Le clignotant pour les Nuls : quand faut-il mettre son cligno ?

Le clignotant, petit objet discret, mais essentiel, reste pourtant l’un des éléments les plus négligés par les automobilistes français. Combien de fois par jour pestes-tu en voyant une voiture tourner brusquement sans prévenir ?

Selon les chiffres, le manque de clignotant est responsable d’environ 25 % des accidents dus à une mauvaise communication entre conducteurs. Autant dire que ce n’est pas rien. Alors, pour te rafraîchir la mémoire (ou celle d’un proche qui a clairement besoin d’un rappel), voici un guide clair et complet sur comment et quand utiliser son clignotant en France.

1. Pour tourner à gauche ou à droite (la base)

Chaque changement de direction nécessite un clignotant. C’est valable en ville, en campagne, et même en pleine nuit sur une route déserte. Active-le environ 50 mètres avant ton intersection, ça laisse aux autres le temps de réagir sans surprise. Prends ce réflexe, il peut te sauver la mise plus d’une fois.

2. Mettre le clignotant pour dépasser en toute sécurité

Tu veux doubler un véhicule lent devant toi ? Clignotant à gauche avant de te déporter, dépasse en laissant suffisamment de marge de sécurité, puis remets le clignotant à droite avant de revenir dans ta voie initiale. Ce geste tout simple facilite grandement la fluidité du trafic, et peut éviter bien des incidents.

VOIR AUSSI : Comment choisir la voiture neuve parfaite pour votre style de vie ?

3. Les ronds-points, ce grand casse-tête…

À l’entrée du rond-point : Tu n’es pas prioritaire, les voitures déjà engagées par la gauche ont la priorité. Quand tu t’engages, pas besoin de clignotant si tu vas au centre. Si tu vas sortir à droite, tu mets le clignotant directement à droite avant de t’engager. Par contre, si tu vas à une sortie à votre gauche ou que tu fais demi-tour, il faut mettre le clignotant vers la gauche juste avant de t’engager dans le rond-point. On garde le clignotant jusqu’à dépasser légèrement la sortie juste avant celle que tu vas emprunter.

Tu n’es pas prioritaire, les voitures déjà engagées par la gauche ont la priorité. Quand tu t’engages, pas besoin de clignotant si tu vas au centre. Si tu vas sortir à droite, tu mets le clignotant directement à droite avant de t’engager. Par contre, si tu vas à une sortie à votre gauche ou que tu fais demi-tour, il faut mettre le clignotant vers la gauche juste avant de t’engager dans le rond-point. On garde le clignotant jusqu’à dépasser légèrement la sortie juste avant celle que tu vas emprunter. Pour sortir du rond-point : mets ton clignotant à droite immédiatement après avoir dépassé la sortie précédente. Il faut donc que le clignotant doit mis à droite entre la sortie précédente et la sortie que tu prends. Cela indique que tu vas sortir du rond-point.

4. Stationnement et arrêt temporaire : pense aux autres !

Lorsque tu souhaites stationner ou simplement t’arrêter brièvement sur le côté, active ton clignotant suffisamment tôt pour prévenir les véhicules derrière toi. C’est un geste simple mais qui évite des coups de frein brusques et inutiles. On met le clignotant du côté où on va se garer. Si on se gare à droite, on met à droite. Si tu es dans la file de droite et que tu vas te garer à gauche (rare), on met à gauche.

VOIR AUSSI : Si vous sous-louez votre voiture, attention à la grosse amende !

5. Quitter une place de stationnement : anticipation maximale

En quittant ta place de parking, mets ton clignotant du côté où tu t’engages. Vérifie bien ton rétroviseur et prends ton temps, ça permet à tous les autres de prévoir tes mouvements sans risque. Par exemple, si tu sors d’une place en reculant, met le clignotant vers là où tu recules. Si c’est vers l’avant, c’est pareil, tu mets le clignotant vers là où tu avances.

Notez cet article