Saviez-vous que 338 mots ont été perdus en 15 ans ? Encore hier, traverser une journée ordinaire exigeait une chorégraphie verbale constante. On demandait son chemin à un passant, on échangeait une plaisanterie avec le boulanger, on négociait l’heure de passage d’un technicien au téléphone. On s’arrêtait même dans le hall pour commenter la météo avec un voisin, des banalités qui s’avèrent précieuses aujourd’hui.

Et pour cause… Nous n’avons jamais vraiment mesuré l’importance de ces petits échanges. Malheureusement, ce tissu conjonctif de notre vie sociale est en train de se déchirer. Une étude fascinante vient mettre des chiffres sur ce sentiment diffus : nous parlons de moins en moins. Et le recul est massif. 338 mots perdus chaque jour.

L’anatomie d’une chute : 28 % de parole en moins

Tout commence par une intuition de chercheur : Valeria Pfeifer, linguiste à l’université du Missouri-Kansas City, et Matthias Mehl, professeur de psychologie à l’université d’Arizona. Ils souhaitaient alors actualiser une étude sur les différences de langage entre les sexes. En utilisant la même méthodologie qu’en 2007, ils s’attendaient à des résultats stables. La surprise fut totale. Là où l’on estimait à l’époque qu’un adulte prononçait environ 16 000 mots par jour, les nouvelles mesures tombaient à 12 700.

Face à cet écart, les chercheurs ont décidé d’élargir leur champ d’investigation. Ils ont passé au crible 22 études indépendantes menées entre 2005 et 2019 en Occident (États-Unis, Europe, Australie). Le protocole était d’une précision redoutable. Les participants portaient des microphones miniatures, les « EAR » (Electronically Activated Recorder), qui s’activaient par intermittence pour capturer des bribes de vie réelle. C’est bien loin des biais des questionnaires où l’on a tendance à surestimer ses interactions.

Le constat, publié en Mars 2026 dans la revue Perspectives on Psychological Science sous le titre « Sliding Into Silence? », est sans appel. Chaque année, c’est 338 mots perdus en moyenne par jour. Sur quinze ans, cela représente une chute de près d’un quart de notre volume de parole quotidien. C’est comme si, chaque année, nous effacions l’équivalent de 120 000 mots de notre existence orale.

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L’érosion invisible des micro-échanges

Où sont passés ces 338 mots perdus ? Ils n’ont pas disparu d’un bloc, lors d’une grande conversation annulée. Ils se sont évaporés dans les interstices de nos journées. Matthias Mehl souligne que ce sont les « petites interactions fortuites » qui sont les premières victimes.

La technologie, dans sa quête obsessionnelle d’efficacité et de friction zéro, a systématiquement remplacé la voix par l’interface :

La fin de l’orientation humaine : Le GPS a supprimé le besoin de baisser sa vitre pour demander sa route ;

Le GPS a supprimé le besoin de baisser sa vitre pour demander sa route ; L’automatisation du service : Les caisses automatiques dans les supermarchés et les bornes tactiles dans les fast-foods nous permettent d’acheter sans dire un seul mot ;

Les caisses automatiques dans les supermarchés et les bornes tactiles dans les fast-foods nous permettent d’acheter sans dire un seul mot ; La dématérialisation du travail : Le passage au télétravail a transformé les échanges informels de couloir ou de machine à café en notifications silencieuses sur Slack ou Teams.

Ces instants, que l’on jugeait autrefois banals ou même parfois agaçants, constituaient pourtant la « texture » de notre vie sociale. En les supprimant, nous avons optimisé nos journées, mais nous avons aussi désertifié notre paysage sonore.

Le fossé générationnel : les jeunes en première ligne

Si aucune catégorie d’âge n’est épargnée, le phénomène frappe les moins de 25 ans avec une violence particulière. Chez les plus jeunes, la chute est de 452 mots par jour chaque année, contre 314 pour les plus de 25 ans.

