Quoi de plus frustrant que d’avoir un écran bleu de la mort (BsoD) quand on est en plein session de jeu en ligne avec nos amis, ou en plein montage d’une importante vidéo ? Parmi les erreurs les plus courantes entraînant un BsoD sur Windows, il y a la fameuse VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR. Elle survient surtout lorsque vous consommez plus de ressources graphiques que d’habitude sur votre PC. Heureusement, elle peut être évitée en adoptant quelques mesures préventives. Si vous avez été victime de l’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR, nous vous présentons les méthodes pour la résoudre une bonne fois pour toutes.

Les causes et symptômes de l’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR

Avant de nous attaquer aux solutions pour résoudre l’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR, il faut d’abord déterminer d’où elle vient et comment elle se manifeste. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette erreur, mais voici les causes les plus fréquentes :

Conflit entre les pilotes graphiques et le système d’exploitation

Pilotes graphiques obsolètes ou incompatibles avec la version de Windows installée sur le PC

Fichiers système corrompus

Problèmes matériels, notamment les cartes graphiques défectueuses

Les symptômes de l’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR peuvent également varier, mais les plus courants sont les suivants :

Plantages inattendus du système

Écran bleu de la mort (BsoD)

Redémarrages intempestifs de l’ordinateur lorsqu’on tente de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux.

L’écran peut également se figer, affichant un message d’erreur indiquant l’erreur Video Scheduler Internal Error, suivie d’un redémarrage automatique du système.

Il est important de noter que les symptômes peuvent différer d’un système à l’autre, en fonction de divers facteurs tels que la configuration matérielle, les logiciels installés et la version de Windows utilisée. Cependant, si vous rencontrez l’un de ces symptômes tout en recevant le code d’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR, il est recommandé d’agir rapidement pour résoudre le problème. Comme cela, vous éviterez des complications telles que la perte de données ou des dommages matériels.

Ceci étant dit, il est temps d’attaquer aux solutions.

Mettre à jour le pilote graphique

Cela semble évident, mais c’est la première chose à faire si vous voulez éviter l’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR de se reproduire sur votre PC. Nous vous montrons comment procéder ci-dessous.

Faites un clic droit sur le menu Démarrer ou appuyez sur les touches Windows + X et sélectionnez « Gestionnaire de périphériques » dans la liste.

et sélectionnez « Gestionnaire de périphériques » dans la liste. Dans la fenêtre de l’outil, développez la catégorie « Cartes graphiques ». Vous y verrez affiché le modèle de votre carte.

Une fois que vous avez identifié le modèle de votre carte graphique, vous devez télécharger les derniers pilotes graphiques disponibles :

Ouvrez votre navigateur Web et accédez au site Web du fabricant de votre carte graphique (par exemple, Nvidia, AMD, Intel).

Recherchez la section « Support » ou « Téléchargements » et sélectionnez le modèle de votre carte graphique.

ou et sélectionnez le modèle de votre carte graphique. Téléchargez les pilotes graphiques les plus récents compatibles avec votre système d’exploitation.

Une fois que vous avez téléchargé les pilotes graphiques, installez-les sur votre système.

Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.

Après le redémarrage de votre ordinateur, vérifiez si les pilotes graphiques ont été correctement mis à jour :

Rendez-vous dans le Gestionnaire de périphériques en suivant la méthode ci-dessus.

en suivant la méthode ci-dessus. Développez la catégorie « Cartes graphiques » .

. Faites un clic droit sur la carte graphique et sélectionnez « Propriétés » .

. Cliquez sur l’onglet « Pilote » et vérifiez la version du pilote. Assurez-vous qu’il correspond à la version que vous avez téléchargée.

Vérifier les fichiers système avec le SFC

Les fichiers système corrompus peuvent également causer l’erreur Video Scheduler Internal Error. Pour les vérifier et les réparer rapidement, vous pouvez utiliser le vérificateur des fichiers système intégré à Windows (SFC ou System File Checker).

Nous vous montrons comment faire :

Ouvrez le menu Démarrer et tapez Invite de commandes dans la barre de recherche.

Faites un clic droit sur l’outil et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

Une fois dans la fenêtre de l’invite de commande, collez la commande suivante : DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth et appuyez sur Entrée.

