des anciens plans de bornage disponibles. L’étude est complétée par des témoignages et des indices physiques sur le terrain.

Intervention d’un géomètre-expert

Le géomètre effectue un relevé topographique précis en utilisant des équipements de haute technologie comme le tachéomètre et le GPS pour cartographier les limites.

Pose des bornes

Après accord des parties sur les limites définies, le géomètre installe les bornes officielles. Le procès-verbal d’abornement est alors rédigé, signé par toutes les parties concernées et enregistré légalement.

Les différents types de bornages

Il existe principalement trois types de bornage :

Amiable

C’est le type le plus courant où les propriétaires adjacents s’accordent sur les limites et partagent les coûts du géomètre.

Judiciaire

Utilisé lorsque les parties ne parviennent pas à un accord. La décision est alors prise par un tribunal après consultation d’un géomètre.

Contradictoire

Tous les propriétaires concernés doivent être présents lors de la délimitation et marquer leur accord sur le placement des bornes.

Implications d’un bornage mal réalisé

Un bornage incorrect peut entraîner des disputes prolongées, des procédures judiciaires coûteuses, et même la perte de parties de votre propriété. Un bornage précis et professionnel est donc primordial pour éviter ces risques et garantir que chaque propriétaire connaît et respecte les limites de son bien.

Coûts associés au bornage de terrain

Le coût du bornage varie selon la complexité du terrain, la longueur des limites à délimiter, et le type de bornage choisi. En moyenne, un bornage amiable peut coûter entre 650 et 1 000 euros, tandis qu’un bornage judiciaire peut rapidement excéder 1 500 euros.

Qui doit payer les frais de bornage ?

Les coûts sont généralement partagés entre les propriétaires concernés, mais les modalités spécifiques peuvent varier. Négociez cet aspect en amont pour éviter des malentendus ou des conflits ultérieurs.

Bornage vs Plan cadastral

Bien que le plan cadastral fournisse une vue d’ensemble de la disposition des parcelles, il n’a pas la précision juridique d’un plan de bornage. En cas de litige, c’est le plan de bornage, avec ses mesures précises et ses bornes physiques, qui prévaut.