Pour les « digital natives », l’écran n’est pas une alternative à la parole, c’est l’environnement par défaut. Une génération entière apprend à socialiser par le texte, le mème et l’emoji. Matthias Mehl reste prudent et refuse de pointer les smartphones comme unique coupable (puisque les seniors décrochent aussi). Néanmoins, la coïncidence temporelle entre l’essor des réseaux sociaux (2005-2019) et ce déclin linguistique est trop parfaite pour être ignorée. Le coût de cette transition pourrait être bien plus élevé qu’une simple modification de nos habitudes. C’est notre capacité même à habiter le monde physique par la voix qui est en jeu.

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Écrit vs Oral : la langue de Molière est-elle vraiment en danger ?

Face à ce « glissement vers le silence », certains experts se veulent rassurants. Le linguiste Bernard Cerquiglini rappelle une distinction fondamentale : l’étude mesure la parole, pas la langue. Si nous parlons moins, nous écrivons probablement plus. La créativité linguistique n’est pas forcément en berne ; elle change simplement de support. Les néologismes pullulent sur le web, et la langue française continue de muter, d’intégrer des codes numériques, de se réinventer à travers les claviers.

Pourtant, cette substitution pose une question cruciale : un mot tapé vaut-il un mot prononcé ? Pour Valeria Pfeifer, la réponse penche vers le non. « Les mots prononcés ont quelque chose que les mots tapés n’ont souvent pas : la présence, le ton, la spontanéité d’un véritable échange », explique-t-elle.

La parole engage le corps. Elle nécessite de gérer le regard de l’autre, d’ajuster son débit, de capter des indices non-verbaux. L’écrit numérique, lui, permet le contrôle, la retouche, la mise à distance. Avec ces 338 mots perdus quotidiens, nous perdons aussi un entraînement à l’altérité et à l’imprévisibilité de la rencontre humaine.

Un enjeu de santé publique : le silence de la solitude

Le lien entre la baisse de la parole et la montée de la solitude est au cœur des préoccupations des chercheurs. De nombreuses études ont déjà établi que les interactions quotidiennes, même brèves, sont associées à un plus grand bien-être émotionnel. Parler à un inconnu dans le bus ou échanger trois mots avec son facteur n’est pas une perte de temps. C’est un mécanisme de régulation du stress et un rempart contre l’isolement.

La disparition de ces micro-connexions nourrit un sentiment de déconnexion globale. Valeria Pfeifer prévient : « Les êtres humains s’appuient sur le langage oral depuis plus de 200 000 ans, et nous ne savons pas encore si le passage à une communication davantage numérique s’accompagne de coûts sociaux profonds. » La solitude n’est pas seulement l’absence de proches ; c’est aussi l’absence de résonance avec le monde extérieur.

L’effet accélérateur de la pandémie

L’étude s’arrête en 2019, juste avant que le monde ne bascule dans les confinements. Si les données manquent pour la période 2020-2026, Matthias Mehl est pessimiste : « La pandémie a accéléré bon nombre des facteurs qui contribuaient déjà à éloigner les gens les uns des autres. » Le masque, la distanciation sociale et la généralisation forcée du numérique… Tous ont sans doute gravé ces habitudes de silence encore plus profondément dans nos routines.

Aujourd’hui, alors que nous entrons dans une ère dominée par les intelligences artificielles génératives et les assistants vocaux toujours plus performants, le paradoxe est total. Nous parlons de plus en plus à des machines (pour leur donner des ordres ou leur demander des informations). Et cela, en parlant de moins en moins à nos semblables.

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Réclamer notre espace sonore

Le déclin de la parole n’est pas une fatalité technique, c’est un choix de société que nous faisons chaque fois que nous privilégions la rapidité d’une application au contact d’un guichet.

Ce constat est un appel à la réflexion. Si le numérique a libéré de nombreuses formes d’expression, il ne doit pas devenir le tombeau de notre oralité. Redonner de la valeur à la parole « inutile », celle qui ne sert ni à commander, ni à travailler… Mais simplement à exister ensemble. Cela pourrait bien être l’acte de résistance le plus moderne de notre époque.

La prochaine fois que vous croiserez votre voisin ou que vous commanderez votre café, souvenez-vous de ces 338 mots perdus. Ils sont la monnaie d’échange de notre humanité. Ne les laissons pas disparaître sans bruit.

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