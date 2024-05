Les gens paient de moins en moins avec des espèces / du liquide. La carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilisé désormais. Et même si le sans contact existe, il se peut toujours que vous deviez utiliser votre code de carte secret à 4 chiffres. Sauf que, si vous faites face à une personne malveillante qui arrive à vous voler votre carte bleue, vous avez du souci à vous faire si votre code fait partie de cette liste.

L’importance de bien choisi son code de carte bancaire

Pour éviter les arnaques bancaires, il est très important de choisir un code de carte bleue sécurisé. En cas de vol de votre carte, il faut absolument faire opposition auprès de votre banque, c’est très important. Le voleur peut acheter des choses avec le sans contact, mais il peut aussi retirer de l’argent sur votre compte en banque en utilisant votre code secret.

D’où l’intérêt de bien mémoriser son code de carte et de ne pas le noter quelque part, surtout pas sur un papier dans votre portefeuille. Mais aussi et surtout, vous devez choisir un code de carte sécurisé, fiable, peu utilisé et pas facile à deviner. Notez que vous pouvez changer ce code PIN auprès de votre banque en faisant la demande.

Les codes à éviter et les codes à privilégier

Mais quels sont les codes à absolument éviter ? Voici quelques exemples concrets, selon un ancien analyste de chez Méta, Nick Berry :

Les dates d’anniversaire, la vôtre ou celle d’un proche.

1234

1111

1212

7777

1004

2000

6969

2222

Et quels sont les codes secrets les plus difficiles à percer ?

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

Et de manière générale, les codes à 4 chiffres qui n’ont rien à voir avec une date, des répétitions de chiffres (1111, 2323…), des chiffres qui se suivent (1234, 5678…). Bref, des chiffres qui n’ont rien à voir les uns avec les autres.

