Lors de l’achat de boucles d’oreilles, l’on a souvent tendance à négliger un critère de choix pourtant très important. Il s’agit de la prise en compte de la forme de son visage. Bien qu’il puisse paraître insignifiant, cet élément est plutôt de haute importance. Il est question d’un détail mais qui fait toute la différence dans le style et permet une harmonie physionomique. Accorder ses boucles d’oreilles à la forme de son visage est donc fondamental. Ne reste plus qu’à connaître les différentes ficelles du concept afin de ne pas s’y perdre.

Comment bien choisir ses boucles d’oreilles ?

De nombreuses personnes ne pensent pas à la question d’accorder ses boucles d’oreilles à la forme de son visage et portent celles qu’elles apprécient tout court. Mais il existe des codes qui permettent de bien choisir ses boucles d’oreilles et de s’assurer d’avoir l’apparence la plus stylée qui soit.

Le premier conseil à donner à ce titre est qu’il faut opter pour des boucles qui ont la forme opposée à celle de son visage. Il est possible de faire quelques essais afin de mieux comprendre l’idée. Il suffit de porter différentes boucles et voir que certaines peuvent souligner certains atouts et par ricochet tracer davantage sa beauté.

Il y a également la longueur du cou qui rentre en ligne de compte. Cet élément est important car il permet de déterminer la longueur des boucles d’oreilles. Plus le cou est long, plus il est permis d’avoir des bijoux longs. À contrario, plus le cou est court, plus les boucles doivent être courtes au risque qu’elles touchent les épaules.

Adapter ses boucles d’oreilles à la forme de son visage

Visage ovale

Lorsque le visage a une forme ovale, il est recommandé de porter des boucles d’oreilles pendantes, en forme de goutte d’eau ou encore ovales sont parfaites. Il faut dire que pour la forme ovale, quasiment tous les styles de boucles d’oreilles peuvent convenir. Les modèles avec des pierres ou des couleurs vives peuvent accentuer les traits délicats et apporter une touche de sophistication à votre look.

Visage rond

Si le visage est de forme ronde, il est préférable de choisir des bijoux longs, angulaires ou droits. Pour un choix idéal, mieux vaut opter pour des boucles linéaires, pendantes ou encore sous forme de rectangle. Les boucles d’oreilles en argent avec des lignes droites peuvent aider à allonger visuellement le visage, tandis que les couleurs sombres ou métalliques ajoutent une touche d’élégance.

Visage carré

Quant à la forme carrée du visage, il convient de lui accorder des boucles d’oreilles arrondies afin d’apporter de la douceur aux angles du visage. Des créoles ou des bijoux pendants assortis de courbes tout en douceur sont parfaits pour un visage carré. Les modèles ornés de pierres et les accessoires avec des formes douces équilibreront la mâchoire carrée et adouciront les lignes du visage.

Visage en cœur

S’agissant du visage en forme de cœur, il est recommandé d’opter pour des boucles d’oreilles triangulaires car elles permettent d’apporter un certain équilibre à un front large. Il est également possible de choisir des boucles de forme rondes. Des boucles d’oreilles avec des pendentifs ou des puces ornées de petits bijoux peuvent attirer l’attention sur le menton et les pommettes, harmonisant ainsi les traits.

Visage long

Pour le visage long, il convient d’opter pour des boucles volumineuses, larges ou encore courtes car elles permettent de donner l’impression que le visage est large. Les clous d’oreilles ou des créoles sont par exemple un choix idéal pour cette forme de visage. Les boucles d’oreilles colorées et les accessoires imposants ajouteront de la largeur et de la vivacité à votre look.

Visage en losange

Pour finir, il y a les visages en forme de losange qui imposent le choix des bijoux pendants ou de forme ronde. Les boucles d’oreilles qui se concentrent sur la largeur au niveau des pommettes aideront à équilibrer la ligne du menton et du front. Les modèles avec des pierres précieuses ou des détails en argent peuvent également apporter une touche de luxe et de raffinement.

En résumé : l’essentiel à retenir

Pourquoi est-il important de choisir des boucles d’oreilles en fonction de la forme de son visage ? Choisir des boucles d’oreilles adaptées à la forme de votre visage permet d’harmoniser vos traits et d’accentuer votre beauté naturelle. Quelles boucles d’oreilles conviennent aux visages ovales ? Les visages ovales peuvent porter presque tous les styles, mais les boucles pendantes, en goutte d’eau ou ovales sont particulièrement flatteuses. Quelles boucles d’oreilles pour un visage rond ? Pour un visage rond, optez pour des boucles d’oreilles longues, angulaires ou en forme de rectangle pour allonger le visage. Quelles boucles d’oreilles pour un visage carré ? Les visages carrés sont adoucis par des boucles arrondies, comme des créoles ou des pendants aux courbes douces. Quelles boucles d’oreilles pour un visage en cœur ? Les visages en cœur bénéficient des boucles triangulaires ou rondes pour équilibrer un front large et attirer l’attention sur le menton. Quelles boucles d’oreilles pour un visage long ? Les boucles volumineuses, larges ou courtes sont idéales pour les visages longs, ajoutant de la largeur et de l’équilibre. Quelles boucles d’oreilles pour un visage en losange ? Pour les visages en losange, les boucles pendantes ou rondes sont parfaites pour équilibrer les pommettes et adoucir les angles. Comment choisir la longueur des boucles d’oreilles ? La longueur des boucles d’oreilles doit prendre en compte la longueur de votre cou : plus le cou est long, plus les boucles peuvent être longues, et vice versa.

En tenant compte de ces conseils, il est possible de choisir la paire de boucles d’oreilles idéale pour chaque forme de visage. Que vous préfériez des modèles discrets ou des pièces audacieuses, il est essentiel de considérer la forme de votre visage pour sublimer vos traits et compléter parfaitement votre look. Les accessoires bien choisis, tels que les boucles d’oreilles, peuvent transformer votre apparence et vous donner une allure harmonieuse et élégante.

