Quelle prévoyance choisir pour un auto-entrepreneur ?

En tant qu’auto-entrepreneur, vous devez bien évidemment vous concentrer sur la gestion de votre entreprise et la croissance de votre activité. Cela dit, il est aussi important de protéger votre avenir financier et cela se fait grâce à la souscription d’une prévoyance. En effet, vous êtes tout aussi sujet aux aléas de la vie que les salariés classiques et il n’y a aucune raison pour laquelle vous devrez être dispensé d’une prévoyance. L’aspect qui devrait vous préoccuper est plutôt de savoir quel type de prévoyance souscrire en tant qu’auto-entrepreneur. Justement, nous vous expliquons tout dans cet article.

Auto-entrepreneur : l’importance cruciale d’assurer vos arrières avec une prévoyance

Pour un salarié classique, la seule responsabilité est d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par son employeur. Mais en tant qu’auto-entrepreneur, vous jonglez avec de multiples missions : gérer de votre entreprise, rechercher des clients, réaliser les missions, développer vos activités et assurer votre propre sécurité financière. Cela implique que vous courrez plus de risques que la normale, et il convient de protéger vos arrières contre les imprévus qui pourraient nuire à l’intégralité de votre activité.

Les risques auxquels vous êtes confrontés sont variés. Une maladie soudaine ou un accident peut entraîner un arrêt de travail prolongé, mettant ainsi en péril vos revenus et la pérennité de votre entreprise. Bien que cela puisse être difficile à envisager, une invalidité ou un décès pourrait laisser votre famille sans ressources financières. Face à ces risques, l’importance de souscrire une prévoyance devient plus qu’évidente, étant donné que les subventions de la SSI (Sécurité sociale des indépendants) sont loin d’être suffisantes. Cette forme d’assurance vous garantit une stabilité financière qui vous permettra de ne pas sombrer dans les dettes en cas de perte de revenus temporaire ou définitive.

Comparez différentes offres de prévoyance santé adaptées à votre statut

Il convient de choisir une assurance prévoyance santé qui convient à vos besoins et à votre statut. De ce fait, il est essentiel de prendre votre temps pour bien comparer les différentes options étant donné la multitude d’offres disponibles sur le marché.

Plusieurs éléments doivent alors être pris en considération. Lorsque vous recherchez une assurance professionnelle en ligne, examinez tout d’abord les garanties proposées par chaque contrat. Le but est de vous assurer que les couvertures offertes correspondent bien à vos besoins en termes d’indemnisation d’invalidité ou de décès, de maintien de revenus, de protection d’entreprise et d’avantages fiscaux.

Pour vous aider à bien comparer, vous pouvez vous servir des simulateurs d’assurance disponibles sur internet. Certaines compagnies d’assurance proposent également d’étudier de près votre profil et le type d’activité que vous effectuez afin de vous proposer la police qui vous convient. Dans tous les cas, vérifiez toujours les conditions de souscription ainsi que les montants des cotisations requises et des indemnisations reçues avant de signer.

Quelles garanties devez-vous ou non souscrire ?

Rappelez-vous que la souscription d’une prévoyance n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour les nombreuses raisons précédemment citées. Il en va de même pour les garanties comprises dans chaque contrat. Vous n’êtes pas obligés de souscrire toutes les couvertures proposées, mais seulement ceux qui sont essentiels.

Parmi les différentes garanties que proposeront les assureurs dans votre contrat de prévoyance, il y en a trois qui sont généralement conseillés : le maintien de salaire en cas d’incapacité, l’invalidité et le décès. La garantie maintien de salaire vous permet de recevoir des indemnités lorsque vous êtes partiellement ou entièrement inapte à exercer votre activité à cause d’une maladie ou d’un accident. Vous continuerez à percevoir des revenus pour compenser la perte afin de ne pas avoir à sacrifier votre qualité de vie.

La garantie invalidité est aussi importante dans le cas où vous tombez dans l’incapacité temporaire ou définitive de bien accomplir vos missions à cause d’un handicap. Les montants reçus seront proportionnels à la gravité de l’invalidité et aux cotisations que vous payez. En ce qui concerne la garantie décès, elle assure que votre famille (conjoint.e et enfants) puisse vivre confortablement pendant plusieurs années après votre départ grâce à un revenu régulier versé par l’assureur.

