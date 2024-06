Le marché de l’immobilier ancien est un secteur d’activité crucial qui fournit des perspectives économiques significatives. Cette progression modérée, bien que constante, nécessite une attention particulière et une surveillance continue. Afin d’anticiper les éventuelles fluctuations et en comprendre les implications.

Une baisse des prix minime

Les prix de l’immobilier ancien connaissent des évolutions contrastées selon les régions. Dans des métropoles telles que Paris, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes et Montpellier, on observe une légère baisse des prix. Toutefois, cette diminution reste marginale, autour de 1 %. En revanche, dans d’autres grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Toulon, Reims, Nîmes et Rennes, les vendeurs maintiennent des prix élevés, voire les augmentent. En ce qui concerne les prêts bancaires, bien que les vannes du crédit restent ouvertes, les emprunteurs doivent désormais fournir un apport personnel substantiel. Cet apport peut parfois aller jusqu’à 20 % du projet, en plus des garanties requises.

Pas d’envolée de prix à venir

Les experts de l’immobilier ne prévoient pas une augmentation significative des prix dans le marché de l’ancien à court terme, malgré les évolutions récentes. Les vendeurs pourraient être amenés à revoir leurs prix pour faciliter la vente de leurs biens, mais cela ne garantit pas des baisses importantes. C’est le cas en raison d’une demande qui reste soutenue et d’une offre qui n’excède pas la demande.

Quelques informations importantes

Actuellement, le temps nécessaire pour vendre un bien immobilier varie selon les grandes villes, allant de 59 jours à Lille à 88 jours à Montpellier. À Paris, la durée moyenne de vente est de 71 jours, tandis qu’à Strasbourg, elle est de 60 jours. La stagnation des prix dans le marché de l’immobilier ancien entrave la reprise des ventes. Les banques sont aujourd’hui plus disposées à accorder des prêts à des taux avantageux. Mais elles exigent en retour un apport personnel significatif qui peut aller jusqu’à 20 % du montant du projet.

Le marché de l’immobilier ancien présente une évolution modérée, mais constante, demandant une vigilance accrue de la part des acteurs du secteur. La surveillance continue de ces tendances est essentielle pour saisir les opportunités et minimiser les risques. Afin de garantir un développement durable et équilibré de ce marché vital.

