Stopper la migraine avec 5 aliments essentiels !

La nature nous a tout donné pour prendre soin de nous ! Mais encore faut-il savoir quels aliments précisément adoptés pour lutter contre certains maux, comme la migraine. Les migraines sont des maux de tête intenses et souvent invalidants qui touchent de nombreuses personnes à travers le monde. Si les médicaments sont une solution courante pour gérer et prévenir les crises, il y a aussi des méthodes naturelles. Certaines adaptations dans l’alimentation peuvent jouer un rôle significatif dans le soulagement de ces douleurs. Découvrez les aliments recommandés pour aider à soulager la migraine, leur fonctionnement, et les quantités suggérées.

5 aliments à consommer pour soulager la migraine

Les migraines sont douloureuses et peuvent être extrêmement perturbantes au quotidien. Heureusement, outre les traitements médicaux, certains aliments peuvent contribuer à diminuer la fréquence et l’intensité des crises. Bien sûr, l’effet de ces aliments peut varier d’une personne à l’autre. Mais, incorporer certains nutriments spécifiques dans votre régime ne peut être qu’intéressant, et notamment pour les maux de têtes.

Voici une liste d’aliments réputés pour leurs propriétés bénéfiques contre les migraines, ainsi que les raisons de leur efficacité :

1. Magnésium

Le magnésium peut prévenir les migraines, car cette substance a l’avantage de relaxer les vaisseaux sanguins. Cela peut donc empêcher les spasmes vasculaires qui déclenchent les migraines. La quantité recommandée est de 400 mg par jour.

Des aliments riches en magnésium sont par exemple :

Les légumes à feuilles vertes, notamment les épinards ;

Les graines de tournesol, de citrouille, de chia et les fruits secs comme les noix de cajou et amandes ;

Les haricots noirs ;

L’avocat ;

Les bananes ;

Le cacao en poudre ;

Le sarrasin souvent utilisé par exemple dans les crêpes.

2. Oméga-3

Les acides gras oméga-3 ont des effets anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire la fréquence des migraines.

Poissons gras : saumon, maquereau, sardines, hareng, anchois.

Épinards et légumes à feuilles vertes ;

Purslane est un légume vert peu connu ;

Algues et produits à base d’algues marines ;

Graines de lin et de chia ;

Huile de colza et de lin ;

Soja et produits à base de soja, tofu, tempech ;

Noix.

Consommez idéalement une à deux portions de poisson gras par semaine.

3. Vitamine B2 (Riboflavine)

La riboflavine est une vitamine essentielle au bon fonctionnement de l’organisme. Elle peut aider à prévenir les migraines en améliorant la fonction mitochondriale.

Lait et produits laitiers ;

Œufs ;

Viandes maigres, foie de boeuf, de veau ou de poulet ;

Saumon et truite ;

Légumes : champignons, épinards, brocoli ;

Quinoa ;

Amandes ;

Levure nutritionnelle souvent utilisée en complément alimentaire.

Tout comme le magnésium, la quantité conseillée est de 400 mg par jour.

4. Eau

Source vitale et énergétique, l’hydratation est cruciale. La déshydratation est un déclencheur fréquent de migraines. Alors, consommez le maximum d’eau possible par jour en sachant que l’OMS recommande près de 2 litres quotidiennement et que de nombreuses personnes en sont loin. Alternez les différents types d’eau : plate, gazeuse, minérale, robinet, etc. Pensez aussi à consommer des fruits et des légumes riches en eau comme le concombre et la pastèque.

5. Gingembre

Le gingembre est connu pour réduire la nausée et possède également des propriétés anti-inflammatoires. Donc sa consommation peut aider à soulager les migraines. L’incorporer dans votre alimentation vous promet des recettes avec du goût et un véritable apport nutritif.

Choisissez des racines de gingembre fermes, lisses et sans moisissure. Gardez le gingembre frais dans un sac en plastique au réfrigérateur ou au congélateur pour une conservation prolongée. Pelez le gingembre avec une cuillère ou un éplucheur avant utilisation. Il peut être râpé, coupé en fines lamelles ou en dés, selon la recette.

Ensuite, vous pouvez donc le déguster en infusion, en marinade ou encore l’ajouter dans des smoothies ou vos vinaigrettes. Pensez également à le faire revenir à la poêle avec de l’ail, de l’oignon et vos légumes sautés. Avec le gingembre en poudre, vous pouvez tester des recettes de gâteaux et diverses pâtisseries pour une touche épicée.

Même si ces aliments peuvent aider à réduire la fréquence et l’intensité des migraines, il est important de consulter un professionnel de santé et d’avoir ses recommandations. Un nutritionniste ou un médecin peut vous aider à élaborer un plan alimentaire adapté à vos besoins spécifiques et à votre état de santé général. La gestion des migraines est souvent multidimensionnelle, et un régime alimentaire bien équilibré est juste un aspect de cette gestion complexe.

