Vous avez une idée. Un produit. Une envie furieuse de le vendre. Mais une question vous brûle les synapses : où ouvrir votre boutique en ligne ? Bienvenue dans la jungle du e-commerce. Une jungle où WordPress vous promet liberté, Shopify simplicité, et Etsy visibilité. Mais attention : chaque plateforme a ses pièges, ses perles… et ses arnaques déguisées. Voici donc un comparatif sans langue de bois pour vous aider à choisir LA bonne solution selon votre budget, votre temps et vos ambitions.

1. Shopify : La star des débutants (et des pros pressés)

Shopify, ça s’adresse à qui exactement ? C’est une solution e-commerce très facile, parfaite pour ceux qui veulent vendre vite, bien, sans coder. Comptez un prix à partir de 36 €/mois (14 jours d’essai). Mais, à ce prix-là, vous aurez des fonctionnalités clés comme un back-office intuitif, une gestion produits facile et des outils marketing intégrés.

✅ Les + ❌ Les – Ultra simple à prendre en main (même pour mamie Josette). Abonnement obligatoire (et ça pique vite si on veut scaler). Design pro, responsive, optimisé mobile. Peu de liberté sur la personnalisation avancée (à moins de mettre les mains dans le code Liquid). Intégrations à gogo (emailing, CRM, dropshipping, TikTok shop, etc). Des frais de transaction, sauf si vous utilisez leur système de paiement. Support client H24.

➡️ Shopify, c’est comme un iPhone : fluide, propre, tout est sous contrôle. Mais… vous payez pour ce confort.

2. WordPress + WooCommerce : Le couteau suisse open source

C’est idéal pour les débrouillards qui veulent tout maîtriser et ce qui est cool, c’est que vous pouvez démarrer gratuitement. Mais, attention, il faudra vite monter à 300 euros par an pour le plan Business si vous voulez une vraie boutique et surtout des plugins pour améliorer la boutique et ajouter de la pub AdSense.

✅ Les + ❌ Les – Liberté totale (design, fonctionnalités, structure). Courbe d’apprentissage raide si on part de zéro. Parfait pour le SEO (quand bien configuré). Maintenance à gérer soi-même (sécurité, mises à jour, backups). Pas de frais de transaction. Peut vite devenir usine à gaz sans rigueur. Évolutif à l’infini (de la boutique de savon à l’empire de t-shirts geeks).

➡️ WooCommerce, c’est le van aménagé du e-commerce : tu peux en faire ce que tu veux… mais faut savoir bricoler.

3. Etsy : La place de marché arty & vintage

Etsy est vraiment dédié aux créateurs, artisans, illustrateurs et fans de DIY. C’est plus un marketplace d’ailleurs qu’une boutique en ligne, mais si vous créez des choses, vous pouvez vendre dessus. Pas d’abonnement obligatoire, mais des frais sur chaque vente (environ 6,5 % + frais fixes).

✅ Les + ❌ Les – Exposition immédiate à des millions d’acheteurs. Concurrence féroce et souvent sous-cotée. Idéal pour tester un produit avant de lancer sa propre boutique. Pas de vraie marque : vous êtes chez Etsy, pas vous. Zéro technique à gérer. Frais cumulés qui grignotent les marges. Visibilité naturelle avec de bons mots clés

➡️ Etsy, c’est comme louer un stand dans une brocante chic : pratique, mais ce n’est pas votre boutique.

4. Wix eCommerce : La boutique en ligne clé en main ?

Wix s’adresse aux allergiques à la technique qui veulent un site joli. Comptez un prix allant de 24 €/mois pour vendre. Comme pour WordPress, il faudra créer tout de A à Z, mais vous aurez des blocs préconçus pour cela.

✅ Les + ❌ Les – Glisser-déposer, super intuitif. Pas fait pour des boutiques avec beaucoup de produits. Pas besoin de toucher une ligne de code. Moins puissant que Shopify ou WooCommerce sur le long terme. Design responsive bien pensé.

➡️ Bref, Wix, c’est le prêt-à-porter du web : joli et rapide, mais pas taillé sur mesure.

5. Instagram + Linktree / Ko-fi / Gumroad : La débrouille 2.0

Là, on s’adresse aux influenceurs, artistes, ou freelancers qui veulent vendre sans boutique. C’est souvent gratuit ou très accessible (Ko-fi prend 5 %, Gumroad aussi). Mais, ça peut être intéressant si vous construisez une vraie communauté. Vous pourrez alors faire de la vente directe via lien, avec zero site à s’occuper.

✅ Les + ❌ Les – Pas besoin de site, juste un bon réseau social. Vous devez créer une communauté et vous propulser sur les réseaux. Super rapide à mettre en place. Expérience utilisateur limitée. Parfait pour vendre ebooks, prestations, contenu créatif. Souvent bien pour faire de la pub, mais pas vraiment pour vendre.

➡️ Une solution d’appoint, pas une vraie boutique… mais redoutable si vous avez une communauté solide.

En résumé : quelle plateforme choisir ?

Vous débutez et voulez aller vite ? Shopify ou Wix.

Vous visez le long terme et le contrôle total ? WordPress + WooCommerce.

Vous êtes artisan ou artiste ? Etsy (en complément de votre propre site).

Vous vendez du contenu digital ? Gumroad, Ko-fi ou même Substack.

Vous avez déjà une communauté ? Instagram + Linktree, puis boutique dédiée plus tard.

