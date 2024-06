Une enfant sourde retrouve l’ouïe, une grande avancée scientifique

Depuis des années, la science tente de rajeunir l’humain, d’augmenter la longévité, de trouver des vaccins, des remèdes, de guérir le plus de gens possible. C’est par exemple ce que veut faire Elon Musk avec Neuralink. Et pour cela, la communauté médicale et scientifique s’appuient sur diverses recherches, études et essais. Parmi eux, il y a cet essai de thérapie génique qui fut concluant : une enfant sourde de naissance a réussi à retrouver l’ouïe. Une belle avancée qui annonce désormais de grands changements dans le traitement de ce type de handicap, ici la surdité.

Une enfant sourde de 18 mois soignée par la thérapie génique

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, tournée avec France 2, une petite fille sourde a pu retrouver l’usage normal de ses oreilles grâce à une énorme avancée scientifique. L’enfant est une britannique âgée de 18 mois.

Elle serait sourde depuis la naissance. Ses parents ont accepté qu’elle participe à cet essai clinique novateur, un essai qui pouvait lui permettre d’entendre pour la première fois. Finalement, elle est la plus jeune personne à avoir bénéficié de ce traitement, qui plus est avec succès.

Lorsqu’elle est née, la petite fille était déjà sourde, son oreille interne ne communiquait pas avec son nerf auditif. Il s’agit d’une maladie génétique.

C’est dans ce cadre que les médecins ont décidé de la traiter avec la thérapie génique. Globalement, l’idée est d’utiliser le gène qui lui permettrait d’entendre et de l’intégrer à un virus inactif.

Par la suite, le virus comportant le gène fonctionnel, permettant donc à l’oreille interne de communiquer avec le nerf auditif, est alors injecté dans l’oreille interne. Cela a pour effet de réparer les cellules de la zone.

Une belle avancée qui pourrait soigner de nombreux patents atteints de maladies génétiques

Dr Richard Brown, pédiatre à l’hôpital de Cambridge, explique : « Avec cette méthode, nous n’intégrons pas une grande quantité de thérapie génique dans le reste du corps et cela diminue les effets secondaires ». L’opération n’a duré que 16 minutes.

« Six mois après son opération, on nous a annoncé que son audition était quasiment normale et qu’elle réagissait à des sons très doux », a expliqué sa maman. La petite fille peut désormais entendre presque normalement grâce à cette prouesse.

Maintenant, cette avancée scientifique permet d’avoir beaucoup d’espoirs sur la suite, et notamment sur le traitement des maladies génétiques.

