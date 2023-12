Quelle est la meilleure mayonnaise ? Une étude le révèle

On le sait, la meilleure mayonnaise, c’est celle qu’on fait à la maison avec des œufs frais. Mais, c’est vrai que quand on n’a pas le temps de faire sa mayo maison, autant acheter celle qui remporte les suffrages dans nos supermarchés. Et justement, dans une enquête datant de 2022, 60 millions de consommateurs a testé plusieurs références et voici le constat du magazine.

Quelle est la meilleure mayonnaise en composition ?

60 millions de consommateurs est un magazine expert dans les études et tests des produits de consommation. Et parmi ses nombreuses études, il y a celle sur les mayonnaises datant de 2022.

Dans cette étude, 60 millions de consommateurs a passé en revu 15 références de mayonnaises différentes, vendus en magasins. Et parmi les mayos trop sucrées, trop salées, trop grasses, trop vinaigrées, bourrées d’additifs, avec des huiles de mauvaise qualité, il y a plusieurs marques qui sortent du lot avec des mayos meilleures en goût et pour la santé.

Et selon cette enquête, voici la référence qui remporte la palme. Apparemment, c’est la mayonnaise de chez Amora qui tire son épingle du jeu. Cette mayo contiendrait finalement très peu d’ingrédients comparés à d’autres références, ce qui en ferait un produit bien plus qualitatif.

Mais, attention, pas la mayonnaise allégée de la marque (ou d’ailleurs aucune autre mayonnaise allégée). D’après le test, les mayonnaises allégées ont obtenu les pires notes. Pour cause, pour enlever de l’huile, les industriels coupent le tout à l’eau et rajoutent beaucoup de sel. La composition est finalement encore moins bonne que sur des mayonnaises traditionnelles non allégées.

Deux autres références bien classées

Seulement 5 ingrédients en tout pour la mayonnaise (non allégée) de chez Amora. C’est imbattable. Voici ce que contient celle de chez Amora : des œufs, de la moutarde de de Dijon, du vinaigre de vin blanc, de l’huile de colza (merci, ce n’est pas de l’huile de palme) et du sel. Et c’est tout.

Cette mayonnaise remporte la très belle note de 13,5/20 dans ce numéro de 60 millions de consommateurs. Mais, on vous arrête, elle n’est pas la seule à avoir une bonne composition.

En effet, en seconde position au classement arrive la mayonnaise de chez Maille « Fins Gourmets ». Elle serait apparemment très bonne aussi (on vous laisse aller voir le détail sur l’étude complète). Et, enfin, nous avons, en troisième position, la mayonnaise traditionnelle de La Tourangelle.

