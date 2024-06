Saint-Étienne, ville dynamique du centre-est de la France, se distingue par un marché immobilier en pleine mutation. Confrontée à une baisse notable des prix des appartements, la ville propose des opportunités inédites pour les investisseurs et les primo-accédants.

Une maison située à Saint-Georges-en-Couzan

Une maison située au 8 route de Chiche à Saint-Georges-en-Couzan, près de Montbrison, avec une surface de 111,29 m². Elle se compose d’une entrée avec placard, d’un salon/séjour, d’une cuisine ouverte et d’un dégagement. La maison dispose de quatre chambres, d’une salle de bains, d’un cellier/buanderie, d’un WC et d’un grenier. La propriété inclut également un terrain environnant et son prix de départ est fixé à 80 000 €, soit 719 €/m².

Ce contenu peut vous intéresser : Voici 5 raisons incontournables pour acheter votre bien immobilier maintenant !

Présentation d’un ensemble immobilier dans la ville de Saint-Etienne

Un ensemble immobilier situé au 3 impasse Marcel Berne à Saint-Étienne comprend :

Un appartement en sous-sol de 110,16 m², avec séjour et cuisine, deux chambres, une pièce de réserve, une salle de bains, un WC et des caves ;

Un appartement au rez-de-chaussée de 137,05 m², avec séjour-salon, cuisine, trois chambres, salle de bains, WC, buanderie et débarras ;

Un appartement au 1ᵉʳ étage du 1 Impasse Marcel Berne de 86,80 m², avec salon-séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains et WC ;

Un appartement au 2ᵉ étage de 86,25 m², avec salon-séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains et WC ;

Un appartement au 3ᵉ étage de 87,75 m², avec salon-séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains et WC.

Le prix de départ de cet ensemble immobilier est fixé à 340 000 €.

Vous pouvez lire également : Immobilier : une réforme du logement social pour répondre à la crise du logement ? Ce que vous devez savoir

Un ensemble de 4 studios disponibles

Il s’agit de quatre studios de 115 m² situés au 2 rue Richelandière à Saint-Étienne, au 1ᵉʳ étage. Ils incluent un local d’habitation et une place de stationnement. Le prix de départ est fixé à 50 000 € (435 €/m²).

À toutes fins utiles, découvrez : Quels sont les métiers émergents du web en 2024 ?

Notez cet article