Les assurances-vie avec le moins de frais possible : tour d’horizon

En matière d’assurance-vie, le coût ne s’annonce pas toujours là où le regard se pose d’abord. Un « 0 % de frais sur versement » protège bien l’épargne au moment du dépôt, mais les frais annuels de gestion du contrat et ceux des supports restent susceptibles de réduire la performance au fil des années.

Certains contrats se distinguent par une tarification faible, particulièrement pour l’investissement en unités de compte. Ce tour d’horizon ne désigne pas une assurance-vie idéale pour tous. Il met en regard les frais documentés des contrats cités, en rappelant ce qui peut encore s’ajouter selon le support choisi ou le mode de gestion.

Lucya CNP et Linxea Spirit 2 : deux contrats à frais resserrés

La comparaison entre Lucya CNP ou Linxea Spirit mérite d’ouvrir ce tour d’horizon. Ces deux contrats affichent 0 % de frais sur versement. Ils sont souvent rapprochés parce qu’ils réduisent aussi fortement le coût des arbitrages et de la détention d’unités de compte. Pourtant, ils ne présentent pas la même grille de frais, notamment sur cette dernière catégorie de supports.

Lucya CNP

Lucya CNP prévoit 0 % de frais sur le versement initial, les versements libres et les versements programmés. Les frais annuels de gestion sont fixés à 0,30 % sur les supports en unités de compte et à 0,70 % sur le support en euros CNP Lucya Euros B, selon les informations tarifaires rendues publiques en septembre 2026.

Le niveau de 0,30 % est particulièrement bas pour un contrat d’assurance-vie. Il devient intéressant pour l’épargnant qui prévoit de conserver des unités de compte sur une longue période. Une différence de quelques dixièmes de point paraît abstraite au départ. Sur un encours conservé longtemps, elle cesse de l’être.

L’absence de frais sur versement ne signifie toutefois pas l’absence de coûts liés aux investissements. Les fonds, ETF, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et autres unités de compte disponibles au contrat peuvent supporter des frais propres, présentés dans leurs documents d’information. Le taux de 0,30 % rémunère le contrat, non l’ensemble de la chaîne d’investissement.

Les conditions applicables dépendent également du mode de gestion choisi. En gestion pilotée et en gestion pilotée LIV, les conditions générales prévoient des frais d’arbitrage forfaitisés quotidiennement, qui peuvent atteindre 0,25 % par an. La gestion libre conserve donc une structure tarifaire différente de celle d’une allocation déléguée.

Linxea Spirit 2

Linxea Spirit 2 ne prélève pas de frais sur le versement initial, les versements complémentaires ou les versements programmés. Les conditions générales indiquent aussi que les arbitrages réalisés en ligne sont gratuits. Les arbitrages papier sont, eux, gratuits pour les deux premières opérations annuelles puis facturés 15 euros par opération.

Les frais annuels de gestion sur les unités de compte atteignent 0,50 %. Ils sont prélevés trimestriellement, par diminution du nombre d’unités de compte détenues. Ce tarif reste bas par rapport à de nombreux contrats, mais il dépasse de 0,20 point celui annoncé pour Lucya CNP sur la même catégorie de supports.

Le fonds en euros Nouvelle Génération appelle une lecture distincte. Les documents de transparence mentionnent des frais de gestion pouvant atteindre 2 % par an, tandis que le taux minimum garanti pour 2026 est annoncé à 0 %. Le rendement éventuellement servi sur un fonds en euros est communiqué après déduction des frais de gestion du contrat, mais avant prélèvements sociaux et fiscalité selon la situation du souscripteur.

Pour une épargne largement investie en unités de compte, Linxea Spirit 2 conserve donc une grille simple et compétitive. Pour une stratégie dominée par le fonds en euros, la comparaison avec les autres contrats doit être menée avec plus d’attention. Le même contrat ne coûte pas la même chose selon ce que l’on y loge.

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Placement-direct Vie : des frais contenus en gestion libre

Placement-direct Vie ne prélève pas de frais sur les versements. Ses frais annuels de gestion sont de 0,60 % sur le fonds en euros et de 0,50 % sur les unités de compte détenues en allocation libre.

La grille change selon le support. Les actions détenues en direct sont facturées 0,80 % par an. Les dispositions générales indiquent aussi des frais de 0,45 % pour chaque opération d’investissement ou de désinvestissement sur ces actions. La faible tarification des fonds ou des ETF ne s’étend donc pas automatiquement à la détention de titres vifs.

La gestion déléguée ajoute un coût. Les informations tarifaires disponibles indiquent un supplément annuel de 0,40 % sur les unités de compte dans ce cadre, avec une formule distincte pour une allocation composée exclusivement de trackers. La comparaison n’a de sens qu’à usage égal. Une personne qui souhaite piloter elle-même une allocation n’achète pas le même service qu’une personne qui confie les arbitrages à un professionnel.

Ce que les frais affichés ne disent pas toujours

Les frais de l’assurance-vie se superposent parfois avec une discrétion presque administrative. L’Autorité des marchés financiers distingue les frais sur versement, les frais de gestion du contrat et les frais d’arbitrage. Dans le cas des unités de compte, les frais internes aux supports constituent un autre niveau de coût.

Éviter les frais sur versement reste un avantage concret. Lorsqu’un épargnant verse 10 000 euros dans un contrat sans frais d’entrée, les 10 000 euros sont investis, sous réserve des conditions propres au versement et aux supports. Mais la suite dépendra des frais annuels, de l’allocation retenue et des performances, qui ne sont jamais garanties sur les unités de compte.

Lucya CNP apparaît particulièrement compétitif pour la gestion libre en unités de compte grâce à ses frais de gestion annoncés à 0,30 % par an. Linxea Spirit 2 et Placement-direct Vie se situent à 0,50 % dans cette même configuration. Ce constat ne vaut pas palmarès définitif. Les tarifs, les supports disponibles et les règles d’accès aux fonds en euros sont susceptibles d’évoluer.

Le contrat le moins coûteux n’est donc pas forcément celui qui aligne le plus de zéros sur une page. C’est celui dont le coût total reste cohérent avec la façon dont l’épargne sera réellement gérée, investie et conservée. À l’heure de signer, le détail qu’on lit lentement vaut parfois davantage que le pourcentage affiché en très grand.

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