Porter des chaussures de running en randonnée ne représente pas un cas isolé pour les amateurs cherchant à explorer de nouveaux horizons. Cette pratique peut cependant présenter des risques significatifs pour la santé et la sécurité des randonneurs. Dans cet article, examinez de près les dangers de la randonnée en chaussures de course. Découvrez les précautions à prendre pour éviter les blessures.

Un réel manque de support et de stabilité

Les chaussures de running sont conçues pour offrir un amorti et un soutien spécifiques aux coureurs. Elles offrent une meilleure performance sur des surfaces uniformes telles que les routes et les pistes de course. Sur des terrains accidentés comme les sentiers de randonnée, ces chaussures peuvent manquer de stabilité.

Les sentiers de randonnée se caractérisent par des obstacles variés tels que des rochers, des racines, des pentes abruptes et des surfaces inégales. Le manque de support latéral et de protection accrue au niveau de la semelle peut exposer les randonneurs à un risque accru de torsions de la cheville, de glissades et de chutes. En effet, le pied est susceptible de se déplacer latéralement sur des terrains irréguliers. Cela peut entraîner des entorses et des tensions musculaires, particulièrement dans des conditions météorologiques ou de terrain défavorable.

De plus, le manque de stabilité peut affecter la posture et l’équilibre du randonneur. Vous serez alors rapidement fatigué et moins efficace à la marche. Tout cela augmente ainsi le risque de chutes et de blessures. Sachez également que la semelle est plus fine pour les chaussures de running. Elles offrent donc une protection moindre contre les objets pointus ou tranchants. Vous pourrez vous retrouver avec une semelle perforée ou un pied blessé. Les chaussures de running en randonnée ? À éviter si vous voulez continuer à profiter du paysage et de ce moment de pur plaisir.

Une absorption d’impact inadéquate

Les chaussures de courses sont généralement équipées d’un amorti conçu pour absorber les chocs répétés. Ces derniers sont générés par la course sur des surfaces dures telles que le bitume ou le béton. Sur les sentiers de randonnée, où les terrains sont souvent irréguliers et accidentés, cet amorti peut se révéler insuffisant. Il expose ainsi les randonneurs à un risque accru de blessures dues à une absorption d’impact inadéquate.

Les sentiers de randonnée présentent une grande variété de surfaces. Cette diversité crée un défi supplémentaire pour l’amorti des chaussures de running. Elles doivent être capables de s’adapter à des conditions changeantes et parfois imprévisibles. Malheureusement, son amorti, bien qu’efficace sur des surfaces régulières, peut se révéler insuffisant. Les obstacles rencontrés sur les sentiers de randonnée lui mènent la vie dure.

En conséquence, les articulations telles que les genoux, les chevilles et les hanches peuvent être soumises à des contraintes excessives. Cela augmente, encore une fois, le risque de blessures telles que les entorses, les tensions musculaires et les fractures de fatigue. De plus, une absorption d’impact inadéquate peut également entraîner une fatigue musculaire accrue.

Pour minimiser le risque de blessures liées à une absorption d’impact inadéquate, il est recommandé de porter des chaussures de randonnée spéciales. Elles sont généralement dotées d’une semelle plus épaisse et d’un amorti plus robuste. Cela fournit une protection supplémentaire contre les chocs et les vibrations. En choisissant des chaussures adaptées à l’activité, les randonneurs peuvent profiter pleinement de leur expérience en plein air en toute sécurité.

Les précautions à prendre

Pour éviter les blessures lors d’une randonnée, il est essentiel de prendre des précautions appropriées. Voici quelques recommandations importantes à suivre.

Optez pour des chaussures de randonnée spécialement conçues pour offrir un soutien et une protection adéquats sur les sentiers. Ces chaussures sont dotées d’une semelle plus épaisse et d’un amorti renforcé pour absorber les chocs et les vibrations rencontrés sur des terrains variés. Assurez-vous également que les chaussures offrent un bon maintien latéral. Cela réduira le risque de torsions de la cheville. Évitez donc les chaussures de running en randonnée et portez-les davantage à la gym, par exemple. À chaque activité sa chaussure !

