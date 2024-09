Ces dernières années, le kéfir a gagné en popularité pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, nous avons l’intérêt croissant des consommateurs pour les aliments naturels, fonctionnels et bénéfiques pour la santé. Ce regain d’attention s’explique par une confluence de facteurs sociaux, économiques et culturels. Ces derniers ont alors influencé les habitudes alimentaires dans le monde entier. Il est alors intéressant de voir quels sont les bienfaits réels de cette boisson tendance. Existe-t-il des risques ? Pour qui ? Qu’en dit l’OMS ? Réponses dans les lignes suivantes ?

Le kéfir et la montée des aliments fonctionnels : un mode de vie plus axé sur le bien-être

Une nouvelle tendance ?

Le kéfir s’inscrit dans une tendance plus large de recherche d’aliments fonctionnels. Ce sont des produits qui offrent des nutriments de base. Ils contribuent également à la prévention de maladies et à l’amélioration de la santé. Le kéfir, en raison de ses propriétés probiotiques et de ses nombreux avantages supposés pour le système digestif et immunitaire, est perçu comme un « superaliment ». Des campagnes de sensibilisation à l’importance de la santé intestinale et des probiotiques renforcent cette perception. Les médias et les influenceurs de santé ne manquent d’ailleurs pas de relayer cela.

Avec la prise de conscience croissante de l’importance de l’alimentation pour la santé globale, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits naturels et fermentés. La pandémie de COVID-19 a accentué ce phénomène. Elle a renforcé l’intérêt pour des produits susceptibles de renforcer l’immunité et de réduire l’inflammation. Le kéfir a donc naturellement trouvé sa place dans cette quête d’une meilleure santé.

Comment le kéfir est devenu si populaire ?

La popularité du kéfir s’explique aussi par son adaptabilité à plusieurs régimes alimentaires modernes. Le kéfir de lait peut convenir aux personnes cherchant des alternatives moins riches en lactose. Le kéfir d’eau est, quant à lui, prisé par les végétaliens et ceux suivant un régime sans produits laitiers. De plus, il s’intègre bien dans des régimes comme le régime cétogène (keto) ou faible en glucides. Ilsmettent l’accent sur les aliments fermentés pour équilibrer la flore intestinale et favoriser une digestion saine.

Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle crucial dans la diffusion des bienfaits du kéfir. L’intervention des influenceurs santé, des nutritionnistes, et des chefs cuisiniers y sont pour quelque chose. Instagram, YouTube et TikTok regorgent de recettes à base de kéfir et de témoignages. Cette viralité a considérablement contribué à l’essor de cette boisson fermentée, la rendant tendance auprès d’un large public. Les jeunes adultes soucieux de leur santé sont le public cible.

Qu’est-ce que le kéfir et comment on en fabrique ?

Les deux principaux kéfir

Le kéfir est une boisson fermentée, traditionnellement à base de lait, qui est riche en probiotiques. Il est fabriqué à partir de « grains de kéfir », une symbiose complexe de bactéries lactiques, de levures et de polysaccharides, sous forme de petits grains translucides. Ces micro-organismes transforment le sucre du lait en acide lactique, ce qui donne au kéfir son goût légèrement acidulé et effervescent.

Il existe deux types principaux de kéfir :

Kéfir de lait

Kéfir d’eau : une option adaptée aux personnes intolérantes aux produits laitiers ou aux végétaliens.

Comment préparer le kéfir ?

Préparation du kéfir de lait : grains de kéfiretlait (de vache, chèvre ou brebis).Placez une cuillère à soupe de grains de kéfir dans un bocal propre. Versez environ 500 ml de lait à température ambiante. Couvrez le bocal avec un tissu ou une serviette fine et laissez fermenter à température ambiante (entre 20 °C et 25 °C) pendant 24 à 48 heures. La durée dépend de la température et du niveau de fermentation souhaité. Une fois la fermentation terminée, filtrez les grains de kéfir à l’aide d’une passoire fine pour récupérer la boisson. Les grains peuvent être réutilisés pour une nouvelle fermentation. Le kéfir peut être consommé immédiatement ou conservé au réfrigérateur pour ralentir la fermentation.

