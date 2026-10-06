Quels critères vérifier avant d’acheter une TV OLED LG ?

Les TV OLED sont désormais accessibles depuis quelques années avec un constructeur qui domine outrageusement le marché : LG. C’est en effet le premier à avoir proposé cette technologie qui est ce qu’il y a de mieux pour les films et les jeux vidéo. Rappelons en effet que le temps de latence est quasiment nul et que le contraste est exceptionnel. Toutefois, entre les différentes séries et tailles de téléviseurs, on peut s’y perdre. Voici 3 critères à vérifier en priorité au moment d’acheter votre TV OLED LG.

La série : B, C ou G ?

À l’heure actuelle, LG décline ses téléviseurs OLED en plusieurs séries. Pour chacune, on trouve une lettre (B, C, G…) qui correspond au niveau de gamme. Voici les détails les trois principales gammes :

B : c’est l’ entrée de gamme dans l’univers OLED, ce qui ne signifie pas forcément que la qualité est mauvaise. On est en effet face à des téléviseurs qui proposent des noirs profonds ainsi que des couleurs assez riches.

: c’est l’ dans l’univers OLED, ce qui ne signifie pas forcément que la qualité est mauvaise. On est en effet face à des téléviseurs qui proposent des noirs profonds ainsi que des couleurs assez riches. C : c’est le milieu de gamme qui est aussi le plus populaire. La principale différence avec la série B, c’est que le niveau de luminosité est supérieur. De fait, vous verrez moins de reflets sur l’écran.

: c’est le qui est aussi le plus populaire. La principale différence avec la série B, c’est que le est supérieur. De fait, vous verrez moins de reflets sur l’écran. G : c’est le haut de gamme avec un niveau de luminosité encore supérieur. De plus, la gestion de la température des couleurs est quasiment parfaite. On note également une meilleure qualité sonore.

Bon à savoir : le chiffre qui suit la lettre indique l’année. Pour 2026, on a donc les modèles B6, C6 et G6. Sachant que l’écart de qualité entre les générations est assez faible, il est souvent intéressant d’acquérir le modèle de l’année précédente à prix malin. Vous trouverez notamment une TV OLED LG pas cher sur ce site qui compare les offres de plusieurs marchands pour chaque référence.

La diagonale de l’écran

Pour chaque série que nous avons présentée précédemment, vous aurez le choix entre plusieurs diagonales d’écran. Aujourd’hui, cela va de 42 pouces (107 cm) à 97 pouces (246 cm). Évidemment, plus vous optez pour une grande diagonale et plus le prix est élevé. Ainsi, une TV LG OLED C6 de 55 pouces est vendue approximativement au même prix qu’une G6 de 48 pouces.

Évidemment, il faudra aussi prendre en compte le recul dans la pièce : pour une petite chambre, il n’y a aucun intérêt à prendre une diagonale supérieure à 48 pouces. Dans un grand salon par contre, un écran de 77 pouces peut se justifier.

Le taux de rafraîchissement

Imaginons maintenant que vous comptiez acheter une TV LG OLED principalement pour le jeu : dans ce cas, un bon taux de rafraîchissement est primordial. En effet, s’il est trop faible, vous seriez désavantagé par rapport à d’autres joueurs. Aujourd’hui, même les modèles de la série B disposent d’un taux de rafraîchissement confortable (120 Hz). Néanmoins, si vous êtes assez exigeant, nous vous recommandons plutôt d’opter pour la série C ou la série G qui sont dotées d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Avec ça, vous resterez compétitif en ligne !

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