Le coût de la prévoyance dans un budget d’indépendant

Lorsque l’on travaille pour son propre compte, chaque euro devient plus important dans la gestion du budget. Intégrer la cotisation pour la prévoyance dans les dépenses mensuelles nécessite alors une analyse minutieuse pour bien concilier protection sociale et viabilité économique de votre entreprise.

Comprenez que le coût de la prévoyance peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment de votre âge, de votre état de santé, du niveau de garanties et des tarifs de l’assureur choisi. Sachez aussi que plus l’assureur estimera un risque élevé, plus il demandera une cotisation conséquente. De ce fait, il convient d’optimiser convenablement votre profil d’assuré pour trouver un contrat de prévoyance qui ne compromettra pas la rentabilité de votre activité en tant qu’auto-entrepreneur.

Cela dit, le taux de cotisation de l’assurance prévoyance dépend généralement des recettes générées par votre activité. Plus vous avez un revenu important, plus la prévoyance sera coûteuse et vice versa.

Conseils pour gérer les périodes d’inactivité : l’importance de la prévoyance

La vie d’auto-entrepreneur peut comprendre des périodes d’inactivité inévitables ou imprévues. Celles-ci peuvent être dues à des raisons telles que les accidents et les maladies, mais aussi les fluctuations saisonnières, les difficultés à trouver de nouveaux clients ou les événements personnels. L’inactivité due à une maladie ou un accident est couverte par les garanties principales d’un contrat de prévoyance. En cas de chômage, cette assurance n’intervient que si vous avez souscrit des garanties supplémentaires qui couvrent ce genre de situation.

Il est alors crucial de savoir comment bien gérer ces périodes d’inactivité pour maintenir votre niveau de vie. Bien évidemment, les indemnisations que vous recevez garantiront le maintien de votre qualité de vie, mais certaines de ces formules ne durent pas pour toute la vie. Pour compenser financièrement les saisons creuses, il y a plusieurs astuces que vous pouvez mettre en application.

Grâce à la prévoyance, vous n’aurez pas à vous inquiéter de l’aspect financier de vos quotidiens pendant un moment. Vous pourrez alors profiter de votre temps libre pour vous maximiser votre (s’il ne s’agit pas d’une permanente à 100 %). Exploitez la liberté financière offerte par la prévoyance pour prospecter et décrocher de nouveaux contrats, pour vous former et acquérir de nouvelles compétences ou encore pour concevoir des nouveaux produits ou services à vendre dès que vous reprendrez le travail.

Les avantages fiscaux et sociaux de la prévoyance pour les auto-entrepreneurs

La prévoyance est un bon moyen de sécuriser votre activité et votre situation financière personnelle. En même temps, sachez que cette forme d’assurance vous permet aussi de bénéficier de certains avantages fiscaux et de maximiser les bénéfices de votre activité.

Les cotisations versées au titre de la prévoyance peuvent notamment être déductibles de votre bénéfice imposable en tant qu’auto-entrepreneur. En d’autres mots, cela signifie que vous pouvez déduire le montant vos cotisations du chiffre d’affaires à déclarer aux impôts. Cette déduction fiscale constitue un avantage non négligeable dans le sens où vous réaliserez des économies significatives sur votre impôt sur le revenu. La loi Madelin définit toutefois un plafond qui limite cette déduction à 81,385 euros.

En conclusion, la prévoyance offre de nombreux avantages fiscaux et sociaux pour les auto-entrepreneurs. En plus de vous offrir une protection financière en cas d’imprévus (maladie, accident, décès, inactivité…), elle vous permet de bénéficier de déductions fiscales sur vos cotisations. Il est cependant important de trouver la bonne assurance prévoyance qui correspond à votre statut, soit en comparant vous-même les contrats disponibles sur le marché, soit en vous faisant accompagner par des spécialistes de l’assurance professionnelle.

