Ce couple retrouve sa maison détruite à cause de la moisissure

C’est une terrible découverte pour ce couple fraichement devenu propriétaire d’une jolie maison. Et pour cause, leur maison est maintenant détruite à cause de coléoptères et de la moisissure. Voici leur histoire, mais aussi les images du désastre.

Une maison détruite à cause de la moisissure et des insectes

Diane Jackson, 61 ans, et son compagnon, Mark, 59 ans, vivent un véritable calvaire. Le couple a récemment acheté une maison proche de Darwen, en Angleterre. Une belle bâtisse qui leur a coûté 320 000 £, soit environ 374 365 euros.

Le couple a vendu leur ancienne propriété à leur fille et a donc acheté cette nouvelle maison, mais ils ne s’attendaient pas à toutes les galères qui les attendaient. Effectivement, très vite après l’achat, le couple a découvert beaucoup d’humidité dans la maison, mais aussi énormément de moisissures. Pour rappel, cela peut devenir très dangereux pour la santé sur le long terme.

Mais ce n’est pas tout, de nombreux insectes ont aussi été retrouvés dans le logement, des centaines de coléoptères, donc des insectes volants. D’après Diane et Mark, le logement est donc devenu invivable. Cela était tellement terrible que le couple a dû emménager dans un autre logement. Cela les oblige forcément à payer un loyer en plus, mais aussi des travaux dans leur maison infestée.

« À un moment donné, je ne pouvais même pas entrer dans la maison »

« Les coléoptères étaient dans chaque pièce, c’était horrible. Et la moisissure était horrible. Je ne pouvais pas y croire. […] À un moment donné, je ne pouvais même pas entrer dans la maison. Je voulais montrer à ma famille ma nouvelle maison et en être fier, mais j’étais gêné. C’était tellement bouleversant que je ne pouvais recevoir la visite de personne », a déclaré Diane.

C’est en voulant changer le revêtement du sol après leur déménagement que Diane a découvert les moisissures cachées. Les anciens propriétaires avaient certainement masqué le désastre pour la vente. Des insectes noirs ont ensuite envahi la maison. Un traitement thermique est en cours pour rendre le logement à nouveau habitable. Diane a également porté plainte.

« Nous avons perdu des milliers de livres et si nous voulions consulter un avocat, cela pourrait nous coûter encore plus cher. Ils savent que les clients ne sont pas en mesure de les combattre, mais nous aimerions vraiment. Votre maison est l’actif le plus cher et le plus important que vous ayez jamais possédé », a déclaré le couple.

