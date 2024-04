Ces 3 pièces de monnaie sont les plus rares et les plus chères

Parmi les pièces de monnaie les plus chères et les plus rares du monde, il y a ces trois-là, alors revendues à ce jour pour plusieurs millions d’euros. Ces pièces brillent par leur rareté, vendues une fortune grâce à leur côté unique. Si vous en possédez une, vous avez clairement gagné le jackpot.

La pièce Flowing Hair de 1794

Cette pièce est tout simplement magnifique, et extrêmement rare. Il s’agit du tout premier dollar en argent, émis par le gouvernement fédéral des États-Unis. C’est en 1794 que la pièce Flowing Hair a vu le jour, seulement deux ans après la création de la banque américaine en 1792.

Après plusieurs essais de pièces en cuivre, la banque a donc décidé de créer cet exemplaire en argent. Toutefois, il n’a jamais circulé dans le pays et a tout de même été conservé pendant 200 ans.

Cette pièce a été vendue aux enchères par Stack’s Bowers Galleries en 2013 à 8,5 millions de dollars. Une sacrée somme, n’est-ce pas ?

Doublon Brasher en or de 1787

Voilà une pièce qui a une valeur inimaginable. Disponible en seulement sept exemplaires, celle-ci a été créée en 1787. Un doublon frappé à New-York alors que la banque centrale n’existait pas encore (1792). Il a donc été fabriqué par un entrepreneur privé, comme c’était le cas de toutes les monnaies à cette époque dans le pays.

Pour cette pièce, son créateur était Ephraim Brasher. L’une des pièces les plus précieuses du monde, il s’agit d’un vrai travail d’artisanat qui vaut plusieurs millions aujourd’hui. D’ailleurs, elle a été vendue en 2011 par Blanchard and Campany à 5,6 millions de dollars

20 dollars double Eagle en or de 1933

Et parmi les trois pièces les plus rares et chères du monde, il y a cette pièce frappée aux USA entre 1907 et 1933. Elle est l’une des pièces les plus rares et chères, l’une des plus précieuses. En 1933, la production des pièces en or a été arrêtée.

Avant cela, 500 000 pièces ont été fabriquées. Le gouvernement a cependant demandé aux gens de leur rendre ces pièces pour les fondre. Mais, certaines sont passées dans les mailles du filet. Alors qu’elle ne valait que 20 dollars, elle a été vendue aux enchères par Sotheby’s à 7,5 millions de dollars en 2002.