Préparation du kéfir d’eau : grains de kéfir d’eau, eau filtrée, sucre, fruits secs. Placez les grains de kéfir d’eau dans un bocal. Dissolvez le sucre dans l’eau tiède, puis versez cette eau sucrée sur les grains de kéfir. Ajoutez éventuellement des fruits secs (figues ou dattes) pour accélérer la fermentation. Laissez fermenter à température ambiante pendant 24 à 48 heures. Filtrez les grains et retirez les fruits. Les grains peuvent être réutilisés pour une nouvelle fermentation. Le kéfir d’eau peut être aromatisé avec des jus de fruits ou des herbes avant d’être consommé.

En vidéo, comment faire un kéfir de fruits :

VOIR AUSSI : Régime sans gluten : les avantages et inconvénients à connaître

Les grands consommateurs de kéfir en 2024

En 2024, les plus grands consommateurs de kéfir se situent principalement dans les groupes suivants :

Les Milléniaux et la Génération Z : Ces groupes démographiques sont les plus influencés par les tendances bien-être et la recherche d’aliments naturels. Ils sont souvent mieux informés que leurs aînés grâce aux réseaux sociaux et aux ressources en ligne. Le kéfir, perçu comme un aliment bénéfique pour la digestion et l’immunité, est devenu un choix privilégié pour ces jeunes consommateurs. La raison est simple : ils sont les plus soucieux de leur apparence physique et de leur santé mentale.

: Ces groupes démographiques sont les plus influencés par les tendances bien-être et la recherche d’aliments naturels. Ils sont souvent mieux informés que leurs aînés grâce aux réseaux sociaux et aux ressources en ligne. Le kéfir, perçu comme un aliment bénéfique pour la digestion et l’immunité, est devenu un choix privilégié pour ces jeunes consommateurs. La raison est simple : ils sont les plus soucieux de leur apparence physique et de leur santé mentale. Les consommateurs soucieux de la santé intestinale : Avec la montée en flèche des troubles digestifs dans les sociétés industrialisées (intolérance au lactose, syndrome du côlon irritable, ballonnements chroniques)… De nombreux consommateurs se tournent vers le kéfir pour soulager leurs symptômes.

: Avec la montée en flèche des troubles digestifs dans les sociétés industrialisées (intolérance au lactose, syndrome du côlon irritable, ballonnements chroniques)… De nombreux consommateurs se tournent vers le kéfir pour soulager leurs symptômes. Les personnes adoptrices de régimes alimentaires alternatifs : Le kéfir est très populaire parmi les végétaliens (pour sa version à base d’eau), les flexitariens, et ceux qui suivent des régimes sans produits laitiers. En effet, ces groupes privilégient des alternatives aux aliments classiques tout en cherchant à diversifier leur apport en probiotiques et en nutriments essentiels. L’option du kéfir d’eau, qui est fermentée sans utiliser de produits d’origine animale, séduit particulièrement ces consommateurs.

: Le kéfir est très populaire parmi les végétaliens (pour sa version à base d’eau), les flexitariens, et ceux qui suivent des régimes sans produits laitiers. En effet, ces groupes privilégient des alternatives aux aliments classiques tout en cherchant à diversifier leur apport en probiotiques et en nutriments essentiels. L’option du kéfir d’eau, qui est fermentée sans utiliser de produits d’origine animale, séduit particulièrement ces consommateurs. Les sportifs et passionnés de fitness : Les athlètes et les amateurs de fitness sont également attirés par cet aliment en raison de ses bienfaits pour la récupération musculaire et la santé intestinale. Grâce à sa teneur en protéines, en calcium, et en probiotiques, le kéfir est souvent intégré dans les régimes des sportifs. Ils cherchent souvent à améliorer leurs performances et à soutenir leur système immunitaire après des efforts physiques intenses.

En vidéo, comment faire du kéfir de lait :

VOIR AUSSI : Comment adopter une alimentation équilibrée sans se priver ? Le guide !

L’avis de l’OMS

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’autres organisations internationales de santé, telles que la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), n’ont pas émis de recommandations spécifiques ou d’avis formels sur le kéfir en tant que tel. Cependant, ces institutions reconnaissent l’importance des probiotiques et des aliments fermentés.

