Quel est le signe astrologique le plus rare ? Et le plus courant ?

On parle souvent des signes astrologiques comme d’une tribu à laquelle on appartient. Mais avez-vous déjà réfléchi à combien vous êtes réellement ? Tous les signes ne sont pas représentés de manière égale. Certains dominent les statistiques, d’autres sont presque une exception céleste. Alors, quel est le signe astrologique le plus rare, et pourquoi ?

En tête du classement : le Verseau, espèce rare du zodiaque

Les données démographiques sur les naissances (notamment celles de l’Insee en France et du CDC aux États-Unis) révèlent une constante : le Verseau est le signe le plus rare.

Ses dates, du 20 janvier au 18 février, tombent pendant une période où les naissances sont historiquement les plus basses.

En France comme ailleurs, la natalité chute en janvier et février. Ces enfants ont été conçus autour d’avril-mai, une période où les couples font généralement moins de bébés. Alors, les Verseaux sont minoritaires.

Le plus courant : le Scorpion, fruit de la Saint-Valentin

À l’opposé, les Scorpions (23 octobre à 21 novembre) sont de loin les plus nombreux. Le pic de naissances tombe chaque année autour de mi-novembre, soit… neuf mois après la Saint-Valentin.

Une étude du New York Times sur vingt ans de données de naissance a montré que les dates du 23 septembre et du 9 novembre figuraient parmi les plus fréquentes. Donc, la fête des amoureux laisse bel et bien des traces dans les maternités.

Le classement estimé des signes, du plus rare au plus commun

En s’appuyant sur les tendances de natalité observées depuis plusieurs décennies, voici un aperçu des signes les plus rares et des plus fréquents :

Verseau : Le plus rare, naissances faibles en janvier-février. Poissons : Février-mars, période toujours calme. Capricorne : Fin décembre à début janvier, creux post-fêtes. Sagittaire : Fin novembre à début décembre, léger ralentissement. Bélier : Mars à avril, reprise modérée. Taureau : Avril à mai, stabilité moyenne. Balance : Fin septembre à octobre, légère hausse. Gémeaux : Mai à juin, montée estivale. Cancer : Juin à juillet, saison haute. Vierge : Août à septembre, explosion de naissances. Lion : Juillet à août, forte natalité. Scorpion : Octobre à novembre, le plus fréquent de tous.

Alors, votre signe est-il rare ou commun ?