Préparez-vous physiquement en renforçant les muscles stabilisateurs des chevilles, des genoux et des hanches. Des exercices ciblés tels que les squats, les fentes et les exercices de stabilité peuvent aider à renforcer ces muscles. Vous améliorerez aussi votre équilibre et votre stabilité sur les sentiers.

Adoptez une approche progressive en matière de randonnée . Commencez par des sentiers de difficulté modérée et augmentez progressivement l'intensité et la technicité. Vous sentirez qu'au fil du temps, votre condition physique et vos compétences de randonnée s'amélioreront. Cette approche permet à votre corps de s'adapter progressivement aux nouvelles exigences physiques et techniques. Vous réduirez, en parallèle, le risque de blessures dues à une surcharge soudaine ou à une mauvaise technique de marche.

Soyez attentif au terrain et adoptez une approche prudente. Surveillez attentivement les obstacles tels que les rochers, les racines et les pentes abruptes. Ajustez votre technique de marche en conséquence. Évitez les mouvements brusques et adoptez une démarche plus lente et plus prudente lorsque vous traversez des sections difficiles ou glissantes.

En suivant ces précautions et en choisissant des chaussures adaptées, vous pouvez réduire considérablement le risque de blessures lors de la randonnée.

Signes avant-coureurs de blessures courantes et prévention

Si vous n’avez pas encore pu vous procurer de chaussures adéquates et que votre randonnée est déjà fixée, voici quelques notions à retenir. Lors d’une randonnée en chaussures de running, il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs de blessures courantes. Il est important de prendre les mesures nécessaires pour les traiter et les prévenir.

Vous ressentez une douleur persistante au niveau des pieds, des chevilles, des genoux ou des hanches pendant ou après la randonnée ? Cela peut indiquer une blessure en développement. Ne négligez pas ces douleurs. Prenez le temps de vous reposer et de permettre à votre corps de récupérer.

L’inflammation et l’enflure autour des articulations peuvent être des signes d’une blessure ou d’une surutilisation. Utilisez des méthodes de traitement telles que l’élévation de la partie affectée et l’application de glace pour réduire l’inflammation. Cela favorisera une guérison rapide.

Vous ressentez une sensation d’instabilité ou de faiblesse musculaire dans les membres inférieurs ? Cela peut indiquer une fatigue musculaire ou un déséquilibre qui peut augmenter le risque de blessures. Renforcez les muscles stabilisateurs à l’aide d’exercices ciblés mentionnés plus haut pour améliorer la stabilité et réduire le risque de blessures.

Pour traiter les blessures courantes associées à la randonnée en chaussures de running, il est essentiel de suivre les principes de base du traitement des blessures sportives :

Repos ;

Glace ;

Compression et élévation (RICE).

N’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Pour prévenir les blessures, assurez-vous de suivre une routine d’échauffement et d’étirement avant chaque randonnée.

Pour résumer

En conclusion, bien que porter des chaussures de running en randonnée puisse sembler tentant, cela comporte des risques pour la santé. Vous devrez prendre en compte la distance, la piste et le dénivelé. Ces facteurs ne doivent pas être sous-estimés. Pour une courte randonnée en ville, vous pourrez par exemple porter vos chaussures de running sans problème. Si vous quittez les pistes plats et réguliers, alors les risques de torsions et autres augmenteront, d’où l’intérêt des chaussures spécifiques.

En prenant les précautions appropriées et en choisissant l’équipement adapté, les randonneurs peuvent profiter des sentiers en toute sécurité et réduire le risque de blessures. La vidéo suivante vous aidera à mieux comprendre l’importance du choix des chaussures :