L’OMS, en collaboration avec la FAO, définit les probiotiques comme des « micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, confèrent un bénéfice pour la santé de l’hôte ». Cette définition englobe les produits fermentés, tels que le kéfir, qui contiennent des bactéries bénéfiques pour la santé digestive. Cet aliment, riche en probiotiques, s’aligne donc avec cette définition et les bienfaits supposés associés à la consommation de probiotiques.

L’OMS et la FAO soutiennent l’intégration des aliments fermentés dans l’alimentation humaine. Elle souligne leur potentiel à améliorer la santé publique dans le cadre d’un régime alimentaire diversifié. Le kéfir, en tant qu’aliment fermenté, s’inscrit dans cette catégorie, qui inclut également des produits tels que le yaourt, le miso, la choucroute et le kimchi.

La FAO a produit plusieurs rapports sur les aliments fermentés traditionnels soulignant leur rôle dans l’apport de nutriments essentiels et la promotion d’une santé intestinale optimale. Dans ces rapports, le kéfir est souvent mentionné comme un exemple d’aliment fermenté bénéfique. Et cela, en particulier dans le contexte des systèmes alimentaires durables et de la sécurité alimentaire. La FAO considère que les produits fermentés peuvent jouer un rôle dans les points suivants :

la diversification des régimes alimentaires ;

la réduction des maladies liées à la nutrition ;

le soutien aux systèmes alimentaires locaux.

Les dangers potentiels du kéfir

Bien que le kéfir soit largement considéré comme bénéfique pour la santé, il comporte certains risques, notamment pour les personnes souffrant de conditions médicales particulières. Les dangers potentiels incluent :

Risque d’infection chez les immunodéprimés : Les personnes avec un système immunitaire affaibli peuvent être plus vulnérables aux infections. Ces dernières peuvent être causées par les micro-organismes présents dans cet aliment.

Les personnes avec un système immunitaire affaibli peuvent être plus vulnérables aux infections. Ces dernières peuvent être causées par les micro-organismes présents dans cet aliment. Intolérance au lactose et allergies : il contient encore du lactose, ce qui peut provoquer des réactions chez les personnes fortement intolérantes. De plus, certaines personnes peuvent être allergiques aux protéines de lait.

il contient encore du lactose, ce qui peut provoquer des réactions chez les personnes fortement intolérantes. De plus, certaines personnes peuvent être allergiques aux protéines de lait. Effets secondaires digestifs : En cas de consommation excessive, cet aliment peut provoquer des ballonnements, des gaz ou des crampes abdominales. Des cas qui se retrouvent surtout chez ceux non habitués aux probiotiques.

En cas de consommation excessive, cet aliment peut provoquer des ballonnements, des gaz ou des crampes abdominales. Des cas qui se retrouvent surtout chez ceux non habitués aux probiotiques. Interactions médicamenteuses : Les probiotiques peuvent interagir avec certains médicaments, comme les immunosuppresseurs ou les antibiotiques. Il est recommandé de consulter un médecin en cas de doute.

Bien que ces risques soient relativement rares, ils soulignent l’importance d’une consommation modérée et adaptée aux besoins individuels.

Ci-dessous, les bienfaits du kéfir sur votre santé selon la science :

Un élixir millénaire à boire avec modération toujours

Le kéfir, véritable trésor de la fermentation, incarne une alliance unique entre tradition et santé moderne. Sa simplicité de fabrication et ses innombrables bienfaits en font une boisson accessible à tous, qu’elle soit préparée avec du lait ou de l’eau. Plus qu’un simple aliment, c’est une porte ouverte vers un mode de vie plus sain et plus équilibré, où chaque gorgée nourrit à la fois le corps et l’esprit.

En redécouvrant ce secret millénaire, vous intégrez à votre quotidien un élixir vivant, capable d’améliorer votre digestion, de renforcer votre immunité et de revitaliser votre énergie. Créez, expérimentez, et laissez-vous inspirer par la magie du kéfir. Un cadeau de la nature, qui réveille en chacun de nous un équilibre profond et durable.

Notez cet article