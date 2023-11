L’ordinateur portable est devenu un outil indispensable dans notre vie quotidienne, servant à la fois de poste de travail et de divertissement nomade. Cependant, au fil du temps et des déplacements, il accumule de la poussière, de la saleté et des germes. Cela nuit non seulement aux performances de votre ordinateur portable, mais à la durabilité de ses composants internes. Afin qu’il reste à la fois fonctionnel et propre, voici quelques astuces pour le nettoyer complètement, à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les outils nécessaires pour nettoyer un ordinateur portable

Avant de vous lancer dans le processus de nettoyage de votre ordinateur portable, rassemblez les outils suivants :

De l’alcool isopropylique (70 % ou plus). L’alcool est un désinfectant efficace qui permet de nettoyer votre ordinateur portable. Et ce, sans provoquer de la rouille sur les composants fragiles (contrairement à l’eau).

L’alcool est un désinfectant efficace qui permet de nettoyer votre ordinateur portable. Et ce, sans provoquer de la rouille sur les composants fragiles (contrairement à l’eau). D’un chiffon en microfibres. Il est idéal pour essuyer les écrans et les surfaces, car il ne raye pas votre laptop.

Il est idéal pour essuyer les écrans et les surfaces, car il ne raye pas votre laptop. De l’air comprimé . Vous en aurez besoin pour dépoussiérer les endroits difficiles d’accès.

. Vous en aurez besoin pour dépoussiérer les endroits difficiles d’accès. Un paquet de cotons-tiges. Ils serviront à nettoyer entre les touches et les coins étroits.

Ils serviront à nettoyer entre les touches et les coins étroits. Un set de tournevis. La plupart des ordinateurs portables possèdent plusieurs types de vis. Vous aurez besoin d’un set de tournevis pour retirer le capot inférieur de l’ordinateur portable, le circuit imprimé à l’intérieur ou encore le couvercle de la batterie afin de pouvoir nettoyer en profondeur.

Pensez également à vous munir d’un masque pour vous protéger contre la poussière. Nettoyez votre ordinateur portable dans un endroit aéré, pas trop venteux et équipé d’une source de lumière.

Étape 1 : éteignez et débranchez votre ordinateur portable

Assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint et débranché de toute source d’alimentation. Il s’agit d’une précaution de sécurité pour éviter les risques électriques et s’assurer que l’ordinateur portable ne s’allume pas accidentellement pendant le processus de nettoyage.

Pour ce faire, prenez un tournevis adéquat, dévissez le couvercle de la batterie et débranchez cette dernière du système.

VOIR AUSSI : Comment nettoyer efficacement votre PC : notre guide complet

Étape 2 : nettoyez l’extérieur

Voici les opérations à suivre pour nettoyer efficacement l’extérieur de votre ordinateur portable :

Dépoussiérez la surface. Commencez par utiliser de l’air comprimé pour enlever la poussière et les débris de la surface. Tenez l’ordinateur portable légèrement incliné pour permettre à la poussière de s’échapper.

Nettoyez l’écran. Vaporisez une petite quantité d’alcool isopropylique sur le chiffon en microfibre et essuyez délicatement l’écran en effectuant des mouvements circulaires. N’appuyez pas trop fort, vous risqueriez d’endommager l’écran. Évitez d’utiliser des serviettes en papier ou des matériaux abrasifs, car ils peuvent provoquer des rayures.

Enlevez les taches et crasses sur le clavier et le pavé tactile. Utilisez de l’air comprimé pour enlever la poussière entre les touches. Trempez ensuite un coton-tige dans de l’alcool isopropylique et nettoyez les touches et le pavé tactile.

Enfin, essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon en microfibre imbibé d’alcool isopropylique.

Étape 3 : procédez au nettoyage de l’intérieur

Une fois que vous avez fini de nettoyer l’extérieur de votre ordinateur portable, il est temps d’attaquer la partie interne. Nous vous montrons comment faire ci-dessous.

Retirer le capot inférieur : de nombreux ordinateurs portables permettent de retirer le capot inférieur pour un nettoyage plus approfondi. Consultez le manuel de votre laptop ou recherchez des tutoriels en ligne spécifiques à votre modèle de laptop. Assurez-vous d’avoir les bons outils et un espace de travail propre avant de procéder à cette opération.

Dépoussiérage de l’intérieur : Utilisez de l’air comprimé pour nettoyer les composants internes. Faites attention au ventilateur et aux évents, car l’accumulation de poussière peut entraîner une surchauffe. Soyez délicat et maintenez les pales du ventilateur en place pour éviter qu’elles ne tournent pendant le nettoyage.

Nettoyage de la batterie : Si votre machine est équipée d’une batterie amovible, retirez-la délicatement et nettoyez les contacts à l’aide d’un chiffon sec. Soyez prudent lorsque vous manipulez la batterie.

Carte mère et composants : Si vous vous sentez à l’aise, utilisez de l’air comprimé pour nettoyer la carte mère et les autres composants internes. Ensuite, assurez-vous que l’ordinateur portable est complètement sec avant de le remonter.

Étape 4 : réassemblage et dernières retouches

Après avoir nettoyé les composants internes et les avoir laissés sécher, réassemblez votre laptop avec soin. Assurez-vous que tous les composants sont bien en place et que les vis sont serrées dans leur position d’origine.

Étape 5 : nettoyage final de l’extérieur

Utilisez le chiffon en microfibres et l’alcool isopropylique une dernière fois pour essuyer l’extérieur de votre ordinateur portable, afin d’éliminer toutes les taches et salissures restantes.

Et voilà le travail !

VOIR AUSSI : Comment organiser les câbles dans votre maison ? Nos conseils et astuces

Un ordinateur portable propre et entretenu

Nettoyer votre ordinateur portable n’est pas seulement une question d’esthétique, mais aussi de performance et de longévité. Un entretien régulier permettra à votre laptop de rester en parfait état et d’offrir une expérience plus hygiénique. Ces quelques conseils vous permettront de nettoyer efficacement votre machine et d’en assurer le bon fonctionnement pendant de nombreuses années. N’oubliez pas de consulter le manuel de votre ordinateur portable pour obtenir des instructions spécifiques et, en cas de doute, demandez l’aide d’un professionnel pour éviter tout dommage.

Pour plus d’astuces, regardez la vidéo suivante :