Est-ce que les chips font grossir ? La réponse est surprenante…

À l’apéro, devant un film ou en pique-nique, impossible de ne pas trouver un paquet de chips et encore plus impossible d’y résister. Mais derrière ce petit plaisir salé, une question revient souvent : les chips font-elles grossir ? La réponse n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, car tout dépend de la qualité du produit, de la quantité consommée et de la fréquence. Décryptage complet.

Chips maison, industrielles ou aux légumes : quelles différences en calories et en nutriments ?

Chips industrielles : une portion standard de 30 g (environ une petite poignée) apporte en moyenne 150 calories, dont la majorité provient des matières grasses (8 à 10 g) et des glucides (15 g). Elles sont souvent très salées, pauvres en fibres et riches en graisses saturées, parfois même en additifs.

Chips maison : réalisées au four avec un peu d’huile et des pommes de terre fraîches, elles sont généralement moins grasses et moins salées, et conservent davantage de nutriments comme le potassium.

Chips de légumes (carotte, betterave, patate douce, courgette…) : elles donnent une illusion de légèreté, mais tout dépend du mode de cuisson. Cuites au four, elles sont une alternative plus saine, riches en fibres et en antioxydants. En revanche, certaines versions industrielles restent presque aussi caloriques que les chips de pommes de terre classiques, car elles sont frites et très salées.

👉 Verdict : les chips de légumes maison au four sont une bonne option, mais celles vendues en sachet peuvent être trompeuses.

Composition nutritionnelle des chips

En moyenne, pour 100 g de chips classiques :

Calories : 500 à 550 kcal

: 500 à 550 kcal Glucides : 50 à 55 g

: 50 à 55 g Protéines : 6 à 7 g

: 6 à 7 g Lipides : 30 à 35 g

: 30 à 35 g Fibres : environ 4 g

: environ 4 g Sodium (sel) : élevé, souvent 1,2 à 1,5 g

👉 Les chips de légumes au four sont souvent moins caloriques (350 à 400 kcal/100 g) et plus riches en fibres et micronutriments, mais les versions industrielles frites restent proches des chips classiques.

Les chips font-elles vraiment grossir ?

Oui, les chips classiques et industrielles favorisent la prise de poids si elles sont consommées souvent. Toutefois, les chips de légumes faites maison au four peuvent être intégrées plus facilement dans un régime équilibré : elles apportent plus de fibres, moins de graisses et un effet rassasiant légèrement supérieur.

Quels sont les bienfaits (potentiels) des chips ?

Apport d’énergie rapide grâce aux glucides.

grâce aux glucides. Chips de légumes : elles contiennent des antioxydants (caroténoïdes, bêtanine, etc.), des fibres et des vitamines selon le légume utilisé.

: elles contiennent des antioxydants (caroténoïdes, bêtanine, etc.), des fibres et des vitamines selon le légume utilisé. Moment de convivialité : les chips participent au plaisir et au lien social.

Comment intégrer les chips dans un régime alimentaire sain ?

Les bonnes pratiques

Privilégier les chips maison au four et/ou les chips aux légumes.

et/ou les Limiter les quantités à une petite poignée (20-30 g) .

. Éviter les chips aromatisées, souvent encore plus salées et grasses.

Quelques alternatives plus légères

Chips classiques Alternatives plus saines Chips de pommes de terre frites Chips de légumes maison au four (carotte, betterave, patate douce) Chips salées et grasses Chips de pommes au four ou de banane plantain grillée Chips aromatisées industrielles Popcorn nature légèrement assaisonné Chips de paquet à l’apéro Bâtonnets de crudités avec houmous

Astuce bonus

Pour profiter de chips sans culpabilité : misez sur les chips de légumes maison au four ou à la friteuse à air chaud, avec un filet d’huile d’olive et des épices (paprika, curry, herbes de Provence) plutôt que beaucoup de sel.

FAQ : chips, poids et alimentation

Les chips de légumes font-elles grossir ? Elles sont souvent moins caloriques si elles sont cuites au four, mais attention aux versions industrielles frites, qui peuvent être aussi caloriques que les chips classiques. Quelle est la meilleure alternative aux chips classiques ? Les chips maison de légumes au four, ou bien des crudités croquantes avec une sauce légère type yaourt ou houmous. Les chips maison sont-elles meilleures pour la santé ? Oui, car vous contrôlez l’huile, le sel et les assaisonnements. Peut-on manger des chips dans un régime minceur ? Oui, mais occasionnellement, en petite portion, et de préférence en version allégée (légumes, cuisson au four). Les chips peuvent-elles remplacer un repas ? Non, elles n’apportent pas assez de protéines, de fibres et de vitamines. Elles doivent rester un aliment plaisir.

En conclusion : les chips classiques font grossir si elles sont consommées régulièrement, mais les chips de légumes maison au four représentent une alternative plus saine et équilibrée. Comme toujours, tout est question de modération et d’équilibre.

