Homme sous le charme : 8 signes qui peuvent trahir son attirance

Vous lui avez parlé en passant d’une librairie où vous rêviez d’aller. Une semaine plus tard, il vous propose de vous y retrouver. Entre-temps, il vous a écrit deux fois, dont une pour vous raconter la fin d’une histoire commencée autour d’un verre. Vous vous demandez s’il est sous votre charme ou si vous avez simplement affaire à quelqu’un de prévenant.

Les premiers temps, un même geste peut se lire de plusieurs façons. Un sourire peut être amical, un compliment spontané, un message tardif envoyé sur un coup de tête. Pour savoir si un homme est sous le charme, il est souvent plus éclairant de regarder ce qu’il fait au fil des rencontres. Cherche-t-il à vous revoir ? S’intéresse-t-il à ce que vous lui racontez ? Voici huit signes à replacer dans le contexte de votre relation.

En bref – Homme sous le charme

💬 Il prend des initiatives. Il vous écrit de lui-même et propose de vous revoir.

Il vous écrit de lui-même et propose de vous revoir. 👀 Les petits gestes se lisent ensemble. Un regard appuyé est ambigu. Il prend un autre sens si cet homme cherche aussi à passer du temps avec vous.

Un regard appuyé est ambigu. Il prend un autre sens si cet homme cherche aussi à passer du temps avec vous. 🤝 L’intérêt se voit dans la réciprocité. Vous participez tous les deux aux échanges et chacun peut avancer à son rythme.

8 signes qui prouvent qu’un homme est sous le charme

1. Il reprend contact de lui-même

Vous lui aviez parlé d’un film ? Il l’a vu et vous écrit pour vous dire ce qu’il en a pensé. Il peut aussi vous envoyer la photo d’une devanture qui lui a rappelé votre conversation. Ce qui compte ici, c’est qu’il pense à vous écrire, y compris quand aucune réponse ou information n’est attendue. Quelqu’un qui écrit peu peut montrer la même envie en prenant régulièrement de vos nouvelles.

2. Il propose un vrai rendez-vous

Un « On se voit bientôt » peut rester en suspens des semaines. Un « Tu es libre jeudi pour boire un verre ? » vous donne de quoi répondre. Il peut aussi être pris ce jeudi et vous proposer samedi. Le passage à une proposition concrète vous renseigne sur l’envie de se revoir, surtout si les initiatives viennent des deux côtés.

VOIR AUSSI : Les 12 signes qui prouvent qu’un homme est amoureux en secret

3. Il se souvient de ce que vous lui racontez

Il vous demande comment s’est passé cet entretien dont vous lui aviez parlé ou se rappelle pourquoi vous vouliez reprendre la guitare. Le détail en lui-même importe moins que la façon dont il y revient. Il reprend le fil de votre histoire et vous laisse raconter la suite. C’est une marque d’attention qui peut aussi exister dans une amitié.

4. Il cherche des moments à deux

Vous vous croisez surtout en groupe, mais il vous propose de faire un bout de chemin ensemble ou de prolonger la soirée autour d’un café. L’envie de vous retrouver à deux peut signaler qu’il aimerait découvrir une autre facette de votre relation. Si la proposition vous plaît, sa façon de réagir quand vous prenez à votre tour l’initiative peut aussi vous éclairer.

5. Son attitude change un peu avec vous

Il vous regarde quand vous parlez, sourit davantage ou semble chercher ses mots alors qu’il discute d’habitude avec aisance. Ces signes d’attirance possibles sont faciles à surinterpréter. Une personne réservée peut détourner les yeux pour toutes sortes de raisons. Avant de tirer une conclusion de son regard, voyez si cette attention se manifeste aussi dans vos échanges et dans son envie de vous retrouver.

VOIR AUSSI : Quels sont les langages corporels qui révèlent que quelqu’un vous aime ? Les signes !

6. Ses compliments sont personnels

Il remarque votre façon de raconter une anecdote ou vous dit qu’il aime votre humour. Un compliment précis vous montre ce qu’il apprécie chez vous. Il peut aussi vous dire simplement qu’il a passé un très bon moment et qu’il aimerait recommencer. Sa manière de vous parler prend davantage de sens quand elle s’accompagne de gestes qui vont dans le même sens.

7. Il vous laisse découvrir son quotidien

Il vous parle d’un projet qui lui tient à cœur ou vous raconte pourquoi un lieu compte pour lui. Peu à peu, vous découvrez ce qui l’occupe et le touche, au-delà des sujets pratiques ou des plaisanteries du début. Cette ouverture peut traduire une envie de proximité, surtout s’il accueille vos confidences avec autant d’intérêt qu’il en met à vous raconter les siennes.

8. Son intérêt se confirme d’une rencontre à l’autre

Il était chaleureux lors de votre premier rendez-vous et continue à vous montrer de l’attention par la suite. S’il doit annuler, il vous prévient et propose une autre date. Si vous préférez prendre votre temps, il en tient compte. La cohérence de ses gestes sur plusieurs rencontres vous donne davantage de matière qu’une soirée où tout semblait s’accélérer.

Et s’il vous plaît aussi ?

Si vous avez envie de le revoir, vous pouvez lui proposer quelque chose de simple. « J’ai aimé passer du temps avec toi. Ça te dirait qu’on se voie tous les deux ? » La question porte sur un prochain rendez-vous, ce qui laisse à chacun la place de répondre à son rythme. S’il accepte, vous aurez l’occasion de voir comment vous vous sentez ensemble. Si les propositions restent vagues, vous pouvez vous en tenir à ce que vous observez et voir s’il revient vers vous de lui-même.

Un homme sous le charme peut être très démonstratif ou se montrer plus discret. Si vous hésitez, revenez aux gestes les plus concrets. Il prend des nouvelles, tient compte de ce que vous dites et trouve des occasions de vous revoir. Et au milieu de toutes ces questions sur ce qu’il ressent, gardez une place pour la vôtre. Avez-vous envie de le revoir, vous aussi ?

Notez cet article