Patientez le temps que Windows analyse tous les fichiers système (le processus peut durer quelques minutes).

Une fois que la vérification des fichiers est terminée, tapez la commande sfc/scannow et appuyez sur Entrée.

Attendez que l’outil vérifie et répare les fichiers système corrompus. Cela peut prendre un certain temps.

Une fois le processus terminé, fermez la fenêtre et redémarrez votre ordinateur.

Si l’erreur VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR persiste encore, passez à la méthode suivante.

Exécuter la commande CHKDSK

Cet outil intégré dans Windows permet de vérifier et de réparer les erreurs sur un disque dur ou un lecteur de stockage. Il est particulièrement utile pour diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à la corruption des données, aux secteurs défectueux, ou aux erreurs de système de fichiers, dont la fameuse VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR.

Attention : Avant d’appliquer les astuces ci-dessous, nous vous recommandons d’effectuer une sauvegarde de votre système, ainsi que de vos données dans la foulée. Une fois cela fait, voici comment utiliser CHKDSK :

Depuis le menu Démarrer, recherchez cmd .

. Faites un clic droit sur l’invite de commande une fois qu’il apparaît dans les résultats de recherche et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur .

. Dans la fenêtre de l’invite de commandes, tapez la commande CHKDSK /f/r/d : et appuyez sur Entrée .

et appuyez sur . Patientez le temps que l’invite de commande corrige les secteurs défectueux sur votre disque dur. Le processus peut prendre un certain temps, donc soyez patient !

Une fois l’opération terminée, fermez la fenêtre de l’invite de commande.

Redémarrez votre système pour appliquer les changements.

Mettre à jour Windows

Le fait de télécharger et installer les dernières mises à jour de Windows sur votre PC vous permettra de bénéficier des dernières fonctionnalités et de garantir la sécurité et la stabilité de votre ordinateur. Ces mises à jour corrigent et effacent les éventuels bugs du système pouvant entraîner les écrans bleus de la mort et les erreurs comme la VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR.

Pour télécharger et installer une mise à jour Windows, suivez ces étapes simples :

Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur l’icône Paramètres (représenté par une icône d’engrenage).

(représenté par une icône d’engrenage). Une fois dans la fenêtre des Paramètres, cliquez sur Mise à jour et sécurité .

. Cliquez sur « Windows Update » dans le volet de gauche,

dans le volet de gauche, Rendez-vous dans le volet de droite et cliquez sur le bouton « Rechercher des mises à jour » . Windows commencera à rechercher les mises à jour disponibles pour votre système.

. Windows commencera à rechercher les mises à jour disponibles pour votre système. Si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur le bouton « Télécharger » .

. Suivez les instructions à l’écran pour installer les mises à jour (il se peut que votre ordinateur redémarre plusieurs fois pendant ce processus).

Une fois l’installation terminée, retournez à la section « Mise à jour et sécurité » dans les paramètres de Windows et vérifiez si toutes les mises à jour sont bel et bien installées.

dans les paramètres de Windows et vérifiez si toutes les mises à jour sont bel et bien installées. Redémarrez votre système une dernière fois et vérifiez si votre PC fonctionne normalement.

Réinitialiser le PC

Si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne, nous vous conseillons en dernier recours de réinitialiser votre PC. Bien évidemment, ce procédé peut supprimer définitivement des données stockées dans votre disque dur. Il est donc important de copier vos dossiers et fichiers personnels dans un périphérique de stockage externe ou sur le cloud. Vous pouvez également utiliser un logiciel de récupération de données pour récupérer vos données perdues ou supprimées du système (moins recommandé).

Une fois que vous avez fini d’exporter toutes les données importantes, il est temps de s’y mettre :

Appuyez sur les touches Windows + I pour ouvrir les Paramètres.

pour ouvrir les Cliquez sur Mise à jour et sécurité.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Récupération .

. Rendez-vous dans le volet droit de la fenêtre et cliquez sur le bouton Commencer situé sous la section Réinitialiser ce PC .

situé sous la section . Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Supprimer tout .

. Sélectionnez « Supprimer uniquement mes fichiers » et cliquez sur Suivant .

et cliquez sur . Cliquez sur Réinitialiser .

. Patientez le temps que Windows réinitialise le système, puis redémarrez votre ordinateur.

